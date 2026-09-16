Federica Quijano reabre el debate por la falta de hospitales para personas con autismo en México

El traslado de emergencia de su hijo bajo sedación expuso la escasez de clínicas especializadas en el país. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

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La cantante Federica Quijano trasladó de emergencia a su hijo de 19 años a la Ciudad de México tras una crisis severa de agresividad por su trastorno del espectro autista, un hecho que expuso la escasez de instituciones médicas para adultos neurodivergentes en el país.

El traslado desde Mérida requirió la sedación del joven y la ayuda de Vanessa Rodríguez, pareja de la artista, ante la imposibilidad física de contenerlo de forma segura durante el viaje, según declaraciones de la integrante del grupo Kabah en el programa Hoy de la cadena Televisa.

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Cifras de organizaciones especializadas como Iluminemos de Azul por el Autismo estiman que en uno de cada 115 nacimientos en el país se presenta esta condición, pero la mayor parte de la oferta médica y terapéutica existente en el territorio nacional se concentra en la atención infantil.

Investigaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz revelaron que apenas el 62% de las unidades médicas de primer nivel en México cuentan con personal capacitado para la detección diagnóstica, mientras que la disponibilidad de terapias de rehabilitación para adultos resulta prácticamente inexistente en la red pública.

La cantante Federica Quijano trasladó de emergencia a su hijo de 19 años a la Ciudad de México tras una crisis severa de agresividad. (YT: PatiChapoy)

Durante el episodio ocurrido en Mérida, un elemento de la policía privada de la cerrada residencial intentó intervenir sin lograr dominar la escena, lo que obligó a la familia a tomar medidas de emergencia sin auxilio especializado.

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La intérprete explicó que su hija menor presenció el suceso dentro del domicilio y que la creciente fuerza física del joven complica el manejo diario de sus episodios de sobreestimulación o autolesión a medida que avanza la edad adulta.

El escenario vivido por la artista refleja un patrón común entre cuidadores primarios, una función desempeñada en su mayoría por mujeres que deben suspender sus actividades laborales para dedicarse al cuidado permanente, indicó la organización OTEA Autismo.

La falta de opciones comunitarias y de asistentes personales de apoyo deja a las familias expuestas a agresiones involuntarias y cuadros de desgaste físico severo, además del aislamiento social derivado de la carencia de espacios de integración adaptados.

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En enero de 2024, la cantante sufrió una lesión en el brazo que le provocó tendinitis e inmovilización con férula durante un episodio de su hijo, hecho que difundió en sus plataformas digitales para mostrar la realidad de las familias con pacientes neurodivergentes.

La cantante relató cómo se siente después de la lesión Crédito: (Instagram/@federicaquijano)

La atención médica pública omite a la población adulta con espectro autista

La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista establece el impulso a la inclusión plena, pero el sistema de salud gubernamental carece de clínicas psiquiátricas diseñadas para internamientos prolongados o atención de crisis agudas en personas mayores de edad.

En 2017, la integrante de Kabah enfrentó barreras administrativas para ingresar a su hijo al Hospital Infantil Militar tras viajar desde Mérida, un trámite autorizado de manera excepcional mediante la gestión de mandos castrenses ante la negativa inicial del recinto.

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Especialistas en salud mental señalan que la transición a la adultez representa el momento de mayor desamparo institucional, debido a que los programas de intervención temprana concluyen y los hospitales generales carecen de protocolos de contención no invasiva.

A la deficiencia hospitalaria se suma la escasa formación de las corporaciones policiales y de protección civil en México, cuyos agentes no disponen de entrenamiento para atender a ciudadanos con crisis de conducta o sensibilidad sensorial severa.

En 2017, la integrante de Kabah enfrentó barreras administrativas para ingresar a su hijo al Hospital Infantil Militar tras viajar desde Mérida. (Instagram/@federicaquijano)

Las familias enfrentan solas la incertidumbre sobre el futuro de los pacientes

El objetivo recurrente expuesto por la artista como vocera de Autismo Teletón es la localización de una residencia médica segura para el cuidado permanente de su hijo en previsión del momento en que sus familiares no puedan atenderlo.

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Las encuestas de salud pública señalan que la falta de censo nacional sobre personas adultas con la condición imposibilita la asignación de presupuesto público específico para la creación de residencias públicas de cuidados extensivos.

El objetivo recurrente expuesto por la artista como vocera de Autismo Teletón es la localización de una residencia médica segura para el cuidado permanente de su hijo. (IG: @federicaquijano)

Ante la falta de cupos en instituciones públicas, las familias deben recurrir a servicios privados con costos elevados o asentar a los pacientes en sus hogares sin acompañamiento profesional, lo que incrementa los riesgos de accidentes o episodios críticos.

La cantante permanece en la Ciudad de México junto a su hijo mientras evalúa las alternativas asistenciales disponibles y concluye sus compromisos profesionales en la música y la actuación.

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