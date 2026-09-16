La confesión de Erik Lira antes de disputar la Campeones Cup: “Me debo a Cruz Azul”

Erik Lira atiende a los medios de comunicación durante la rueda de prensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta semana el Club de Futbol Cruz Azul busca dar el grito de independencia en Miami, Estados Unidos frente al Inter Miami CF, club en el que milita el astro argentino, Lionel Messi, que disputará ante la Máquina el título del Campeones Cup.

Esta tarde, en la sala de comunicación, el capitán Erik Lira y el entrenador Joel Huiqui hablaron ante la prensa como representantes del club mexicano, siendo el mediocampista el más cuestionado por los reporteros tras su fichaje fallido con el AS Mónaco.

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En su primera declaración, Erik Lira admitió dificultades en los últimos dos meses, pero refrendó su compromiso con Cruz Azul para salir a buscar el Campeones Cup que tienen en puerta ante el Inter Miami CF.

“La verdad que bastante bien. Sí fueron dos semanas o dos meses bastante complicados en lo personal, pero la verdad que me debo a Cruz Azul”, declaró el jugador cementero.

“Estoy muy agradecido con la institución, con Joel (Huiqui), no porque esté acá, pero con Joel, con mis compañeros, englobo a todo Cruz Azul porque no quiero saltarme una persona, pero estoy muy agradecido con ellos y viviendo el momento”.

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“Por algo no se dio lo que se tuvo que dar y hoy estoy acá. Estoy a menos de o un poquito más de 24 horas de jugar una final, así que bastante contento y listo para el reto que se viene mañana (miércoles)”, señaló Erik Lira al querer sumar un título más en su etapa con Cruz Azul.

¿Cuántos títulos ha conquistado Erik Lira con Cruz Azul?

El mexicano saldrá de Cruz Azul para ser jugador del AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el 15 de septiembre del 2026, Erik Antonio Lira Méndez tiene cuatro cetros en su palmarés con Cruz Azul y apunta a un quinto trofeo con el club de La Noria si logra derrotar a Lionel Messi y el Inter Miami CF, en el duelo por el Campeones Cup celebrado en el Nu Stadium, localizado dentro del Miami Freedom Park, en Florida.

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Por ahora así va la lista de campeonatos que Erik Lira ya celebró como elemento del Club de Futbol Cruz Azul:

Supercopa de la Liga MX 2022

Concacaf Champions Cup 2025

Clausura 2026

Campeón de Campeones 2026

Erik Lira<b> </b>volvió anotar con Cruz Azul

El capitán guió a Cruz Azul al triunfo en el Clásico Joven. REUTERS/Eloisa Sanchez

Después de perder una oportunidad clara para jugar en Europa, la afición de Cruz Azul y los demás futbolistas se volcaron por Erik Lira para recuperar su olfato goleador en el Clásico Joven frente al Club de Futbol América en el triunfo de 4-3 en el Monumental estadio Azteca,

Lira rompió el cero con una obra de arte. El mexicano remató de primera intención, con la parte interna del botín para dejar sin opción a Rodolfo Cota ante un disparo que se clavó en el ángulo superior derecho de la portería azulcrema al minuto 19′ de la parte inicial.

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De esa manera, el nacido en la Ciudad de México marcó por primera vez en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, después de varias ausencias en la convocatoria de Joel Huiqui al estar preocupado por la negociación con el AS Mónaco, misma que no se concretó debido al cierre del mercado.

Su presencia en la conferencia de hoy consolida aún más su liderazgo y refleja su responsabilidad por marcar una época con el Club de Futbol Cruz Azul mientras no surjan ofertas por Erik Lira al tener el sueño de agarrar experiencia en el futbol de Europa.

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“Nunca estuve enojado ni me quedo a disgusto en Cruz Azul, estoy muy agradecido con la institución”. dijo Erik Lira. “Sigo trabajando y algún día se dará”, agregó. “Queremos ganar un título más y dejar un legado en Cruz Azul”, indicó el capitán de la Máquina.

Joel Huiqui rumbo a un triplete histórico

El entrenador mexicano llegó al club a conquistar la décima. REUTERS/Eloisa Sanchez

El director técnico, Joel Huiqui, está a un paso de conseguir un título más en su haber al convertirse en estratega de la Máquina de Cruz Azul, tras reemplazar a Nicolás Larcamón y guiar a los cementeros al campeonato del Clausura 2026 y el Campeón de Campeones de la temporada 2025-26.

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Si levanta el Campeones Cup, Joel Huiqui se convertiría en el primer técnico mexicano en conquistar este torneo internacional, pero asegura en rueda de prensa que será un partido complejo" contra el Inter Miami CF en Miami.

“No cambiará el plan de partido, a lo mejor con algunas otras matices, ideas un poco diferentes, pero en realidad yo deslumbro un partido complejo, sabemos de la calidad de los jugadores del equipo rival, pero yo doy mucho énfasis a nuestro modelo y la idea de enfrentar este partido”, declaró.

“No cabe duda que enfrentamos a un gran equipo, ha hecho grandes actuaciones y es merecedor a disputar el título. Enfocamos nuestras energías para hacer una buena planeación, análisis del rival, ofensiva y defensiva y tenemos un gran plantel para disputar el partido”, añadió Joel Huiqui.

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Cruz Azul vs Inter Miami CF ¿A qué hora se jugará el Campeones Cup?

Disputarán el Campeones Cup en Miami, Florida.

Los celestes solicitaron reprogramar el Campeones Cup por el retraso de vuelo a los Estados Unidos. La solicitud fue rechazada por la MLS debido a compromisos comerciales. Por lo tanto, el duelo no sufrirá cambios y se jugará tal y como se anunció con antelación.

El partido por el Campeones Cup entre Cruz Azul e Inter Miami CF se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Si no existe un ganador en 90 minutos, el trofeo se definirá en sesión de penaltis.