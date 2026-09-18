México

Caso Claudia Tacoronte: aumenta el número de firmas para respaldar a la rectora de la UAEM tras exigencias de renuncia

Este 17 de septiembre fue capturado Francisco Javier “N”, feminicida de la estudiante española

Caso Claudia Tacoronte: aumenta el número de firmas para respaldar a la rectora de la UAEM tras exigencias de renuncia.
Caso Claudia Tacoronte: aumenta el número de firmas para respaldar a la rectora de la UAEM tras exigencias de renuncia.
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El respaldo a la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández, sumó nuevas adhesiones luego de las exigencias de renuncia surgidas tras los hechos de violencia que cobraron la vida de cuatro estudiantes vinculadas con la institución.

Cabe destacar que, estudiantes y colectivas feministas han exigido la salida de la rectora -tras el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte-, debido a que ven insuficientes los protocolos en materia de seguridad; los reclamos han puesto al centro la falta de acciones precisas en temas de acoso y violencia de género.

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Por lo anterior, un pronunciamiento firmado por rectoras, exrectoras y representantes de instituciones académicas defendió la permanencia de la rectora y planteó que las responsabilidades frente a la violencia deben distinguirse entre las correspondientes a la universidad y las que competen a las autoridades del Estado.

Estudiantes y colectivas feministas exigen la salida de la rectora de la UAEM tras el feminicidio de Claudia Tacoronte. REUTERS/Margarito Perez Retana
Estudiantes y colectivas feministas exigen la salida de la rectora de la UAEM tras el feminicidio de Claudia Tacoronte. REUTERS/Margarito Perez Retana

Rectoras respaldan a la titular de la UAEM

El documento expresa solidaridad con las familias de las estudiantes asesinadas -Kimberly Joselín, Karol Toledo, Michelle Itzayana y Claudia Tacoronte-, y rechaza la violencia contra las mujeres.

Al mismo tiempo, sostiene que las universidades tienen responsabilidades específicas en materia de prevención, protección, atención y acompañamiento de su comunidad, pero que la investigación de delitos, la seguridad pública y la procuración de justicia corresponden a las instituciones estatales facultadas para ello.

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Las firmantes señalaron que exigir cuentas a la Rectoría no debe confundirse con atribuirle responsabilidades que exceden sus facultades legales. En ese sentido, el respaldo a León Hernández se plantea como una defensa de la institucionalidad universitaria y no como una afirmación de que todas las decisiones de la administración sean necesariamente correctas.

Representantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de México y otras instituciones respaldan a la rectora de la UAEM. REUTERS/Margarito Perez Retana
Representantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de México y otras instituciones respaldan a la rectora de la UAEM. REUTERS/Margarito Perez Retana

Entre las personas que suscribieron el pronunciamiento se encuentran rectoras y exrectoras de instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Sonora y distintas unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El llamado a dividir responsabilidades

El posicionamiento plantea que la crisis de violencia requiere respuestas desde distintos ámbitos y que la universidad debe asumir aquello que está dentro de sus atribuciones, mientras las autoridades públicas deben responder por las funciones que constitucionalmente tienen asignadas.

El documento hace llamados concretos a:

  • La Rectoría de la UAEM, para reforzar las medidas de prevención, protección, atención y acompañamiento.
  • Las autoridades estatales y municipales, para asumir sus obligaciones en seguridad pública y prevención de la violencia.
  • Las fiscalías, para investigar los feminicidios y otros delitos con perspectiva de género y respeto a las víctimas.
  • La comunidad universitaria, para mantener abiertos los espacios de diálogo, participación y exigencia.
  • Las mujeres universitarias, para evitar que el liderazgo femenino sea deslegitimado mediante criterios diferenciados.
Marcha UAEM feminicidio Claudia Tacoronte
Kimberly Joselín, Karol Toledo, Michelle Itzayana y Claudia Tacoronte, las cuatro estudiantes asesinadas cuyos casos motivan el pronunciamiento de rectoras del país. Foto: Facebook- Guillermo A. / Instagram

Las firmantes también sostienen que la indignación provocada por las tragedias no debería profundizar la fractura dentro de la institución ni convertir a una sola mujer en responsable de una problemática que, de acuerdo con el documento, involucra a distintas instancias de la sociedad y del Estado.

Detienen al presunto feminicida de Claudia Tacoronte

Este jueves 17 de septiembre, autoridades mexicanas detuvieron a Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, atacada con arma blanca el pasado sábado en Cuautla, Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura a través de sus redes sociales: “Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”. El operativo lo ejecutaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal del estado de Morelos.

El detenido, conocido como “El Trompas” o “El Paco”, vivía a unas cinco calles de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde ocurrió el ataque. Según el fiscal Fernando Blumenkron Escobar, el sospechoso cuenta con antecedentes penales por robo tanto en Morelos como en otras entidades, ya había sido sentenciado y encarcelado en el estado.

Francisco Javier "N", detenido por el feminicidio de Claudia Tacoronte. Crédito: SSPC
Francisco Javier "N", detenido por el feminicidio de Claudia Tacoronte. Crédito: SSPC

La investigación apunta a que actuó solo, sin cómplices, y que la misma mañana del ataque habría robado un par de tenis en un comercio cercano, vistiendo la ropa que después lo identificó en las cámaras de seguridad.

Claudia Tacoronte, de 21 años, cursaba una estancia de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos proveniente de la Universidad de Granada. La joven murió tras ser atacada con un cuchillo cuando huía de Francisco Javier “N”, quien intentó arrebatarle el celular durante la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

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