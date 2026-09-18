Secretaría de Hacienda presume que Fitch ve más creíble la ruta fiscal del Paquete Económico 2027

Hacienda prevé para 2027 un crecimiento real de 1.5% a 2.5% y lo alinea con la estimación de 1.8% de la calificadora. REUTERS/Raquel Cunha

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Fitch Ratings destacó que México plantea en el Paquete Económico 2027 una ruta fiscal más creíble, con Requerimientos Financieros del Sector Público de 3.9% del PIB y supuestos de crecimiento cercanos a los de la calificadora. La estrategia busca reducir el déficit sin un ajuste acelerado que afecte la actividad económica, la inversión productiva y los ingresos públicos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en el Comunicado No. 72 que Fitch Ratings consideró más realista el marco macroeconómico propuesto para 2027.

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El documento, publicado este 17 de septiembre, informa que Hacienda prevé un crecimiento real de entre 1.5% y 2.5%, con un punto medio de 2%. La estimación se aproxima al crecimiento de 1.8% calculado por la agencia, lo que, de acuerdo con su análisis, reduce el riesgo de incumplir las metas fiscales.

Ingresos sostendrán la reducción gradual del déficit

Los Requerimientos Financieros del Sector Público bajan de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027 dentro de una consolidación fiscal multianual. Credito: cuartoscuro

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) pasarán de 4.1% del PIB en 2026 a la meta prevista para 2027. La disminución acumulada frente a 2024 será de 1.9 puntos porcentuales dentro de una trayectoria multianual de consolidación fiscal.

Hacienda sostuvo que una reducción demasiado rápida del déficit podría debilitar el crecimiento y la inversión. Esa desaceleración también reduciría los ingresos públicos y afectaría la dinámica de la deuda respecto del PIB.

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Fitch consideró que el ajuste dependerá principalmente de mayores ingresos, debido a que el margen para recortar más el gasto es limitado. El gasto neto total aumentará 0.7% real en 2027, con recursos destinados a inversión y prioridades sociales.

Hacienda proyectó que los ingresos tributarios alcanzan un máximo histórico de 15.9% del PIB en 2027 y sostuvo que fortalece la posición fiscal. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

La propuesta incorpora medidas permanentes para aumentar la recaudación mediante un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales, el combate a la evasión y la elusión, además de una mayor eficiencia recaudatoria. El plan no contempla nuevos impuestos generales ni incrementos generalizados a las tasas corporativas.

Por esa razón, los ingresos tributarios llegarían a un máximo histórico de 15.9% del PIB en 2027. Hacienda afirmó que ese nivel fortalecería la posición fiscal sin afectar los incentivos para invertir.

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La dependencia mantiene diálogo técnico con sectores sociales y empresariales sobre disposiciones específicas del paquete, entre ellas los límites a ciertas deducciones. El propósito es evaluar sus efectos y preservar condiciones de certidumbre para la inversión.

Pemex permanece entre los riesgos fiscales de mediano plazo

Pemex se mantiene como riesgo fiscal y la meta es un superávit financiero de 95 mil millones de pesos en 2027. REUTERS/Diego Delgado

La calificadora señaló que México conserva retos fiscales de mediano plazo y deberá continuar con la consolidación después de 2027. Para Hacienda, la meta de ese año no representa una posición fiscal terminal, sino una etapa para sostener la deuda con ingresos permanentes, metas alcanzables y control del gasto.

Pemex figura entre los riesgos identificados por Fitch. La estrategia hacendaria contempla fortalecer la posición financiera de la empresa, mejorar sus operaciones y reducir gradualmente su endeudamiento.

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La meta para la petrolera estatal es alcanzar un superávit financiero de 95 mil millones de pesos en 2027. El resultado formaría parte de la estrategia para disminuir las presiones que la empresa representa para las finanzas públicas.

Fitch ratificó en abril de 2026 la calificación soberana de México en “BBB-”, con perspectiva estable y dentro del grado de inversión. Hacienda reiteró que mantendrá la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad de la deuda pública y una consolidación fiscal gradual.

Criterios de Política Económica estiman un PIB de entre 1.5% y 2.5% en 2027

El documento incluyó un escenario con tasa de interés de 6.0%, un tipo de cambio de 18.0 pesos por dólar y un precio del crudo de 61.8 dólares por barril. REUTERS/Raquel Cunha

El secretario de Hacienda, Édgar Amador presentó el Paquete Económico 2027 el pasado 8 de septiembre, con una previsión de crecimiento de 2% para el próximo año y una propuesta de mayor gasto en programas sociales, educación, ciencia, salud y seguridad, en un escenario marcado por la revisión del T-MEC, acuerdos comerciales, factores geopolíticos y el aumento del gasto público.

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Los Criterios Generales de Política Económica contemplan una expansión de entre 1.5% y 2.5% del producto interno bruto (PIB) durante 2027. La estimación oficial considera una tasa de interés de 6.0%, un tipo de cambio de 18.0 pesos por dólar y un precio petrolero de 61.8 dólares por barril.

El proyecto prevé que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcance 55.0% del PIB en 2027, nivel 3.6 puntos porcentuales superior al aprobado para 2026. Para 2032, ese indicador llegaría a 56.5% del PIB.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria calculó Requerimientos Financieros del Sector Público de 3.9% del PIB y un costo financiero de la deuda de 4.0% del producto. Credito: cuartoscuro

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, los Requerimientos Financieros del Sector Público representarían 3.9% del PIB. El costo financiero de la deuda se estima en 4.0% del producto y sería 2.9% menor en términos reales frente a lo aprobado para este año.

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Para 2032, el pago asociado a la deuda pública equivaldría a 3.7% del PIB. La reducción proyectada para 2027 no modifica la trayectoria ascendente del saldo histórico de las obligaciones financieras del sector público.

Los ingresos presupuestarios alcanzarían 9.2 billones de pesos, equivalentes a 23.2% del PIB y a un aumento de 1.7% respecto de lo aprobado para 2026. La recaudación tributaria aportaría 6.26 billones de pesos y registraría un crecimiento anual de 3.9%.