Estefanía Villarreal reaparece tras alarmante mensaje sobre la depresión, “me sentí rebasada” (X/@Estefania_OF)

Guardar

Estefanía Villarreal, actriz recordada por su papel de Celina Ferrer Mitre en la telenovela Rebelde, reapareció en redes sociales para agradecer el apoyo recibido tras un mensaje que alarmó a sus más de 1.1 millones de seguidores en Instagram. La publicación original hacía referencia directa a una posible pérdida de la batalla contra la depresión.

“No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos”, escribió la actriz este martes. El mensaje llegó días después de que Villarreal compartiera una reflexión que generó preocupación inmediata entre su comunidad de fans.

PUBLICIDAD

“Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente”, agregó en su nueva publicación. La modelo detalló que se encuentra “acompañada, cuidada” y que se toma el tiempo necesario para “recuperar la calma y estar mejor”.

Estefanía Villarreal reaparece tras alarmante mensaje sobre la depresión, “me sentí rebasada” (Instagram)

El mensaje original que generó alarma entre sus seguidores

La semana previa, Estefanía Villarreal había publicado en sus historias de Instagram: “Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana; pero, mami, tu pequeña ya no puede más”.

PUBLICIDAD

La frase circuló rápidamente entre medios de espectáculos y generó preocupación pública. Y luego de realizar esa publicación, la actriz se ausentó de sus redes sociales durante varios días, sin ofrecer declaraciones adicionales sobre su estado.

Christian Chávez confirmó que le envió un mensaje de apoyo

Christian Chávez, cantante de RBD y excompañero de Estefanía Villarreal en Rebelde, habló con la prensa antes de que la actriz publicara su segundo mensaje. “Le mandé un mensaje, no me ha contestado. Me dijeron que está con su familia, hasta donde yo sé, y no sé exactamente cuáles fueron las razones por las que llegó ese mensaje a redes”, explicó.

PUBLICIDAD

Christian Chávez se convierte en la personalidad LGBT del año; RBD le canta a Infobae ‘Libertad’ (Fotos: Instagram/@christianchavezreal)

Chávez expresó empatía hacia su excompañera de elenco. “La entiendo, le doy completamente mi apoyo también aquí en las cámaras y creo que tiene gente dentro de la industria y fuera de la industria que la amamos, la respetamos y la admiramos”, señaló.

Fue vista en un supermercado antes de su reaparición pública

De acuerdo con SDPnoticias, Villarreal fue captada días después de su primer mensaje en un supermercado, lo que alivió la preocupación de parte de sus seguidores. La conductora Addis Tuñón también aseguró que la actriz cuenta con una red de apoyo sólida.

Tuñón afirmó, según reportó SDPnoticias, haberla visto “estable” en una reunión reciente y confirmó que está acompañada por seres queridos durante este proceso. Hasta ese momento, la actriz no había ofrecido declaraciones directas sobre su estado de salud.

PUBLICIDAD

Estefanía Villarreal comparte que atraviesa una crisis de salud mental por ansiedad y depresión. (Instagram: Estefanía Villarreal)

Christian Chávez llamó a buscar ayuda profesional ante la depresión

El cantante utilizó el momento para enviar un mensaje sobre la importancia de pedir ayuda ante crisis de salud mental. “El paso más importante es pedir ayuda. Cuando te estés dando cuenta de que algo raro está cambiando en ti, que no te sientes bien, que te levantas a lo mejor y todo se ve gris, que nada en tu vida se siente luminoso, es momento de buscar ayuda con tu familia, con tus amigos, hablarlo”, concluyó.

En su mensaje final, Estefanía Villarreal cerró con una expresión de gratitud hacia quienes se mantuvieron pendientes de su situación: “Gracias por estar al pendiente, por sus mensajes y por tanto cariño”.

PUBLICIDAD

¿Quién es Estefanía Villarreal?

Estefanía Villarreal Villarreal nació el 11 de marzo de 1987 en Monterrey, Nuevo León, y actualmente tiene 39 años. Se acercó a las artes escénicas desde niña y estudió teatro antes de iniciar su carrera profesional, que arrancó formalmente en 2004.

Estefanía Villarreal, recordada por ser ‘Celina Ferrer’ en “Rebelde”, alarman con fuerte mensaje sobre la depresión (RS)

Su papel más reconocido llegó ese mismo año con Celina Ferrer Mitre, personaje que interpretó en la telenovela juvenil Rebelde, producción de Televisa transmitida entre 2004 y 2006. Celina era estudiante del Elite Way School y amiga cercana de Mía Colucci, personaje encarnado por Anahí, además de mantener una amistad con Vico Paz, interpretada por Angelique Boyer.

PUBLICIDAD

¿Quién era Estefanía Villarreal en Carita de Ángel?

Antes de Rebelde, Villarreal participó en Carita de ángel (2000). Tras el fin de la telenovela, continuó su carrera en televisión con producciones como Cuidado con el ángel, Un refugio para el amor, Camelia la Texana, Yo no creo en los hombres, Despertar contigo y Y mañana será otro día. En 2015 fue nominada como mejor actriz juvenil por Yo no creo en los hombres.

En cine debutó en 2014 con la película Gloria, biopic de Gloria Trevi dirigida por Christian Keller, donde interpretó a Susana Figueroa.

La actriz Estefanía Villarreal (X/@Estefania_OF)

En 2022 regresó a su personaje de Celina Ferrer en el reboot de Rebelde producido por Netflix, esta vez como directora del Elite Way School. Ese mismo año participó también en un episodio de la serie Cómo sobrevivir soltero, de Prime Video.

PUBLICIDAD

Su carrera más reciente incluye Ligeramente Diva (2024), donde fue protagonista con el personaje de Delia Delgado; Monteverde (2025), como Diana Castillo; Doménica Montero (2025-2026), interpretando a Gina; y Polen (2026), donde da vida a Isabella.

Paralelamente a la actuación, Villarreal desarrolló una carrera como modelo de tallas grandes, con presencia en campañas de marcas como Dior y Mappa, además de una participación en Vogue.

¿Quién es la pareja de Estefanía Villarreal?

Estefanía Villarreal se comprometió en 2019 con Gidi Schwartz, quien le entregó un anillo de compromiso durante un viaje en crucero. La pareja había planeado casarse en abril de 2020, pero la boda fue pospuesta. Desde entonces, la actriz ha mantenido su vida sentimental en privado.

PUBLICIDAD