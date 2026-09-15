"El Brilloso" se quedará en cárcel de alta seguridad en Michoacán, lo vinculan a proceso por asesinato de Carlos Manzo. Fiscalía de Michoacán

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Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Medina García, alias “El Brilloso”, por su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La determinación se dio en una audiencia privada, donde también se le impuso prisión preventiva oficiosa.

El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado y lesiones calificadas. Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Alexis Jesús “N” formaba parte del grupo de mensajería desde donde se orquestó el atentado contra Manzo.

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Qué determinó el juez sobre El Brilloso

Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Jesús “N”, conocido como “El Brilloso”, tras considerar que existían datos de prueba suficientes sobre su participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan. Le dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, etapa en la que la Fiscalía de Michoacán continuará reuniendo elementos para sostener la acusación.

"El Brilloso" se quedará en cárcel de alta seguridad en Michoacán, lo vinculan a proceso por asesinato de Carlos Manzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras dure ese periodo, el imputado permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto, con sede en Charo, Michoacán. La resolución judicial se dictó en audiencia privada, según se informó.

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El presunto rol en el atentado contra Manzo

La FGE de Michoacán vincula a “El Brilloso” con el grupo de mensajería de la aplicación Threema desde donde, según la investigación, se planeó el ataque contra el exalcalde de Uruapan. Las autoridades sostienen que, tras la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, Alexis Jesús “N” habría asumido el control de esa célula.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado fungió como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, señaló que “a él se le cumplimentó la orden de aprehensión como tal por su participación activa en lo que fue la planeación del homicidio del alcalde Carlos Manzo”.

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El operativo de detención

La orden de aprehensión contra Alexis Jesús “N” se cumplimentó en el municipio de Zapopan, Jalisco. El operativo se realizó en coordinación entre autoridades estatales y federales, según se informó a través de un comunicado oficial.

Alexis "N" detenido en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad

Las autoridades lo señalaron como investigado por su probable participación en el homicidio de Manzo desde el momento de su captura. Con la vinculación a proceso, ahora deberá responder formalmente ante la justicia por los delitos que se le imputan.

El vínculo familiar con otro detenido

Alexis Jesús “N” es señalado, además, como hermano de Cristian Martín, alias “El Vikingo”, otra persona relacionada con la causa por el asesinato del exalcalde de Uruapan. El parentesco fue consignado por la Fiscalía como parte del expediente del caso.

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(IG: crismedina.78)

Esta relación familiar se suma a los elementos que las autoridades han presentado para sostener la estructura del grupo criminal que, según la investigación, operó bajo el mando de “El Licenciado” antes de su detención.

El lugar que ocupa en la causa por el caso Manzo

Con la resolución judicial de este martes, Alexis Jesús “N” se convirtió en el último detenido relacionado con el homicidio de Carlos Manzo en enfrentar formalmente un proceso penal. El caso ha derivado en la detención de varias personas señaladas como integrantes de la célula del CJNG presuntamente responsable del atentado.

La investigación complementaria, con un plazo de dos meses, continuará bajo la conducción de la Fiscalía de Michoacán, que deberá reunir los elementos necesarios para sostener la acusación formal contra el imputado antes de que se defina la siguiente etapa del proceso.

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El homicidio de Carlos Manzo: antecedentes del caso

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025, al término del Festival de las Velas por el Día de Muertos en la plaza principal del municipio. El edil, de 40 años, cargaba a su hijo minutos antes de recibir el ataque por la espalda.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Manzo recibió múltiples impactos de bala alrededor de las 20:10 horas y falleció media hora después en el hospital Fray Juan de San Miguel. Uno de los agresores, un joven de entre 17 y 19 años sin identificación, fue abatido en el lugar por elementos de seguridad.

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Manzo había asumido el cargo el 1 de septiembre de 2024 tras ganar las elecciones como candidato independiente con el 66% de los votos. Su administración se caracterizó por una postura de mano dura contra el crimen organizado, sin negociar con grupos delictivos que operan en la región.

El juez encargado dictó tres meses de investigación complementaria. Crédito: Redes Sociales

Uruapan es uno de los principales municipios productores de aguacate y limón de México, sectores que enfrentan desde hace años extorsiones de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el arma utilizada en el ataque estaba vinculada a otros dos incidentes de violencia entre grupos delictivos en la región. También señaló que el homicidio fue planeado y coordinado a través de un grupo de mensajería.

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El 19 de noviembre de 2025 fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales del crimen y líder de la célula del CJNG que ejecutó el atentado. En agosto de 2026, la Fiscalía capturó a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como el autor intelectual que ordenó y financió el ataque, lo que llevó el caso a su etapa judicial definitiva.

Harfuch explicó que el grupo criminal interpretó las acciones de Manzo contra sus operaciones de extorsión como una provocación, lo que derivó en la decisión de asesinarlo.

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