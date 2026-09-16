Con 15 años de carrera en la F1, Checo Pérez no descansará sin conseguir un campeonato histórico

Lo hizo en el año 2020 durante la pandemia con la escudería Racing Point. EFE/EPA/Bryn Lennon / Pool

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Sergio Michel Pérez Mendoza, de 36 años, contentó a sus millones de fanáticos el 26 de agosto del 2025 al anunciar su regreso a la Fórmula Uno, la categoría más alta y prestigiosa del deporte motor para celebrar una década y media de mucho esfuerzo, sacrificio y orgullo para el pueblo de México.

Cada que se escucha la palabra Checo, la posteridad recuerda la imagen del piloto de carreras que se transformó en el mejor de todos los tiempos, al cambiar la historia del automovilismo mexicano en Fórmula Uno con sus victorias, podios y, además, una posición que planea superar en su retorno.

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Checo Pérez se consagró subcampeón de la Máxima Categoría en 2023 y su deseo de seguir haciendo historia para México sigue intacto, pues en su nueva era con la escudería Cadillac, sostuvo que su regreso se debe a que no planea decir adiós a las carreras de motor sin antes obtener el campeonato de pilotos.

“Lo más fácil era regresarme, salí y les dije a mis papás: “¿Sabes qué? Yo no me voy a regresar hasta que sea campeón del mundo”, dijo en Cracks Podcast. Así les dije y se quedaron así como que: “Este loco nos va a hablar ahorita a los cinco días otra vez que se quiere regresar”.

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“Y ya a partir de allí se me quedó grabado eso y me quedé siempre ya con la visión de que a ver, esto va a ser pasajero y esto va a pasar y los buenos momentos llegarán”, agregó Sergio Checo Pérez con la calma y seguridad de dar más alegrías al pueblo de México y, en especial, a la gente de su natal Guadalajara.

Trayectoria de Checo Pérez en la Fórmula 1

Checo Pérez dejó Red Bull Racing para la temporada 2025 (REUTERS/Benoit Tessier)

Considerado el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, Checo debutó en en la F1 en el lejano 2011 con la antes escudería Sauber. Su desempeño fue increíble que estuvo en el radar de dos grandes equipos como Ferrari y Mercedes, pero McLaren lo contrató en 2013.

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Sin embargo, Pérez no pasó del año y su carrera en la Fórmula Uno estuvo en riesgo, hasta que Sahara Force India le brindó un asiento a Checo y siguió dentro del equipo cuando fue adquirido por un grupo de inversionistas liderado por Lawrence Stroll para convertirse en Racing Point.

Victoria histórica para Checo Pérez en Fórmula 1

El mexicano celebró con júbilo por obtener su primera victoria en F1. EFE/Bryn Lennon POOL/Archivo

El momento más esperado para Sergio Checo Pérez llegó el 6 de diciembre del 2020. Una lucha durante 9 años en la Fórmula Uno, la vida recompensó su pericia en la pista con un triunfo memorable con Racing Point, en el Gran Premio de Sakhir, en su carrera número 190 en una época donde la pandemia del Covid-19 estaba en su parte alta.

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Pérez quedó relegado al último lugar tras un incidente en la primera vuelta con Charles Leclerc, pero recuperó posiciones con ritmo y una estrategia efectiva. En la parte final, aprovecha los problemas de Mercedes durante las paradas en pits bajo safety car y toma el liderato.

Checo cruzó la meta con un tiempo de 1:31:15.114, con una ventaja de 10.518 segundos sobre Esteban Ocon y su antes coequipero, Lance Stroll, terminó tercero, por lo que Racing Point firmó también el único doble pódium de su historia.

Su triunfo mantuvo a Pérez Mendoza en la Fórmula Uno. Su permanencia pendía de un hilo pero su victoria histórica le abrió una plaza en Red Bull Racing, con quien sumó otras cinco victorias, en Azerbaiyán (dos veces), Mónaco, Singapur y Arabia Saudita para posterior ser subcampeón del mundo en 2023.

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Checo se siente más que un piloto en Cadillac

El piloto mexicano corre para Cadillac en este 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su llegada a la escudería Cadillac, Checo aceptó que es la primera vez que vive una experiencia como la de esta temporada. En entrevista para el podcast F1 Beyond the Grid, el mexicano afirma sentirse como algo más que un piloto en el equipo de los Estados Unidos.

“Cadillac es algo que me motiva mucho; es como construir un equipo desde cero, empezar prácticamente desde el último puesto y ver hasta dónde podemos llegar juntos”, destacó Chec Pérez.

“Siento que aquí soy mucho más que un piloto. Me escuchan mucho en distintos aspectos, como el desarrollo y demás, son pocos los pilotos que consiguen algo así en sus carreras. Es la primera vez que vivo una experiencia así”, aseguró el piloto de 36 años.}

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Resultados de Checo Pérez en la campaña 2026

El mexicano sufrió doble multa económica por exceder los límites de velocidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran Premio de Australia : 16º lugar.

Gran Premio de China : 15º escalón.

Gran Premio de Japón : 17º plaza.

Gran Premio de Miami : 16º colocación.

Gran Premio de Canadá : Abandonó la carrera.

Gran Premio de Mónaco : 15º puesto (por sanción de 10 segundos).

Gran Premio de Barcelona : 14º cupo,

Gran Premio de Austria : 21º posición.

Gran Premio de Gran Bretaña : 14º escalón.

Gran Premio de Bélgica : Abandonó el gran premio.

Gran Premio de Hungría : Abandonó la competencia.

Gran Premio de Países Bajos : 15º sitio.

Gran Premio de Italia : 18º lugar.

Gran Premio de España: Abandonó la competición.