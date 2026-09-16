Con medio millón de pesos en su mochila y sus prendas: así fue detenido un hombre en inmediaciones del Zócalo de la CDMX

Las autoridades precisaron que el joven no pudo acreditar la legal posesión del efectivo. Crédito: SSC

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Un joven identificado como Lenin Zoé “N”, de 20 años, fue detenido la mañana de este martes 15 de septiembre con medio millón de pesos en efectivo, distribuidos entre su mochila y su ropa, en un filtro de seguridad instalado sobre la calle Tacuba esquina República de Chile, en la colonia Centro. El operativo que derivó en el arresto forma parte del despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con motivo de los festejos por el 216° aniversario del Grito de Independencia en el Zócalo capitalino, ubicado a dos calles del punto de revisión.

Según información oficial de la policía capitalina, los oficiales que resguardaban el punto de revisión notaron que Lenin Zoé “N” cargaba una mochila y mostraba una actitud evasiva mientras intentaba acercarse a la zona del Centro Histórico. Bajo los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva que terminó por exhibir un hallazgo de los 500 mil pesos en efectivo.

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Seis paquetes de billetes de 200 pesos estaban dentro de la mochila

Durante la inspección, los policías localizaron seis paquetes con billetes de 200 pesos guardados al interior de la mochila que Lenin Zoé “N” llevaba consigo. La revisión no se detuvo ahí: entre sus ropas, los oficiales encontraron además dos paquetes adicionales con billetes de 100 pesos, lo que elevó el monto total asegurado a medio millón de pesos, según información compartida por la SSC.

Ante el hallazgo, los agentes solicitaron a Lenin Zoé “N” que explicara el origen del dinero, algo que, de acuerdo con el comunicado oficial de la SSC, no pudo acreditar en el momento. El Registro Nacional de Detenciones (RND) consultado este día por Infobae México ubicó el punto exacto de la revisión en un puesto de periódicos sobre Tacuba, entre República de Chile, dentro de la demarcación Cuauhtémoc, con código postal 06010.

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Filtro de seguridad en inmediaciones del Zócalo capitalino. Crédito: SSC

La hora que consignó el sistema para la detención fue las 11:27 de la mañana. El Registro Nacional de Detenciones incluyó además una descripción física del detenido: 1.70 metros de estatura, tez morena clara, complexión robusta, cabello largo, barba, tatuajes en mano y brazo izquierdo, y un moretón visible en el ojo derecho, rasgos que coinciden con las imágenes difundidas en redes sociales sobre el momento de la detención.

El periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4Jiménez en sus redes sociales, difundió en su cuenta oficial de X que, al momento de ser interceptado, Lenin Zoé “N” habría argumentado que el dinero pertenecía a su patrón y se habría negado a ofrecer detalles adicionales sobre esa versión. Según la publicación, el joven aseguró que “no explicaría nada” respecto al origen de los billetes que cargaba.

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Lenin Zoé “N” fue trasladado a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc

Las autoridades detallaron que una vez concluida la revisión, los oficiales de la SSC hicieron del conocimiento de Lenin Zoé “N” sus derechos constitucionales antes de ponerlo, junto con el dinero decomisado, a disposición del agente del Ministerio Público.

La detención del hombre que transportaba el medio millón de pesos quedó registrada a las 11:27 de la mañana. Crédito: RND

El RND de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, que valida este tipo de registros a nivel nacional, indicó que Lenin Zoé “N” fue trasladado a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, identificada bajo la clave CUH-2, donde permanecería mientras se definía su situación legal.

Por su parte, el comunicado oficial de la SSC detalló que corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades penales por el origen no acreditado del efectivo, o si el joven podría acreditar posteriormente la procedencia del dinero mediante otros medios.

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El dispositivo de tres cinturones de seguridad en el Zócalo permitió la detención

De acuerdo con un comunicado de la SSC, publicado un día antes de los festejos, para el Grito de Independencia se establecieron tres cinturones de seguridad en el Zócalo y el Centro Histórico, con el objetivo de resguardar el sitio y controlar el flujo ordenado de asistentes. Fue en uno de esos puntos de revisión donde los oficiales interceptaron a Lenin Zoé “N” sobre la calle Tacuba, antes de que lograra acceder a la zona del Zócalo con los 500 mil pesos en efectivo.

Gracias a la implementación del dispositivo de seguridad fue detenido un hombre con 500 mil pesos la mañana de este 15 de septiembre. Crédito: SSC

El mismo documento detalló que este dispositivo en el Centro Histórico contempló patrullajes pie a tierra, monitoreo mediante videovigilancia y atención médica prehospitalaria, con un despliegue de 3 mil 500 policías y 91 unidades.

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Según esa información, este operativo formó parte de un despliegue más amplio instruido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, que sumó 13 mil 107 policías en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, provenientes de las subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación, Participación Ciudadana y Prevención del Delito, además de elementos de la Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar.

El comunicado precisó también que el operativo general incluyó mil 436 unidades, 46 motopatrullas, ocho grúas, 12 ambulancias, seis motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos “Cóndores”.

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Los operadores de los Centros de Comando y Control, según el mismo documento, realizarán monitoreo permanente mediante sistemas de videovigilancia para detectar cualquier incidente y coordinar la atención de emergencias.