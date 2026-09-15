Aplicaciones de citas en línea pueden fomentar la creencia de que ‘siempre existe alguien mejor’, advierte académico

Una mujer utiliza su teléfono inteligente frente a una representación visual de una cinta transportadora repleta de perfiles de citas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las aplicaciones de citas en línea pueden impulsar la idea de que siempre hay una opción mejor disponible y convertir la búsqueda de pareja en una comparación sin término, advierte Isaac Torres Gómez, académico del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana.

El especialista explicó a Prensa IBERO que estas plataformas amplían las posibilidades de conocer personas fuera del círculo cotidiano, incluso en otras ciudades o países. Esa facilidad, dice, también puede modificar la forma de mirar a quien está del otro lado de la pantalla.

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La tecnología no representa por sí sola un problema, plantea Torres Gómez. El riesgo aparece cuando el uso de la herramienta desplaza el encuentro personal y hace que la respuesta de desconocidos determine la percepción que una persona tiene sobre sí misma.

El catálogo de perfiles alimenta la búsqueda de una pareja sin defectos

Una fotografía, datos personales e intereses compartidos pueden abrir la puerta a un vínculo afectivo o sexual. Las plataformas permiten establecer contacto en pocos segundos y elegir entre decenas o cientos de perfiles que no formarían parte de la vida cotidiana.

Para el académico de la IBERO, esa abundancia puede producir una falsa sensación de disponibilidad permanente, ya que si un perfil no cumple con una expectativa: la persona puede deslizar la pantalla y continuar con la búsqueda bajo la idea de que encontrará a alguien con mejores características.

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Torres Gómez toma como ejemplo de esta lógica a la aplicación de citas Tinder, donde la dinámica favorece la ilusión de una persona que reúne todos los rasgos deseados, aunque las relaciones fuera de la pantalla no operan como un catálogo de productos.

La idealización puede crecer antes del primer encuentro, y la imagen creada desde el perfil choca con la realidad cuando se conocen en persona. | Crédito: Cuartoscuro

Una persona puede resultar atractiva y compartir ciertos gustos, pero tener horarios incompatibles o necesidades distintas. Puede haber química en un primer contacto y, al mismo tiempo, surgir diferencias cuando comienza la convivencia.

El especialista explica que una relación incluye defectos, cambios de ánimo, contradicciones, formas distintas de entender el compromiso y condiciones que una aplicación no puede resumir en tres fotografías ni en una breve descripción.

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La idealización puede crecer antes del primer encuentro. Con pocos datos, alguien puede construir una expectativa sobre una persona desconocida. Cuando ambas partes se conocen en persona, la imagen creada desde el perfil puede chocar con la realidad.

El compromiso, señala Torres Gómez, no consiste en hallar a alguien sin imperfecciones; más bien consiste en decidir construir un vínculo con una persona real, con diferencias y límites que aparecen fuera de la pantalla.

El match puede derivar en un ciclo de expectativa, frustración y ansiedad

El “match” puede provocar un pico de dopamina relacionado con emoción, expectativa y placer. De acuerdo con el académico, ese estímulo puede durar horas o algunos días, hasta que aparece un descenso emocional y la necesidad de buscar una nueva interacción.

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El ciclo puede repetirse con una secuencia de match, expectativa, placer, desilusión y nueva búsqueda. La mecánica lleva a que el usuario persiga la siguiente coincidencia sin detenerse a evaluar qué espera de una relación.

Isaac Torres Gómez advierte que la emoción inicial por una coincidencia dura poco y a veces termina en frustración, desilusión y una nueva búsqueda sin claridad afectiva (radiomedios.mx)

La falta de respuestas o el final repentino de una conversación también puede afectar el estado de ánimo. Ante el silencio de otra persona, pueden surgir pensamientos como “no le gusto a nadie”, “no soy suficiente” o “nadie quiere estar conmigo”.

Según Torres Gómez, una plataforma que promete acercar a las personas puede llevar a que alguien mida su propio valor a partir de la reacción de perfiles desconocidos. El rechazo existe en vínculos presenciales, pero ahí ocurre dentro de una interacción con más elementos y no mediante una decisión instantánea.

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El académico vincula esta dificultad para elegir con el concepto de “amor líquido” desarrollado por el filósofo Zygmunt Bauman. Los modelos sociales sobre pareja, matrimonio e hijos son menos rígidos que en otras generaciones, lo que abre alternativas, pero también obliga a responder una pregunta personal: qué tipo de relación se quiere construir.

Aplicaciones de citas exponen a perfiles falsos y riesgos de vulnerabilidad

Las aplicaciones de citas pueden facilitar la creación de identidades falsas, el acceso a información personal y escenarios de vulnerabilidad. Isaac Torres Gómez menciona el catfishing, práctica en la que una persona usa un perfil falso para establecer contacto con otra.

(Imagen ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta cuando no se conoce con certeza quién está detrás de una cuenta. El académico refiere casos en plataformas dirigidas a comunidades LGBT, como Grindr, aunque recomienda mantener una postura crítica sin asumir que todos los usuarios representan una amenaza.

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