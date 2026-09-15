Intocable en el Zócalo: A qué hora inicia el concierto gratis del 15 de septiembre y qué canciones van a tocar

El show forma parte del “Cultura” Tour 2026 y llega en uno de los momentos de mayor reconocimiento de la banda, apenas semanas después de recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El grupo Intocable ofrecerá esta noche un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de los festejos por el Grito de Independencia. La presentación marca el regreso de la agrupación a la Plaza de la Constitución una década después de su última actuación en ese escenario, en 2016, cuando reunió a más de 140 mil asistentes.

El show forma parte del “Cultura” Tour 2026 y llega en uno de los momentos de mayor reconocimiento de la banda, apenas semanas después de recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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El grupo creó una canción en apoyo a los migrantes Crédito: Intocable Experience

El antecedente de 2025 y la confirmación oficial

La posibilidad de ver a Intocable en el Zócalo no surgió de un día para otro. En 2025, las autoridades ya habían anticipado, el 21 de agosto de ese año, que la agrupación no participaría en los festejos patrios de aquel septiembre, pero que sería invitada para la siguiente edición.

La confirmación formal de esa cartelera llegó el 2 de septiembre de 2025 desde la Presidencia, dejando sentado el compromiso para 2026. ¿Cuándo se confirmó que Intocable tocaría en el Zócalo este 15 de septiembre de 2026? El propio grupo anunció la fecha el 21 de agosto de 2026 a través de sus redes oficiales, con el mensaje: “¡CDMX! Nos vemos este 15 de Septiembre con nuestra nueva gira ‘Cultura’ Tour 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México!”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó la presencia de la banda el 9 de septiembre durante su conferencia matutina, al señalar: “Va a estar Intocable, ayer ya se anunció”.

Entre el anuncio de la banda y la confirmación presidencial existió una discrepancia de horarios que generó dudas entre los seguidores: la página oficial del grupo señalaba las 19:00 horas, mientras que la publicación dirigida a sus fans de la capital mencionaba las 21:00 horas. El gobierno federal terminó por definir el horario final días después.

X: @Claudiashein

Más de tres décadas de trayectoria

Intocable fue fundado a principios de los años 90 en el condado de Zapata, Texas, por los músicos Ricardo “Ricky” Muñoz y René Martínez. Su propuesta fusionó la música tejana con el norteño y las baladas románticas, un estilo que durante años se movió entre dos identidades, la texana y la mexicana.

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Con el tiempo, esa doble pertenencia se convirtió en su distintivo. La agrupación acumula más de 55 millones de discos vendidos, 21 canciones en el número uno de las listas de música regional mexicana y cinco premios Grammy, entre ellos el Latin Grammy al Mejor Álbum Norteño por el disco X, en 2005.

También ganó el Grammy a Mejor Álbum Mexicano-Estadounidense por Íntimamente, en 2005, y el de Mejor Álbum Norteño por Clásico, en 2011. El reconocimiento más reciente llegó el 16 de julio de 2026, cuando Intocable recibió la estrella número 2 mil 852 del Paseo de la Fama de Hollywood.

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En la ceremonia participaron el compositor Edgar Barrera y el ejecutivo musical Nir Seroussi, presidente de Interscope Capitol Miami, quien afirmó, según consignó la agencia EFE: “Hace 35 años una banda como Intocable se suponía que no debía existir, iba contra las reglas, pero aparentemente nadie les avisó”. Días después, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) entregó a la banda seis certificaciones Latin Diamond, la marca más alta obtenida por una agrupación de música mexicana en la historia de ese programa.

La gira Cultura Tour 2026

La presentación de esta noche en el Zócalo representa el arranque del tramo mexicano de la gira. Después de la capital, el recorrido continúa el 26 de septiembre en el Estadio Toluca 80, en el Estado de México; el 2 de octubre en el Auditorio GNP de Puebla; y el 3 de octubre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro. (Intocable: Facebook)

El “Cultura” Tour 2026 arrancó el 1 de agosto en el Toyota Arena de Ontario, California, en el corazón de la comunidad mexicoamericana del sur de California. Antes de esa fecha, la banda ya había tocado en Los Ángeles el 14 de febrero, en Chicago el 28 de marzo y en Thackerville, Oklahoma, el 2 de mayo.

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La presentación de esta noche en el Zócalo representa el arranque del tramo mexicano de la gira. Después de la capital, el recorrido continúa el 26 de septiembre en el Estadio Toluca 80, en el Estado de México; el 2 de octubre en el Auditorio GNP de Puebla; y el 3 de octubre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro.

El tramo mexicano suma después fechas en San Luis Potosí (16 de octubre), León (17 de octubre) y Monterrey (7 de noviembre). En paralelo, la banda mantiene siete fechas pendientes en Estados Unidos, entre ellas El Paso, Anaheim, San Antonio y Fort Worth, con cierre de gira previsto para el 28 de noviembre en Hidalgo, Texas.

