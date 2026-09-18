¿Es posible sobrevivir a la infección de una ameba comecerebros? El tiempo de diagnóstico es una pieza clave

La ameba comecerebros es tan rara como grave (Montaje Infobae)

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El día de ayer, 16 de septiembre, autoridades sanitarias confirmaron que Carlos, instructor de actividades acuáticas en el lago y empleado de Fornelos Wake Yucatán, falleció a los 33 años debido a la presencia de Naegleria fowleri, coloquialmente conocida como ameba comecerebros.

El organismo que causó la muerte del instructor de actividades acuáticas no se contagia de persona a persona ni por beber agua contaminada, sino que entra directamente por la nariz y viaja directo hasta el cerebro, donde provoca una infección neurológica grave.

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El caso es el primero registrado en Yucatán por meningoencefalitis causada por este organismo, la cual es una enfermedad grave y extremadamente rara con una taza de mortalidad de casi 100%.

Sin embargo, a pesar de su gran letalidad, existe un mínima posibilidad de sobrevivir a su infección, aunque el tiempo de detección es clave.

Una ilustración tridimensional de Naegleria fowleri expone la morfología del protozoo y sus estructuras celulares en un entorno acuático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sobrevivir a la ameba comecerebros: cada minuto cuenta

Como mencionamos antes, existe evidencia científica y casos que de éxito que respaldan que es posible sobrevivir, pero es importante señala que se trata de casos excepcionales.

La llamada “ameba comecerebros”, Naegleria fowleri, puede causar meningoencefalitis amebiana primaria, una infección cerebral muy rara y casi siempre mortal.

Sin embargo, existen sobrevivientes documentados. La mejor posibilidad depende de que se sospeche y confirme muy pronto, se inicie de inmediato una combinación de medicamentos antiparasitarios y se controle de forma intensiva la inflamación y la presión dentro del cráneo. El CDC reporta cinco sobrevivientes bien documentados en América del Norte.

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La infección ocurre cuando agua dulce tibia contaminada entra por la nariz; no se adquiere por beber esa agua ni se transmite de persona a persona.

En este sentido, la pieza clave que puede cambiar el pronóstico letal es que si alguien presenta dolor de cabeza intenso, fiebre, náusea, vómito, rigidez de cuello o convulsiones y tuvo una exposición reciente a agua dulce tibia debe acudir de inmediato a urgencias y mencionar esa exposición.

La rapidez de la atención es determinante para prevenir el desenlace fatal, aunque es algo que ocurre en el menor porcentaje de los casos.

Ameba comecerebros: estos son los síntomas de la Naegleria fowleri hallada en un lago de Mérida (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El lago seguirá cerrado hasta que el agua sea apta para uso recreativo

La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública detectó Naegleria fowleri en muestras tomadas en el lago donde el instructor realizaba sus actividades. El resultado, junto con el dictamen del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, asoció ese sitio con la vía probable de infección.

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El paciente ingresó al Hospital General Regional No. 12 del IMSS, en Mérida, el 2 de septiembre y murió el 8 de septiembre después de varios días hospitalizado. Durante su atención presentó deterioro neurológico y edema cerebral grave, por lo que requirió terapia intensiva, ventilación mecánica y tratamientos antiparasitario, antibiótico y antifúngico.

Los familiares y amigos del trabajador lo identificaron como Carlos, empleado de Fornelos Wake Yucatán e instructor de wakeboard. La información oficial refiere que tenía 34 años, mientras que sus allegados sostuvieron que tenía 33.

La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán suspendió el acceso y las actividades en el lago artificial. El acta de verificación sanitaria fue enviada al área de dictámenes y resoluciones, que determinará las medidas administrativas correspondientes.

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La empresa responsable deberá acreditar mediante análisis de laboratorio que el agua cumple los parámetros de uso recreativo establecidos en la NOM-245-SSA1-2010. Después de recibir esos resultados, la autoridad realizará una nueva inspección y otro muestreo para decidir si levanta el cierre temporal.

Imagen del lago Fornelos Wake en Yucatán que se encuentra contaminado con la ameba comecerebros (Google Maps)

El Gobierno de Yucatán también investigará si las empresas encargadas del mantenimiento y de la calidad del agua cumplieron las disposiciones sanitarias. La administración estatal afirmó que sancionará a quien haya incumplido la normativa, con apego a derecho.

Las autoridades precisaron que el lago no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable. Por ello, descartaron un riesgo para la población mientras no haya ingreso al agua contaminada.

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Tras el fallecimiento, una familiar de Carlos cuestionó las condiciones del lago en una publicación que posteriormente dejó de estar disponible al público. “Carlos trabajaba en Fornelos, como instructor de wakeboard en el lago, y perdió la vida a causa de hacer su trabajo. Una ameba que de haberse tomado los cuidados adecuados, NO HUBIERA ESTADO AHÍ, y que pone en riesgo a todas las personas que utilizan este lago, muchos de ellos niños”.

Los allegados también acusaron que la empresa no se acercó a la familia para ofrecer apoyo. “En ningún momento se acercaron a la familia. Ni una llamada, ni una palabra de cuidado. Tampoco lo hicieron otros responsables de ese lago”.

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En otro mensaje, consideraron que la clausura y las labores para sanear el agua pueden evitar nuevos contagios entre quienes acudían al lugar.

“Nos queda el consuelo, aunque no alivie el dolor, de saber que su nombre va a proteger a otros, porque gracias a él ese lugar hoy permanece cerrado para que ninguna familia tenga que vivir jamás lo que nosotros estamos viviendo”.

Carlos tenía 33 años, era instructor de wakeboard, falleció tras infectarse con la ameba comecerebros Naegleria fowleri en el lago artificial de Plaza La Isla Mérida, Yucatán Foto: Redes sociales

Los Servicios de Salud de Yucatán llamaron a los establecimientos que ofrecen actividades de inmersión a mantener actualizados sus estudios de calidad del agua y cumplir la normativa sanitaria. La vigilancia continuará en todo el estado.

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