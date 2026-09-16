Los Ángeles Azules ya tienen su propia calle en California: “De Iztapalapa para el mundo”

Los seis integrantes de Los Ángeles Azules posan para una imagen promocional de su concierto en el Movistar Arena, con el nombre del grupo sobreimpreso. (Festival Internacional del Globo de León/Redes sociales)

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Los Ángeles Azules tienen ahora su nombre grabado en el asfalto de California. La tarde del 14 de septiembre, la intersección de Van Nuys Boulevard con Chase Street, en Panorama City, fue rebautizada como Los Ángeles Azules Square en una ceremonia que reunió a funcionarias de la ciudad, integrantes de la comunidad mexicana y cientos de seguidores del grupo.

La concejala del Distrito 6 de Los Ángeles, Imelda Padilla, encabezó el acto junto a la alcaldesa Karen Ruth Bass. El homenaje, enmarcado en las celebraciones del Mes de la Herencia Latina e Hispana, reconoce más de cuatro décadas de trayectoria de la agrupación originaria del Distrito Federal.

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Como parte del ritual de la ceremonia, los músicos dejaron las huellas de sus manos en la Plaza del Valle, un gesto que quedó impreso como símbolo permanente de su vínculo con la comunidad latina del sur de California.

El reconocimiento llegó a 24 horas de El Grito 2026 en el Ayuntamiento

Los Ángeles Azules junto a Belinda. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La fecha no fue casual. Un día después de la inauguración de la plaza, Los Ángeles Azules encabezan este 15 de septiembre El Grito 2026 en el Ayuntamiento de Los Ángeles, una de las celebraciones centrales de la comunidad latina en la ciudad con motivo del Día de la Independencia de México.

La elección de Panorama City como escenario del homenaje no es arbitraria. El barrio, ubicado en el Valle de San Fernando, concentra una de las comunidades de origen mexicano más densas de Los Ángeles, y la avenida Van Nuys Boulevard funciona como su eje comercial y cultural desde hace décadas.

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Panorama City, el barrio que eligió a Los Ángeles Azules

Los ÁNgeles Azules Movistar Arena (Gentileza Prensa) (Gentileza Prensa)

El grupo, conocido por fusionar la cumbia con ritmos tropicales y por una estética que mezcla lo popular urbano con referencias a la cultura mexicana, construyó buena parte de su público internacional precisamente en comunidades migrantes como la de ese corredor del Valle.

La presencia de la alcaldesa Bass en la ceremonia añadió peso institucional a un reconocimiento que, en otras circunstancias, suele limitarse a los ámbitos culturales. Su participación junto a Padilla señala que la ciudad trató el homenaje como un acto de política cultural hacia la comunidad hispana, no solo como un evento artístico.

Con la plaza inaugurada y El Grito por delante, Los Ángeles Azules cierran el fin de semana del 14 y 15 de septiembre como la figura central de las celebraciones de la identidad mexicana en Los Ángeles.

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La familia Mejía Avante fundó el grupo en Iztapalapa a fines de los años 70

Los ÁNgeles Azules Movistar Arena (Gentileza Prensa) (Gentileza Prensa)

Los Ángeles Azules nacieron en el barrio de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando un grupo de hermanos de la familia Mejía Avante comenzó a tocar juntos a fines de la década de los 70. Desde ese origen barrial y familiar, la agrupación construyó una carrera de más de cuatro décadas que los llevó de los salones populares de la capital mexicana a los escenarios internacionales.

Entre sus reconocimientos figura el Premio a la Excelencia de los Latin Grammy, además de tres nominaciones a esa misma entrega y una nominación al Grammy. También fueron el primer grupo en presentar música mexicana tradicional en el Festival de Coachella, y actuaron en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo celebrada en la Ciudad de México en junio de este año.

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“Mis sentimientos” y “Nunca es suficiente” los convirtieron en el primer grupo mexicano en superar los mil millones de vistas en YouTube

Una integrante de Los Ángeles Azules ofrece una vibrante actuación musical en el escenario, capturando la atención de la audiencia con su energía. (Gentileza Prensa)

El alcance de Los Ángeles Azules en la plataforma digital marcó un antes y un después para la música mexicana en internet. El video de “Mis sentimientos”, grabado junto a Ximena Sariñana en 2014, acumuló 1.200 millones de reproducciones en YouTube y los convirtió en el primer grupo mexicano en ingresar al club de los mil millones de vistas de esa plataforma, de acuerdo con la información difundida por Patch.

Cuatro años después, “Nunca es suficiente”, con Natalia Lafourcade, superó los 1.800 millones de reproducciones y confirmó que su modelo de colaboraciones con artistas de distintas generaciones era también una fórmula comercial de primer nivel.

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Ese impacto se extiende al presente. Su sencillo más reciente, “Pa’ él”, grabado con la cantante argentina Tini, lidera la radio en Argentina y avanza en las listas de México, Estados Unidos, Ecuador y Colombia, según informó su agencia. La cumbia sonidera que inventaron en Iztapalapa, definida por Los Angeles Times como una fusión del ritmo bailable con “las posibilidades sónicas expansivas de una orquesta sinfónica”, sigue siendo el género con el que Los Ángeles Azules renuevan su público en cada década.