Kevyn Contreras, participante de La Granja VIP, enfrenta demanda por manutención de sus hijas

Kevyn Contreras “El Bicolor” enfrenta una demanda interpuesta por su expareja, la conductora Naomy Villarreal (Redes Sociales)

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Kevyn Contreras, comediante regiomontano conocido como “El Bicolor” y actual concursante de La Granja VIP 2026, enfrenta una demanda por presunto incumplimiento en el pago de pensión alimenticia de sus hijas gemelas, según reveló una fuente cercana al participante al medio TVNotas.

El caso, iniciado por su expareja Naomy Villarreal, se dio a conocer en abril de 2026 y continúa vigente mientras el comediante permanece en el reality de TV Azteca.

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La fuente citada por TVNotas señaló que la estancia de el comediante en el programa le ha servido de resguardo temporal, aunque podría enfrentar consecuencias legales, incluida una posible detención, al concluir su participación.

Naomy Villarreal denunció incumplimiento del acuerdo de manutención

Naomy Villarreal, ex pareja de Kevyn Contreras (Instagram)

Naomy Villarreal, madre de las dos hijas del comediante, acudió a las autoridades tras señalar que Kevyn Contreras no cumplía con lo pactado respecto a la pensión alimenticia de las menores. Según su versión, existía un acuerdo previo sobre el monto de la manutención que él dejó de respetar.

El conflicto no se trata de una disputa entre exparejas, sino de una obligación económica directamente vinculada con las necesidades de Azul e Isabela, las hijas gemelas que la pareja tuvo durante su matrimonio, nacidas en 2025.

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Kevyn Contreras argumenta bajos ingresos por redes sociales

De acuerdo con la fuente consultada por TVNotas, Kevyn Contreras ha señalado que no cuenta con dinero suficiente para cubrir los gastos de ambas niñas, pues asegura que las redes sociales “no se ganan bien”. La misma fuente afirmó, sin embargo, que el comediante sí dispone de recursos pero no está dispuesto a compartirlos.

(Instagram)

“El Bicolor” y Naomy Villarreal se casaron en mayo de 2025 y se divorciaron apenas cinco meses después, en octubre del mismo año. En ese momento, Villarreal declaró públicamente que ya no era feliz en el matrimonio y que no continuaría en la relación solo para mantener las apariencias.

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El Código Penal de Nuevo León contempla prisión por incumplimiento

Kevyn Contreras reside y enfrenta sus procesos legales en Monterrey, por lo que la normativa aplicable es el Código Penal para el Estado de Nuevo León. La legislación mexicana reconoce el derecho a recibir alimentos como un derecho humano fundamental y contempla sanciones que van desde consecuencias financieras hasta penas de cárcel para quienes incumplen sin justificación.

Hasta el momento, Contreras no ha emitido declaraciones públicas sobre el proceso legal en su contra. Las afirmaciones sobre el presunto incumplimiento provienen exclusivamente de la versión de Villarreal y de la fuente citada por TVNotas, que además recordó que el comediante es padre de seis hijos en total y que este no es el primer conflicto de este tipo que enfrenta.

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Naomy Villarreal y las gemelas de Kevyn Contreras (Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Kevyn Contreras “El Bicolor”?

Kevyn Contreras tiene 6 hijos en total, tres provienen de su relación de diez años con Sandra González: dos niñas y un niño. Los otros dos son Azul e Isabela, las gemelas que tuvo con Naomy Villarreal, nacidas en 2025 tras un matrimonio que duró apenas cinco meses, de mayo a octubre de ese año.

El comediante explicó su historial familiar en una conversación con “La Bebeshita” dentro de la casa del reality, recogida por TVAzteca. Ahí aseguró que no se considera “mujeriego”, sino un “alma enamorada”, y precisó que sus seis hijos son producto de solo tres parejas. El origen de su sexto hijo, correspondiente a la tercera relación, se desconoce.

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¿Quién es Kevyn Contreras “El Bicolor”?

Kevyn Contreras, conocido artísticamente como “El Bicolor” o “El Comediante Bicolor”, es un comediante, imitador y creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León. Nació el 2 de febrero de 1996 y actualmente tiene 30 años.

(Facebook/Kevyn Contreras)

Desde niño mostró interés por la comedia: imitaba personajes de televisión y contaba chistes en reuniones familiares. Su madre lo inscribió en una escuela de talento artístico, lo que le abrió las puertas a un programa infantil de Canal 28 en Monterrey. Con el tiempo se consolidó como comediante profesional, trabajó como telonero de figuras como Brincos Dieras, Zagar y Adrián Marcelo, y participó en el programa Parodiando.

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Se hizo popular principalmente en TikTok, donde acumula alrededor de 1.7 millones de seguidores, y en Instagram, con cerca de 600 mil. Su contenido se basa en sketches de humor grabados junto a amigos. En 2024 emprendió una gira en solitario y en 2025 realizó el tour No me dejen solo, con presentaciones en México y Estados Unidos, incluidas la Arena Monterrey y el Lunario del Auditorio Nacional. También conduce el podcast El Moscast junto a Adolfo Valero.