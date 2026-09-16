Dos figuras del deporte mexicano criticaron el legado que ha construido Saúl Álvarez y coincidieron en señalar los cuidados que han tenido para su éxito (REUTERS/Hamad I Mohammed)

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La carrera de Saúl Canelo Álvarez ha sido cuestionada por expertos y aficionados, mientras unos aplauden los logros que ha alcanzado el tapatío, otros más cuestionan la validez y credibilidad de sus títulos supermedianos. A diferencia de otros boxeadores mexicanos, Canelo ha enfrentado a un público dividido que cuestiona cada una de sus batallas.

Uno de sus arduos juzgadores es Juan Manuel Márquez, recientemente el Dinamita Márquez se lanzó contra la carrera de Saúl, y a las críticas se le sumó Cuauhtémoc Blanco, ex futbolista y leyenda del club América. Ambos coincidieron que los títulos que ha ganado el jalisciense han sido contra “puro flancito”.

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Durante una charla para el podcast “Posscass de Compass” del Dinamita Márquez, ambos ex deportistas se lanzaron contra Canelo Álvarez y argumentaron la razón por la que tienen “cuidada” la trayectoria del ex campeón de los supermedianos.

Juan Manuel Márquez y Cuauhtémoc Blanco destrozan carrera de Canelo Álvarez: pelea con “puro flancito” (Foto: Twitter@RaulMunozMX)

Juan Manuel Márquez y Cuauhtémoc Blanco demeritan carrera de Canelo Álvarez

Durante la charla en el podcast, el ex campeón mundial recordó lo que significó cada una de las peleas que protagonizó en las fiestas patrias y lo que representó a nivel personal, fue así como poco a poco introdujeron la conversación sobre el momento que vive actualmente el boxeo mexicano con Canelo de emblema internacional.

Juan Manuel Márquez fue sincero al externar sus opiniones negativas sobre Canelo e ignoró los señalamientos que constantemente hace Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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“Mucha gente va a estar en contra de mí, me mientan la mad**, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo me dice que soy envidioso por decirle lo que yo pienso y lo que yo creo”, expresó.

Fue ahí cuando reconocieron la disciplina de Canelo para mantenerse en un gran nivel, pero a la vez señalaron que hay personas que la tienen “muy cuidada” su carrera para que no se exponga ante boxeadores que podrían atentar con su legado.

Cuauhtémoc Blanco criticó la carrera de Canelo (Arabia Saudita- EFE/EPA/STR)

“Ha sido una carrera bien llevada, bien estudiada. No lo enfrentan con los que debe de pelear, pero bueno... eso es por el negocio. Hay que cuidar la minita de oro, hay que cuidarla. Es un peleador disciplinado y que se entrena bien, eso no hay que negarlo”, sentenció el ex pugilista.

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En la intervención de Cuauhtémoc Blanco, el ex delantero americanista no dudó en lanzarse contra Canelo y confesó que nunca le ha gustado su carrera, razón por la que enalteció a Juan Manuel Márquez por las actuaciones que tuvo en el pasado.

“Nada güey, a mi no me gusta. Que le pongan chingon*s como tú. A mí me gustaba cuando tú te rompías la madr* ibas al frente, hasta donde tope... Puro pinch* flancito”, sentenció.

Canelo Álvarez revela a su top 5 de mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos: incluye al Dinamita Márquez

Saúl Álvarez reveló su lista de los cinco mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos y se ubicó en el segundo lugar, solo detrás de Julio César Chávez. El tapatío incluyó en su selección a Marco Antonio Barrera, Erik Morales y Juan Manuel Márquez.

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Canelo y Eddy Reynoso cumplen 20 años juntos en el boxeo profesional Crédito: IG/ @canelo

Durante una dinámica con The Ring, Álvarez ordenó su lista de la siguiente manera: Chávez ocupó el primer puesto; él apareció en el segundo; Barrera quedó en el tercero; Morales, en el cuarto, y Márquez, en el quinto.

El mexicano regresó al ring el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, en una pelea por un título mundial de la categoría de los supermedianos. El nombre de su rival todavía no había sido confirmado, aunque Christian Mbilli figuraba como el posible oponente.

El regreso de Álvarez se produjo después de una pausa de varios meses y de una cirugía de codo a la que se sometió en octubre. El procedimiento se realizó tras su derrota ante Terence Crawford, quien le arrebató el título indiscutido de las 76,2 kilogramos.

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Mbilli, boxeador de origen francés, fue proclamado campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y recibió la designación para defender el cinturón en septiembre de 2026, fecha que coincidió con el retorno anunciado por Álvarez.

En una entrevista para el podcast de Oso Trava, el jalisciense afirmó que planeaba retirarse a los 37 años, aunque reconoció que podía modificar esa decisión por los intereses de Turki Alalshikh. El boxeador sostuvo que se encontraba bien en el plano físico y mental, y aseguró que no identificaba a otro peleador capaz de generar lo mismo que él en la industria.

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Álvarez y Alalshikh firmaron en 2024 un contrato para disputar cuatro combates: tres en Arabia Saudita y uno en Estados Unidos. El acuerdo incluyó las peleas contra William Scull y Terence Crawford.