México

Policías Estatales usan un dron para detener a seis personas armadas tras persecución en Ensenada, Baja California

Se trata de cuatro mujeres y dos hombres, estos últimos señalados como integrantes de una célula delictiva con operación en la entidad

Cuatro mujeres y dos hombres fue el saldo de detenidos tras las acciones de la Fuerza Estatal. Crédito: SSCBC
Cuatro mujeres y dos hombres fue el saldo de detenidos tras las acciones de la Fuerza Estatal. Crédito: SSCBC
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Un dron fabricado por la empresa de origen chino DJI permitió a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detener a seis personas armadas, entre ellas una menor de 17 años, tras una persecución registrada el pasado lunes 14 de septiembre en la delegación de Maneadero, perteneciente al municipio de Ensenada, Baja California.

Los elementos estatales capturaron a cuatro mujeres y dos hombres luego de una persecución por caminos de terracería en el Ejido Coronel Esteban Cantú.

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Durante el operativo, los agentes decomisaron un arma larga calibre 7.62 x 39 mm con un cargador abastecido con 39 cartuchos útiles, un arma larga calibre .223 con dos cargadores de 38 cartuchos cada uno, y un arma corta calibre 9 mm con un cargador de metal con 11 cartuchos. También se aseguraron dos miras telescópicas, dos chalecos antibalas y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo en Estados Unidos.

Posteriormente, con apoyo del Ejército Mexicano, las seis personas aprehendidas fueron trasladadas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación legal.

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Un objeto arrojado desde una camioneta desató la persecución en Maneadero

Según los reportes oficiales tras el golpe a las redes criminales de la región, el hecho ocurrió a las 10:00 horas del lunes 14 de septiembre, cuando agentes de la FESC tuvieron a la vista una camioneta Toyota Sequoia de color gris, modelo 2003, con placas de circulación de California, que avanzaba por una vía rural en Maneadero. En el sitio, uno de los tripulantes presuntamente arrojó un objeto hacia el exterior del vehículo, acción que generó alerta entre los oficiales presentes en el lugar.

Los agentes marcaron el alto al conductor, quien no obedeció y aceleró la marcha para emprender la huida por los caminos de terracería del Ejido Coronel Esteban Cantú. Fue ahí cuando inició una persecución policial que se extendió por varios minutos, hasta que la unidad en fuga se detuvo cerca de una casa rodante abandonada en la zona rural.

Dron en vuelo con luces rojas y verdes que ilumina el suelo en un terreno árido de noche con la luna de fondo.
El Dron permitió a las autoridades localizar a los presuntos delincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras descender del vehículo, los ocupantes se dispersaron y continuaron el intento de escape a pie por el terreno montañoso circundante. Las autoridades detallaron que en ese mismo punto, de un vehículo estacionado, un Jeep Rubicon color blanco, modelo 2020, con placas de California, Estados Unidos, descendió un sujeto que empuñaba un arma de fuego y huyó hacia el mismo cerro que los otros sospechosos.

Para reforzar la intervención, los agentes de la FESC utilizaron el dron DJI, con el cual realizaron tomas aéreas que permitieron ubicar a los sospechosos dispersos en el terreno. Esta herramienta tecnológica facilitó la detención de los seis individuos que intentaban evadir a las autoridades a pie, tras haber abandonado los dos vehículos utilizados en la huida.

Los seis detenidos fueron identificados como Yohali “N”, de 19 años; Heidy Priscila “N”, también de 19 años; Jhanako Daniela “N”, de 20 años; José Ramón “N”, de 30 años; Jesús Emmanuel “N”, de 23 años, y una menor de 17 años. Los dos hombres fueron señalados por autoridades como presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia en la región de Ensenada, aunque no se detalló la célula criminal de la que se sospecha forman parte.

Las autoridades confirmaron que el Jeep Rubicon del que descendió uno de los detenidos cuenta con un reporte de robo registrado en San Diego, California, el 3 de noviembre de 2024, bajo el número de expediente 24305427S. La camioneta Toyota Sequoia también fue asegurada como parte de las evidencias recabadas durante el operativo realizado en la delegación de Maneadero. El armamento decomisado incluyó dos rifles de asalto y una pistola calibre 9 milímetros.

Los agentes también recuperaron dos miras telescópicas que acompañaban a las armas largas decomisadas y dos chalecos antibalas que contenían cargadores con munición adicional: uno con la bandera de Estados Unidos como distintivo, llevaba tres cargadores abastecidos con 26, 18 y 29 cartuchos calibre 5.56 mm, mientras el otro portaba un cargador con seis cartuchos calibre 7.62 x 39 mm.

Los seis detenidos, junto con el armamento, los chalecos antibalas y los dos vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, institución encargada de determinar los cargos y la posible responsabilidad de cada uno de los implicados en el operativo desplegado en Maneadero.

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