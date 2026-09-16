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Víctor Alfonso Cáceres, el amuleto del América frente a Chivas

La tendencia indica que al conjunto azulcrema le va mejor con el silbante

El silbante ha sido amuleto en muchas ocasiones para el América. (redes sociales)
El silbante ha sido amuleto en muchas ocasiones para el América. (redes sociales)
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El Clásico Nacional tendrá un ingrediente adicional antes de que América y Chivas salten a la cancha.

La Comisión de Árbitros designó a Víctor Alfonso Cáceres Hernández como el encargado de impartir justicia en el duelo de la Jornada 9 del Apertura 2026, una decisión que pone nuevamente bajo los reflectores al silbante por los antecedentes que tiene con ambos equipos.

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La designación resulta particularmente llamativa para el conjunto azulcrema debido a que Cáceres ha estado presente en varios encuentros en los que las Águilas han conseguido resultados favorables.

El historial no garantiza lo que ocurrirá en el Clásico Nacional, pero sí ofrece un dato estadístico que permite considerar al árbitro como una especie de amuleto del América.

El historial de Víctor Alfonso Cáceres con el América

De acuerdo con los registros recopilados por Transfermarkt, Víctor Alfonso Cáceres ha dirigido 22 partidos del América como árbitro central, con un balance de 14 victorias, tres empates y cinco derrotas.

(redes sociales)
(redes sociales)

Esto significa que el cuadro azulcrema ha conseguido el triunfo en una parte importante de los encuentros en los que el silbante chiapaneco ha estado al frente.

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El antecedente más reciente también favorece al conjunto de Coapa. Cáceres fue el árbitro central en el América 3-0 Santos Laguna de la Jornada 3 del Apertura 2026, por lo que las Águilas llegan al Clásico Nacional con una victoria contundente en su último partido dirigido por el silbante.

El Club América enfrenta a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX (REUTERS)
El Club América enfrenta a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX (REUTERS)

Ese registro se suma a un historial construido durante varias temporadas. Cáceres debutó en la Liga MX en enero de 2020 y desde entonces ha tenido participación constante en partidos de la máxima categoría.

También cuenta con gafete FIFA, condición que le permite participar en encuentros internacionales. La estadística es clara: cuando Cáceres ha dirigido al América, el resultado más frecuente ha sido la victoria.

Sin embargo, para el Clásico Nacional habrá que separar los antecedentes del contexto particular de un partido en el que la rivalidad, la presión y las decisiones arbitrales pueden tener un peso diferente.

Chivas también tiene números positivos con el árbitro

Aunque el historial del silbante con América es favorable, Chivas tampoco llega al Clásico Nacional con antecedentes negativos.

De acuerdo con los mismos registros, Cáceres ha dirigido 14 partidos del Guadalajara, con nueve victorias, dos empates y tres derrotas para el Rebaño.

Además, el árbitro ya tuvo participación con el conjunto rojiblanco durante el Apertura 2026.

Fue el encargado de dirigir el empate 1-1 entre Pachuca y Chivas correspondiente a la Jornada 6, encuentro que estuvo marcado por una acción polémica en el área del Guadalajara.

(@Chivas)
(@Chivas)

El próximo enfrentamiento entre ambos equipos representará también otro capítulo dentro de la relación de Cáceres con el Clásico Nacional.

El silbante ya ha dirigido encuentros entre América y Chivas, por lo que conoce de primera mano el nivel de tensión que puede alcanzar esta rivalidad.

Uno de esos antecedentes ocurrió en la semifinal de vuelta del Clausura 2023, cuando Chivas se impuso 3-1 al América en el Estadio Azteca.

Cáceres también estuvo al frente del enfrentamiento del Apertura 2024, que terminó con victoria azulcrema por 1-0.

Por ello, aunque los números generales colocan al América con un balance particularmente favorable cuando Víctor Alfonso Cáceres es el árbitro central, Chivas también cuenta con estadísticas positivas bajo su conducción.

El silbante será ahora una de las figuras a seguir en un Clásico Nacional que pondrá a prueba nuevamente esos antecedentes.

El dato adquiere mayor interés porque el último compromiso del conjunto azulcrema con el chiapaneco terminó precisamente con una victoria. Ahora, el Clásico Nacional ofrecerá un escenario completamente distinto para comprobar si ese historial vuelve a tener algún peso.

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