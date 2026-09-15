Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX. SSPC

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La Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México, tras un alertamiento proveniente de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), detectaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un embarque de café tostado y molido contaminado con presunta cocaína base. El cargamento, que realizaba un tránsito internacional, quedó bajo resguardo de las autoridades tras ser identificado mediante binomios caninos. La carga venía de Bogotá y tenía como destino final España.

El hallazgo se produjo como parte de las acciones de inteligencia aduanera y análisis de riesgo que ambas instituciones implementan para fortalecer la seguridad y el control de las operaciones de comercio exterior en la terminal aérea capitalina.

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Cómo se detectó la droga en el embarque de café

Las autoridades recibieron una alerta proveniente de la Defensa, por lo que se realizaron labores de control, vigilancia, revisión no intrusiva y el empleo de binomios caninos durante el paso del cargamento por el AICM. Se trataba de un embarque declarado como café tostado y molido, conformado por más de 3 mil bolsas.

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX. SSPC

Marina y Aduanas hallaron que el producto, declarado en tránsito internacional, estaba contaminado con presunta cocaína base. El peso de la sustancia ilícita ascendió a aproximadamente mil 77 kilos, ocultos dentro de una mercancía de apariencia lícita.

Las diligencias realizadas permitieron determinar que la contaminación afectaba la totalidad del embarque, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de aseguramiento correspondientes sobre el volumen completo de la carga.

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El proceso legal tras el aseguramiento

El cargamento, proveniente de Bogotá, quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM. A partir de ese momento, se efectuaron las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza exacta de la sustancia hallada entre las bolsas de café.

Las autoridades procedieron con el aseguramiento, la seguridad y el control sobre la totalidad del embarque. El siguiente paso del proceso consiste en la obtención del dictamen técnico definitivo, que confirmará de manera oficial la composición de la sustancia detectada.

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX. SSPC

Una vez concluido ese dictamen, el cargamento será puesto a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes sobre el caso.

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Una tonelada de droga bajo control antes de salir del país

La actuación conjunta entre Marina y Aduanas permitió mantener bajo control más de una tonelada de mercancía contaminada. De acuerdo con lo informado, esta intervención impidió previamente la salida del país del cargamento, ya que tenía como último destino España.

El operativo constituye, según se indicó, un resultado relevante en materia de seguridad nacional y combate al tráfico internacional de drogas. Las autoridades señalaron que el caso evidencia una posible modalidad de contaminación de mercancía lícita utilizada para el traslado transnacional de sustancias ilícitas.

Cooperación entre instituciones de seguridad

El operativo se enmarca en el trabajo conjunto que realizan distintas dependencias del Gobierno mexicano. Además de Marina y Aduanas, participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

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Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX. SSPC

De acuerdo con lo informado, estas acciones robustecen la cooperación interinstitucional y fortalecen los mecanismos de control y vigilancia orientados a la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior.

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones permanentes destinadas a contribuir a la seguridad nacional y a combatir posibles conductas ilícitas que afectan al país.

Qué es la cocaína base

La cocaína base, también llamada base libre, es una de las tres formas principales en que se presenta esta droga, junto con el clorhidrato y la pasta base. Se trata de un sólido ceroso de color blanco, amarillento o grisáceo, según describe el informe sobre cocaína, crac y base libre del Plan Nacional sobre Drogas de España.

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A diferencia del clorhidrato de cocaína, el polvo blanco más común, la base libre puede fumarse, ya que no se descompone con el calor. No es soluble en agua, por lo que no puede inyectarse. Cuando se combina con bicarbonato de sodio o amoníaco, se convierte en lo que comúnmente se conoce como crack.

Diferencia con otras formas de cocaína

El proceso de producción de la cocaína parte de la hoja de coca y avanza en etapas sucesivas de refinamiento. Primero se obtiene la pasta base, un producto intermedio cargado de solventes como queroseno, ácido sulfúrico y amoníaco. A partir de esa pasta se elabora el clorhidrato de cocaína, la forma refinada y soluble en agua que se consume por vía nasal o intravenosa. Recién en una etapa posterior, a partir del clorhidrato ya procesado, se obtiene la cocaína base o base libre, que es la sustancia identificada en el cargamento del AICM.

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Los niveles de pureza de la cocaína base varían según el tamaño de la muestra analizada, de acuerdo con datos sobre la composición química de la droga. En términos generales, las muestras de mayor volumen tienden a conservar un porcentaje de pureza más alto que las presentaciones fraccionadas destinadas al consumo final, donde la sustancia suele diluirse por los procesos de corte y distribución.