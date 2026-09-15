Carín León y Cristian Castro cantan a dueto “No podrás” en el show final de The Sphere en Las Vegas

Un cierre que reunió por primera vez a ambos artistas sobre ese escenario tras diez días de conciertos consecutivos. IG: carinleonoficial

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Carín León invitó a Cristian Castro a cantar a dueto “No podrás” durante la jornada final de su residencia en el foro The Sphere, en Las Vegas.

Un cierre que reunió por primera vez a ambos artistas sobre ese escenario tras diez días de conciertos consecutivos.

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La presentación conjunta ocurrió 24 horas después de que Castro, durante su propio show en la misma ciudad, bromeara al agradecer a los asistentes por no acudir al espectáculo del sonorense.

Sobre el escenario, ambos cantaron “Yo quería”, “Azul” y “No podrás” ante miles de asistentes que abarrotan la estructura inmersiva del recinto.

Carín León dedicó unas palabras de reconocimiento antes de iniciar el bloque musical: “Maestrazo mío y maestrazo de todos... porque algún día voy a ser como este acá presente: ¡El gran Cristian Castro!”. La frase provocó la ovación de todo el público presente en Las Vegas.

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El sonorense agregó: “Decir tu nombre es hablar de México, es hablar de música, es hablar de virtuosismo y de grandes seres humanos. Que Dios nos dé más gente como tú, maestro. ¡Primera vez que me siento nervioso!”.

Cristian Castro y Carín León interpretan "No podrás" durante la última noche de la residencia "De Sonora para el Mundo" en The Sphere de Las Vegas. (IG: carinleonoficial)

Castro cambió su vestimenta habitual por un atuendo regional mexicano

Para la presentación, el intérprete de balada pop subió al escenario con sombrero de texana color café, pantalones de mezclilla color negro y botas vaqueras, en una decisión estética que lo integró a la propuesta visual del cantante sonorense.

El cruce de géneros musicales generó aplausos de los asistentes durante la interpretación de los tres temas.

Cristian Castro cambió su vestimenta habitual por un atuendo regional mexicano. (IG: carinleonoficial)

Carín publicó un mensaje de reconocimiento tras el concierto

Al concluir la presentación, el artista compartió en su cuenta oficial de Instagram imágenes de la velada junto a un texto dirigido a Cristian Castro.

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“De las voces que ya probablemente nunca van a existir, una en un millón, un ejemplo de vida y de artista, que honor haber tenido al maestro Cristian Castro en la última noche”, expresó Carín León.

La publicación suma miles de interacciones en las primeras 18 horas posteriores a la difusión del video.

Carín publicó un mensaje de reconocimiento tras el concierto agradeciendo la presencia de Cristian Castro. (IG: carinleonoficial)

La residencia “De Sonora para el Mundo” reunió a distintos exponentes de la música mexicana

La noche final también incluyó la participación del grupo pop Reik, que interpretó “Noviembre sin ti” y “Me niego” con arreglos adaptados al sistema de sonido inmersivo del inmueble.

Durante los diez días de presentaciones, programadas entre el 4 y el 13 de septiembre, el escenario recibió a diversos artistas del género regional y otros estilos musicales del país.

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En fechas anteriores de la temporada participaron Pepe Aguilar y Lupe Esparza, vocalista de la agrupación Bronco, cada uno integrado al espectáculo principal en jornadas distintas.

La residencia “De Sonora para el Mundo” reunió a distintos exponentes de la música mexicana. (Instagram: spherevegas)

Guillermo Ochoa asistió al concierto individual de Castro en Las Vegas

El mismo fin de semana, el exfutbolista Guillermo Ochoa acudió al show en solitario de Cristian Castro en la ciudad estadounidense.

El guardameta compartió fotografías del encuentro posterior al concierto en redes sociales, con un mensaje de agradecimiento al intérprete por la convivencia privada tras la finalización del espectáculo.

Guillermo Ochoa compartió en redes sociales su emotivo encuentro con Cristian Castro. IG: yosoy8a

The Sphere reunió a cerca de 20 mil espectadores por función

El recinto, inaugurado en 2023 por U2, cuenta con capacidad para 17,800 personas sentadas y hasta 20,000 considerando espacios de pie.

La producción incluyó 1.2 millones de discos LED y mil 600 grupos de bocinas distribuidos detrás de la pantalla principal.

Carín León se convirtió en el primer artista latino en presentarse en el recinto de Las Vegas.

Carín León se convirtió en el primer artista latino en presentarse en el recinto de Las Vegas. (Instagram: spherevegas)

Solo sus primeros tres conciertos, realizados los días 4, 5 y 6 de septiembre, generaron 9 millones 986 mil 405 dólares en taquilla y reunieron a 47,094 espectadores.

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Las tres últimas fechas de la residencia, correspondientes al cierre del 11 al 13 de septiembre, se agotaron con antelación y sumaron en conjunto un estimado de 140,000 asistentes a lo largo de los diez días de espectáculos.

La residencia “De Sonora para el Mundo” concluyó de forma oficial tras completar sus fechas agendadas en el foro de Las Vegas.