A tres años de su extradición a EEUU, Ovidio Guzmán López no está dentro de una prisión ni se conoce su paradero

ARCHIVO – En esta imagen, tomada de un video y proporcionada por el gobierno mexicano, aparece Ovidio Guzmán López, detenido en Culiacán, México, el 17 de octubre de 2019. (CEPROPIE vía AP Archivo)

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Tres años han pasado desde la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, mismo que permanece bajo custodia federal sin una sentencia definitiva. El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró culpable de narcotráfico en 2025, pero la audiencia clave de su caso se ha pospuesto en siete ocasiones.

El traslado se produjo el 15 de septiembre de 2023, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizara su entrega un día antes. Desde entonces, Guzmán López coopera con la justicia estadounidense en el marco de un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia.

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Cómo fue la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos

Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, había sido capturado el 5 de enero de 2023 por el Ejército y la Guardia Nacional en un operativo en la localidad de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa. Tras su detención, fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Después, fue ingresado al penal federal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

A tres años de su extradición a EEUU, Ovidio Guzmán López no esta dentro de una prisión ni se conoce su paradero

Ovidio Guzmán López no está pagando condena en una prisión estadounidense porque su proceso judicial aún no concluye. El líder de Los Chapitos se declaró culpable de narcotráfico en 2025, pero la sentencia definitiva sigue pendiente y su audiencia se pospuso siete veces, con la próxima fecha fijada para el 28 de octubre de 2026.

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El 14 de septiembre de 2023, la SRE autorizó la entrega de Guzmán López a Estados Unidos. A la mañana siguiente, las autoridades federales implementaron un operativo que el gobierno mexicano no informó oficialmente en su momento.

En esa operación discreta, Guzmán López fue sacado en helicóptero del penal del Altiplano y llevado al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a Interpol, lo entregaron a las autoridades estadounidenses, quienes lo trasladaron a la ciudad de Chicago.

Situación judicial y acuerdo de culpabilidad

Al llegar a Estados Unidos, Guzmán López quedó detenido en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Chicago, bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP), con el número de registro 72884-748. Ese esquema, sin embargo, se modificó en dos ocasiones.

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El 23 de julio de 2024, dos días antes de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el registro del BOP dejó de mostrar a Guzmán López bajo su custodia. El hijo de “El Chapo” fue dado de alta en el programa de testigos protegidos, bajo resguardo del Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals). El hijo de ‘El Chapo’ fue dado de alta en el programa de testigos protegidos, bajo resguardo del Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals).

Esta es la descripción de la celda donde está Ovidio Guzmán (Infobae)

Guzmán López fue reingresado posteriormente al MCC de Chicago para su proceso judicial. El 11 de julio de 2025, se presentó ante el tribunal con uniforme carcelario naranja y cadenas en los tobillos, custodiado por seis elementos del Servicio de Marshals. Ese día admitió su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa y reconoció su participación en tres homicidios y varios secuestros.

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Ese día admitió su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa y reconoció su participación en tres homicidios y varios secuestros.

Los cargos que aceptó incluyen dos conteos de conspiración de narcóticos y dos conteos de dirigir una empresa criminal continua, delito cuya pena contempla desde diez años hasta cadena perpetua, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El acuerdo de culpabilidad también lo obliga a cooperar con la fiscalía cuando le sea requerido.

'El Chapo' Guzmán negó a Ovidio como su hijo (Infobae)

Tres días después de declararse culpable, el 14 de julio de 2025, Guzmán López volvió a salir del registro público del BOP; desde entonces permanece bajo custodia en una ubicación que se mantiene reservada, dentro de un programa de protección para testigos colaboradores administrado por la oficina de alguaciles federales.

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La sentencia que se pospuso siete veces

La audiencia de sentencia de Guzmán López ha sido postergada en siete ocasiones desde que se declaró culpable en julio de 2025. La jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, fijó el 28 de octubre de 2026 a la 1:30 p. m. como la próxima comparecencia, según registros judiciales.

El Cártel de Sinaloa mantiene su presencia en gran parte del país pese a la detención y extradición de dos de sus más relevantes figuras. (Infobae México/Jesús Aviles)

Esa audiencia, sin embargo, no será la de sentencia definitiva. Se trata de una comparecencia intermedia en la que el Departamento de Justicia informará a la jueza Coleman si mantiene su intención de solicitar una reducción de condena, con base en el nivel de cooperación que Guzmán López haya brindado. En esa misma fecha se establecería cuándo se dictará la sentencia definitiva.

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El aplazamiento reiterado del proceso mantiene sin resolver el destino final del hijo de El Chapo, mientras continúa bajo custodia a la espera de que se determine el alcance de su colaboración con la justicia de Estados Unidos.

Pendientes con la justicia mexicana

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en julio de 2025 que Guzmán López “no está libre” y permanece bajo custodia. “Sigue bajo custodia y en prisión. Fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo el tratado de extradición”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.

García Harfuch explicó que el caso forma parte de un proceso de extradición y que, hasta ahora, no se han revelado detalles sobre las condiciones de reclusión de Guzmán López en territorio estadounidense.

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El funcionario también señaló que Guzmán López tiene pendientes con la justicia mexicana. “Los delitos por los que se extradita son aquellos cometidos en Estados Unidos o que afectan directamente a ese país. Eso no significa que no enfrenten cargos en México. Ovidio tiene una orden de aprehensión aquí, al igual que otros objetivos prioritarios”, indicó.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cuestionó posibles beneficios judiciales para Ovidio Guzmán en Estados Unidos. (Infobae)

Según explicó García Harfuch, para que Guzmán López pueda ser juzgado en territorio nacional será necesario que el gobierno federal solicite su repatriación una vez que concluya el juicio en Estados Unidos.

“No está libre. En ningún momento se ha planteado su liberación. Si se acogió a un criterio de oportunidad ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eso no implica que vaya a quedar libre, ni que existan indicios de que será liberado pronto”, agregó.

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Los Chapitos que siguen prófugos

Mientras Guzmán López coopera con la justicia estadounidense, otros líderes de Los Chapitos permanecen prófugos. Los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de El Chapo, junto con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco” e hijo de “El Mayo” Zambada, siguen al frente de las dos facciones que sostienen el conflicto interno del Cártel de Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024.

El 6 de abril de 2026 la jueza presidenta Virginia M. Kendall firmó una orden para reasignar los expedientes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo a la jueza Sharon Johnson Coleman, quien ya lleva los casos de Ovidio Guzmán y de Joaquín Guzmán López.

El Departamento de Justicia ofrece recompensas de hasta diez millones de dólares por información que lleve a la captura de cada uno de los hermanos Guzmán Salazar. Ambos permanecen sin custodia y con órdenes de arresto vigentes en los distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York.