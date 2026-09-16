Heriberto Murrieta exige a Pumas suspender a Pedro Vite por ignorar el Himno de México previo al partido vs Chivas

El jugador desconsolado por acabar subcampeón. REUTERS/Eloisa Sanchez

Guardar

Pedro Vite, futbolista extranjero de los Pumas de la UNAM, causó polémica el fin de semana en la cancha del estadio Akron, minutos antes de enfrentar a las Chivas del Guadalajara en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

El ecuatoriano fue visto en una filmación, publicada desde la tribuna, realizando ciertas acciones mientras se escuchan las notas del Himno Nacional Mexicano. Su actitud no pasó desapercibida y generó fuertes críticas del comentarista, Heriberto Murrieta, ícono del periodismo deportivo.

PUBLICIDAD

“Pumas abrió una investigación para sancionar al irrespetuoso jugador ecuatoriano Pedro Vite, que decidió no alinearse junto con sus compañeros en el protocolo del Himno de México antes del partido contra las Chivas”, explicó el respetado narrador y especialista en Tauromaquia al inicio de un programa en vivo.

“De esa investigación. Vite miró hacia la tribuna, se hizo el desentendido, se contoneó, se ajustó las calcetas y evitó mirar a la pantalla donde se proyectaba la imagen del lábaro patrio. Aunque un extranjero no tiene por qué llevarse la mano al pecho en el tradicional saludo de la bandera, Vite no se comportó con solemnidad ni con cortesía”. señaló.

PUBLICIDAD

Debido a que el jugador sudamericano se mostró ajeno al carácter solemne del acto a los honores a la bandera de México, Heriberto Murrieta pide a los Pumas de la UNAM que Pedro Vite sea sancionado a la brevedad por romper los protocolos durante el Himno Nacional.

“Pedro Vita vive en México en las mejores condiciones y está contratado por un club mexicano. La falta de respeto rebasa cualquier fricción normal en la cancha. El presidente de los Pumas, el abogado Luis Raúl González, conoce perfectamente los protocolos de la ceremonia cívica y los honores a la bandera. Pumas debe suspender a Vite de inmediato”, sentenció.

PUBLICIDAD

Paco Gabriel de Anda arremete contra Pedro Vite

Pedro Vite sufrió la eliminación vs México. REUTERS/Raquel Cunha

Además de Heriberto Murrieta, el exjugador y analista de ESPN, Paco Gabriel de Anda, también estalló por el comportamiento de Pedro Vite durante la ceremonia a nuestro lábaro patrio y le exigió al ecuatoriano que si tiene un tema personal con México, lo mejor es dar las gracias y regresar a su país en Sudamérica.

“Tienes un tema personal con México. tienes que entender, que al lábaro patrio se le respeta. Volteas hacia donde tienes que voltear y lo respetas. No te pido que cantes el Himno Nacional, pero respetas. No te gusta, vete a tu país”, manifestó en pleno programa.

PUBLICIDAD

“Yo estoy esperando, que la directiva de Pumas declare algo al respecto. Una falta de respeto gravísimo. Primero como que se rasca, luego como que se suena, luego como que voltea, luego como que soy indiferente, yo estoy en otra cosa. No, señor, estás trabajando en un país que te recibe, te da trabajo, sí, respeta y en un equipo que representa la Universidad Nacional Autónoma de México”.

“Estoy esperando que le hierva la sangre a la directiva y le diga: “A ver, muchachito, ven para acá, ven para acá, respetas al Himno Nacional, no te gusta vete a tu país, o a donde quieras. Así de fácil. Si un mexicano hiciera eso en otro país, ¿qué dirían?, por qué no tenemos que quedar callados", reclamó Paco Gabriel de Anda.

PUBLICIDAD

Pumas analizará el caso de Pedro Vite tras polémica actitud durante el Himno de México

El jugador de Pumas sería sancionado de forma interna por Universidad Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la reportera mexicana, Adriana Maldonado, en Pumas de la UNAM van analizar cada una de las imágenes y van a entablar una plática con el futbolista de 24 años para saber qué pasó realmente el domingo por la noche, durante el protocolo del Himno Nacional Mexicano de cara al duelo contra Chivas en la Perla Tapatía.

“Por ajpra mo existe una sanción interna, aunque ojo, van analizar las imágenes y también van a charlar a profundidad con el jugador ecuatoriano”, dijo en los diferentes espacios de la cadena ESPN tras lo sucedido previo a la goleada en contra de los Pumas UNAM, 3-0, en casa de las Chivas de Guadalajara.

PUBLICIDAD

¿Qué sanciones podría sufrir Pedro Vite por no respetar la bandera de México?

El ecuatoriano habla con el técnico durante la final de ida. REUTERS/Eloisa Sanchez

El ecuatoriano, Pedro Vite, podría enfrentar una sanción interna de los Pumas UNAM, tales como: un llamado de atención, una multa económica, disculpa pública o incluso ser separado temporalmente de una convocatoria. Esa decisión dependería del club y de sus normas internas.

En el ámbito deportivo, no existe una suspensión automática de Liga MX o FMF por no mantenerse firme y voltear a ver la bandera mexicana durante el Himno Nacional. La Comisión Disciplinaria tendría que abrir un procedimiento y determinar que hubo una conducta que afecta la imagen del futbol mexicano o incumple el Código de Ética.

PUBLICIDAD

En ese supuesto, las medidas podrían ir de una advertencia y multa a una suspensión temporal, aunque no hay una falta específica tipificada para este caso.

En el plano legal, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que la demostración civil de respeto debe hacerse en posición de firme. También señala que los honores en eventos deportivos deben realizarse con respeto y solemnidad.

¿Qué sigue para Pumas UNAM?

Los Universitarios se reúnen para despedir a su público en CU. REUTERS/Raquel Cunha

Este martes comenzó el itinerario de Universidad Nacional con miras a su segundo viaje consecutivo a Guadalajara para hacer frente a los Rojinegros del Atlas FC, el próximo sábado 19 de septiembre por la fecha 9 del Apertura 2026 de la Liga Mx.

PUBLICIDAD

El encuentro dará inicio a las 17:00 horas en el tiempo del centro de la República Mexicana. Pumas de la UNAM está fuera de puestos de liguilla después de terminar subcampeón el torneo anterior. El cuadro de Esteban Solari es undécimo con once puntos.