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Setlist completo registrado del Cultura Tour

El repertorio más completo documentado de esta gira corresponde al concierto del 16 de mayo de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México, en la Ciudad de México, según el registro de Setlist.fm. Ese show, con puertas a las 18:00 horas y presentación de 21:00 a 23:30 horas, incluyó 33 canciones:

Nada es igual Aire / Back in Black Si me duele que duela Amor maldito Déjame amarte Déjate amar Eres mi droga Es tan bello Bastó Mi castigo Eso duele Estás que te pelas No van a entender Tu soledad y la mía ¿Dónde estabas? Alguien te va a hacer llorar Tu adiós no mata Contigo Prometí Llévame en tu viaje Fuertemente / ¿Cómo te atreves? Te perdono Te amo (para siempre) Es mejor decir adiós Obsesión Me gusta mi vida ¿Y todo para qué? Coqueta Sueña Enséñame a olvidarte (bis) Soñador eterno (bis) Modus operandi (bis)

Antes de esa fecha, en su show del 21 de noviembre de 2025 en el Selena Auditorium de Corpus Christi, Texas, la banda había abierto con un bloque distinto:

Dímelo Llévame en tu viaje No te vayas Estás que le pelas Un desengaño Robarte un beso Por ella Perdedor / Ayúdame Culpable fui (culpable soy) Soñador eterno Vivir sin ellas / Parece que no Llévame contigo

Las estadísticas acumuladas de la gira en Setlist.fm confirman que las canciones más repetidas en los shows del Cultura Tour son “Sueña”, “Aire”, “Coqueta”, “Fuerte no soy”, “Alguien te va a hacer llorar”, “Eres mi droga” y “No te vayas”, lo que las posiciona como las más probables para figurar también en el show del Zócalo.

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Cabe aclarar que Setlist.fm no registra aún los repertorios de las fechas de Los Ángeles (14 de febrero), Chicago (28 de marzo) ni Ontario (1 de agosto), por lo que el listado documentado corresponde únicamente a los shows de Corpus Christi y la Ciudad de México mencionados arriba. Un repertorio oficial y específico para la presentación de esta noche en el Zócalo no ha sido publicado por la agrupación.

¿A qué hora empieza el concierto de Intocable en el Zócalo?

El grupo Intocable prepara una noche inolvidable en uno de los recintos más grandes de la capital, prometiendo una experiencia llena de sus éxitos. (X/ @grupointocable)

El programa musical y cultural en la Plaza de la Constitución inicia a las 19:00 horas con una verbena popular. La presentación de Intocable está prevista para alrededor de las 21:00 horas, aunque algunos reportes recientes ubicaron el arranque del show cerca de las 21:45 horas.

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Tras el concierto, a las 23:00 horas, se realizará la ceremonia oficial del Grito de Independencia encabezada por la presidenta Sheinbaum desde el balcón de Palacio Nacional, seguida de fuegos artificiales. El acceso a la plaza es completamente gratuito y no requiere boleto.

Recomendaciones antes y después del festejo

Intocable dedica nueva canción a migrantes en La Mañanera: Sheinbaum revela si vendrán al Zócalo el 15 de septiembre. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Antes de salir de casa:

1. Verificar el horario vigente del concierto y del Grito, ya que las autoridades pueden ajustar la programación hasta último momento.

2. Elegir transporte público como primera opción, dado el operativo de cierres viales alrededor del Centro Histórico.

3. Considerar que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada de forma preventiva durante los festejos.

4. Planear la ruta de acceso desde estaciones cercanas: Pino Suárez (Líneas 1 y 2), Bellas Artes (Líneas 2 y 8), Allende (Línea 2) o San Juan de Letrán (Línea 8), y completar el trayecto a pie.

5. Respetar los tres cinturones de seguridad que instalará la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con 3 mil 500 policías y 91 unidades desplegadas en la zona. Durante el evento:

6. Seguir las indicaciones del personal de seguridad en los filtros de acceso a la plaza.

7. Ubicar los puntos de atención médica prehospitalaria dispuestos por las autoridades. Para el regreso a casa:

8. El Metro ampliará su horario de cierre hasta la 1:00 horas de la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

9. Las líneas 1, 2, 3, 8 y 9 del Metro tendrán este servicio extendido; el resto de la red cerrará en su horario habitual.

10. El Metrobús también ofrecerá servicio ampliado hasta la 1:00 horas en las líneas 1, 2, 3, 5 y 7.

11. Quienes salgan de madrugada pueden recurrir al Nochebús, disponible de 00:00 a 05:00 horas como alternativa adicional.

12. Evitar el uso de automóvil particular hacia el Centro Histórico, debido al perímetro de seguridad y a los cierres en calles como Avenida 20 de Noviembre, José María Pino Suárez, Tacuba, 5 de Mayo y República de Brasil, entre otras.

13. Como vías alternas para circular por la zona, las autoridades sugirieron Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Balderas, Doctor Río de la Loza y San Pablo.

Para el 16 de septiembre, día del Desfile Militar, el Metro operará en horario de día festivo, de 7:00 a 24:00 horas, y se mantendrán las restricciones sobre nueve estaciones de la Línea 12 (Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac) por trabajos de mantenimiento, con servicio alternativo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para los usuarios afectados.