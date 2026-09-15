Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: a qué hora y dónde ver hoy EN VIVO el Juego 6 de la Serie del Rey

Las novenas del sur y del norte llegan al sexto capítulo de esta final con unos Olmecas que necesitan una victoria para seguir teniendo vida en el torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) ha llegado a su punto más alto de dramatismo e intensidad. La ansiada Serie del Rey 2026 entre los Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana se encuentra al borde de la definición en una confrontación inédita que ha paralizado a los aficionados de la pelota caliente a lo largo de todo el territorio nacional.

Tras cinco compromisos de un desgaste físico y mental absoluto, la novena fronteriza se presenta a este sexto enfrentamiento con una ventaja crucial de 3-2 en la serie, colocándose a tan solo nueve outs —o un triunfo— de levantar la Copa del Rey y coronarse campeones del béisbol mexicano.

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Por su parte, la tropa choca de Tabasco saltará al diamante con la urgencia de reaccionar fuera de casa para forzar un Séptimo y definitivo Juego, manteniendo intactas sus aspiraciones de conquistar la gloria.

El ambiente que se respira en la antesala de este choque combina la fe de una afición tabasqueña que no se rinde ante la adversidad con la euforia de la fanaticada fronteriza, lista para presenciar el momento cumbre del campeonato.

Los Toros de Tijuana están cerca de coronarse en la Serie del Rey. (Toros de Tijuana)

Juego 5: un duelo de infarto en el Centenario del 27 de Febrero

El quinto capítulo de la Serie del Rey disputado en territorio tabasqueño fue una auténtica batalla campal de principio a fin, concluyendo con una ajustada y electrizante victoria por marcador de 6-5 a favor de los Toros de Tijuana.

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Los astados inclinaron la balanza desde las primeras entradas gracias a una ofensiva agresiva que aprovechó al máximo los parpadeos del pitcheo abridor de los Olmecas, conectando batazos oportunos con corredores en posición de anotar que silenciaron momentáneamente la tribuna local.

Sin embargo, fieles al espíritu combativo que los caracterizó a lo largo de todo el calendario regular, los Olmecas de Tabasco no bajaron los brazos y montaron una emocionante rebelión en los episodios finales, acortando distancias en la pizarra a través de cuadrangulares consecutivos y un corrido de bases agresivo que puso a temblar al bullpen tijuanense.

El duelo llegó a su clímax en la novena entrada, cuando los locales amenazaron con empatar el encuentro tras colocar la carrera de la igualdad en la antesala; no obstante, el relevo de los Toros apretó el brazo en el momento indicado, retirando al último bateador con un ponche de alarido para sellar la victoria por la mínima diferencia, congelar la remontada choca y tomar el control definitivo de la serie 3-2.

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Pese a estar en casa, los Olmecas no pudieron llevarse la victoria. (Olmecas de Tabasco)

El desglose de los primeros cuatro juegos de la contienda

La serie por el título arrancó con emociones desbordadas en el norte del país durante los Juegos 1 y 2 en Tijuana, donde los Toros hicieron valer su condición de local en el choque inaugural para llevarse una victoria holgada respaldada por una verdadera fiesta de batazos de largo metraje.

En el siguiente juego, los Olmecas de Tabasco respondieron de inmediato en el segundo compromiso ajustando su rotación de picheo para emparejar los cartones con un triunfo sumamente trabajado en campo ajeno.

La confrontación se trasladó posteriormente al Estadio Centenario del 27 de Febrero en Villahermosa para los Juegos 3 y 4, marco en el cual la escuadra verde sacó ventaja inicial del calor tropical y del apoyo de su gente para quedarse con el tercer choque a base de sólida picheo abridor.

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No obstante, la novena de Tijuana dio un golpe de autoridad al día siguiente cobrando venganza en el cuarto capítulo al fabricar un rally decisivo en los capítulos intermedios, lo que dejó la balanza completamente igualada 2-2 antes del dramático quinto juego.

(Toros de Tijuana)

Horario y dónde ver en vivo el Juego 6 de la Serie del Rey 2026 en México

El decisivo sexto encuentro de la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol se disputará este martes 15 de septiembre de 2026 en la casa de los astados, el Toros Mobil Park de Tijuana, Baja California. A continuación, se detallan los horarios y las opciones de transmisión en vivo para seguir las acciones desde cualquier punto del país:

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Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026

Horario: 20:35 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Toros Mobil Park (Tijuana, Baja California)

Televisión Abierta y de Paga: Claro Sports, TVC Deportes, AYM Sports y ESPN.

Streaming Online y Plataformas Digitales: LMB TV, ViX, Disney Plus, Azteca Deportes y Claro Sports (plataforma digital y YouTube).