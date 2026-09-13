Caso Zonadivas: dan 30 años de cárcel a Juan Carlos Benavides por trata y explotación sexual. FGR

Guardar

Un juez federal condenó a Juan Carlos Benavides Cuadros a 30 años de prisión por los delitos de trata de personas y explotación sexual agravadas. La sentencia se dictó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara pruebas que acreditaron su responsabilidad penal ante la autoridad judicial.

El caso está vinculado con el portal ZonaDivas, un sitio de internet a través del cual el sentenciado publicaba anuncios de servicios sexuales de sus víctimas. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).

PUBLICIDAD

El papel del sentenciado en la logística

Benavides Cuadros trasladaba a cuatro víctimas de nacionalidad extranjera a distintos estados de la República mexicana con el fin de explotarlas sexualmente. Las mujeres fueron obligadas a dar servicios sexuales durante todo 2017.

El sentenciado las obligaba a ofrecer servicios sexuales, publicitados en internet, mientras él obtenía un beneficio económico directo de esa actividad.

Benavides Cuadros utilizaba publicaciones digitales para difundir los anuncios de las víctimas, según se acreditó durante el proceso penal. Por esas actividades, recibía un beneficio económico de forma continua.

La sentencia y la multa impuesta

El juez que llevó el caso valoró las pruebas aportadas por la FGR y determinó la sentencia de 30 años de prisión. Además de la pena privativa de libertad, se impuso una multa superior a 3,5 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Caso Zona Divas: dan 30 años de cárcel a Juan Carlos Benavides por trata y explotación sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto correspondiente a la reparación del daño para las víctimas todavía no fue establecido. Según se informó, esa cifra se determinará en la etapa de ejecución de sentencia, un procedimiento posterior a la condena penal.

Esta modalidad de resolución, en la que la reparación del daño queda pendiente para una fase judicial distinta, es habitual en los procesos penales federales mexicanos vinculados con delitos de trata de personas.

El trabajo de la FEVIMTRA en la investigación

La indagatoria contra Benavides Cuadros se inició en septiembre de 2017. A partir de ese momento, la FEVIMTRA desarrolló el proceso penal que derivó, años después, en la sentencia condenatoria.

El trabajo ministerial de esta fiscalía especializada permitió acreditar tanto los delitos de trata de personas como los de explotación sexual agravada. Ambos ilícitos fueron considerados en la resolución judicial que fijó la pena de 30 años.

PUBLICIDAD

Antecedentes del caso ZonaDivas

El portal ZonaDivas operó durante casi dos décadas antes de su cierre en 2018. Solo en 2017, el sitio llegó a exhibir miles de fotografías de más de 500 mujeres latinoamericanas que anunciaban ahí servicios sexuales, de acuerdo con reportes previos sobre la red.

Otras personas vinculadas con esta estructura ya recibieron condenas en años anteriores. En octubre de 2021, un juez federal sentenció a 30 años de prisión y una multa de más de 226 mil pesos a Yolimar Carolina Rodríguez, de nacionalidad venezolana, también por trata de personas y explotación sexual agravada relacionadas con el mismo portal.

PUBLICIDAD

Zona Divas

Rodríguez obligaba al menos a ocho mujeres a prostituirse en ciudades como Toluca, Morelos, León, Querétaro y Ciudad de México, y les exigía el pago de 40% de las ganancias que obtenían.

Otro de los señalados en la red, Édgar Manuel Martínez García, recibió una condena de 39 años y cuatro meses de prisión por beneficiarse de la explotación sexual de siete mujeres a través del mismo sitio. Esa sentencia fue la primera emitida en el fuero federal por el caso ZonaDivas.

Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, señalado como fundador del portal, fue detenido en abril de 2019 en Playa del Carmen. Su sentencia inicial de 29 años de prisión por trata de personas fue revocada en noviembre de 2021 por un magistrado que argumentó insuficiencia de pruebas.

PUBLICIDAD