PAN advierte que se “están creando las condiciones para un fraude electoral en 2027”

Militantes del PAN presentaron un par de recursos contra decisiones del INE como las boletas "planchadas". Crédito: X / @PAN_CDMX

Guardar

Este martes, militantes del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron que “se están creando las condiciones para un fraude electoral”, al cuestionar las recientes decisiones que ha tomado el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sobre esas decisiones, el PAN cuestionó la validación de las boletas “planchadas” y la participación de los Servidores de la Nación como posibles observadores electorales en el proceso electoral 2026-2027.

PUBLICIDAD

PAN busca frenar un posible fraude electoral en el 2027

En conferencia de prensa, Santiago Torreblanca, director jurídico del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, informó que el partido de oposición presentó dos recursos de apelación contra las decisiones del INE antes mencionadas.

El primer recurso está relacionado con las denominadas boletas “planchadas”, es decir, aquellas no presentan dobleces que, de acuerdo con Acción Nacional, demostrarían que fueron introducidas en la urna.

INE le deja la responsabilidad de las boletas “planchadas” a Consejos Distritales

Cabe recordar que el pasado 3 de septiembre, el INE determinó que corresponderá al Pleno de los Consejos Distritales determinar si el contenido de esas boletas debe considerarse un voto válido o no.

En ese sentido, Torreblanca cuestionó si había directrices generales para resolver esos casos.

“Cada Consejo Distrital, sin que existan directrices, va a decidir los supuestos en los cuales se va a contabilizar ese voto o no”, expresó el representante panista.

PUBLICIDAD

El PAN mostró cómo funcionan las llamadas boletas "planchadas". Crédito: X/ @PAN_CDMX

En la conferencia de hoy, miembros del PAN presentaron una prueba con una boleta y una urna de tamaño similar a las que usa la autoridad electoral. Con este ejercicio buscan demostrar que ninguna boleta puede introducirse en la urna sin quedar doblada.

Van contra Servidores de la Nación como observadores electorales

Mientras que el segundo recurso de apelación esta relacionado con la posibilidad de que los Servidores de la Nación puedan ser observadores electorales durante los comicios de junio del año entrante.

El PAN sostuvo que, por su vínculo con la operación de programas sociales, su participación podría ejercer presión sobre los votantes.

Torreblanca afirmó que el INE contemplaba, en un inicio, cruzar los datos de quienes se registraran como observadores electorales con el padrón de servidores de la nación. Esa verificación, señaló, dejó de considerarse después.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, Víctor Hugo Sandón, representante del PAN ante el INE, consideró que lo hecho por el instituto solo genera condiciones que, desde la perspectiva del instituto político, podrían facilitar irregularidades durante el proceso electoral.

“Se están creando todas las condiciones para que haya un fraude electoral”, expresó.

Alertan sobre la injerencia del crimen organizado

Por otro lado, el diputado federal Federico Döring alertó que el crimen organizado representa otro riesgo para las elecciones de 2027.

Como antecedente citó las elecciones en Veracruz, donde, según afirmó, “grupos de choque de la delincuencia vinculados a Morena intentaron reventar los paquetes electorales para alterarlos”.

Para el PAN, se están creando las condiciones necesarias para un fraude electoral en el 2027. Crédito: X / @PAN_CDMX

Döring planteó que los partidos de oposición no deben limitar su vigilancia a las casillas. Propuso que también participen en la supervisión del traslado de los paquetes electorales para garantizar la cadena de custodia.

PUBLICIDAD

“Tenemos que cuidar nuestro voto en la casilla y en el traslado”, comentó.

¿Cuáles estados representan focos rojos de cara al proceso electoral?

De acuerdo con Proceso, para el legislador panista las entidades que pueden ser consideradas como focos rojos por la posible presencia del crimen organizado son: Sonora, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Puebla, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua.

En consecuencia, solicitó al gobierno federal publicar el mapa de riesgo que la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció para identificar las zonas de riesgo de cara al proceso electoral 2027.

Para finalizar, Döring aclaró que la lista de estados que mencionó con anterioridad, está basada en información que fue obtenida por militantes y dirigentes del partido en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

Tras las recientes y polémicas decisiones del INE, diversos militantes del PAN advirtieron que se están creando las condiciones para que ocurra un fraude electoral en las elecciones de 2027.