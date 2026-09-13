México

¿Hay clases mañana lunes 14 de septiembre? Esto marca el calendario de la SEP por las fiestas patrias

Con la celebración del 15 de septiembre cada vez más cerca, padres de familia buscan confirmar si el lunes previo hay actividades escolares o si se suma al descanso patrio

Estudiantes con uniforme escolar formados en filas en un patio frente a la bandera de México.
Alumnos de nivel básico asisten a clases con normalidad este lunes 14 de septiembre, según el calendario de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El lunes 14 de septiembre sí habrá clases con normalidad en escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

Así lo establece el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027, que no contempla ese día como fecha de suspensión ni como parte de un puente escolar.

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La medida aplica a planteles públicos y privados incorporados al sistema educativo nacional.

Vista exterior de la Escuela Primaria "Benito Juárez" en la Ciudad de México, con su portón abierto por donde entran niños con mochilas, y adultos observando.
El miércoles 16 de septiembre es el único día sin clases por las fiestas patrias, de acuerdo con la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes 15 de septiembre tampoco es día de descanso escolar

El calendario de la SEP tampoco marca el martes 15 de septiembre como jornada de asueto, pese a tratarse de la víspera del Grito de Independencia.

Alumnos y personal docente deben presentarse a sus aulas en el horario habitual y cumplir con las actividades programadas para ese día en los niveles de educación básica.

Vista exterior de la entrada de la Escuela Primaria Benito Juárez con un mural. Varios alumnos uniformados y adultos caminan cerca de un puesto de paletas.
Escuelas de educación básica mantienen actividades escolares durante la semana patria, salvo el 16 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miércoles 16 de septiembre es el único día sin clases

La suspensión de labores docentes por las Fiestas Patrias queda fijada exclusivamente para el miércoles 16 de septiembre, día en que se conmemora el inicio de la Independencia de México.

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Se trata de un descanso obligatorio en las 32 entidades del país, amparado en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Corredor de feria mexicana con banderines de papel picado, puestos de comida, puestos de artesanías, globos y juegos mecánicos iluminados al fondo.
Las escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP siguen el mismo calendario para septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al caer el feriado a mitad de semana, la fecha no se recorre para formar un fin de semana largo. El artículo 74 de esa ley establece que el 16 de septiembre se mantiene fijo, a diferencia de otros descansos que sí pueden trasladarse a un lunes para generar puente.

Por qué no hay puente escolar esta semana patria

El calendario de la SEP distingue entre los descansos que se recorren al lunes para formar puente y los que permanecen fijos en la fecha exacta.

El 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre son ejemplos de fechas inamovibles, igual que el 16 de septiembre.

Una niña con uniforme escolar señala el número 16 en un calendario de septiembre de 2026 pegado en la pared de un aula.
La SEP aclara que el martes 15 de septiembre no es día de descanso escolar oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el descanso de noviembre sí se traslada. El calendario fija el lunes 16 de noviembre como el tercer lunes del mes, en conmemoración del 20 de noviembre e inicio de la Revolución Mexicana, lo que genera puente para todo el sistema educativo nacional.

Esta diferencia explica por qué septiembre no ofrece un descanso prolongado pese a coincidir con las fiestas patrias.

El calendario privilegia la fecha simbólica del 16 de septiembre sobre la posibilidad de generar un fin de semana largo.

Vista de un salón de clases de primaria en México con muchos niños y una maestra. Las paredes tienen murales, un mapa de México y una bandera mexicana.
La conmemoración del inicio de la Independencia de México mantiene su fecha fija cada 16 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario 2026-2027 marca otros días sin clases en el semestre

Después de la semana patria, la SEP contempla el lunes 2 de noviembre como descanso por el Día de Muertos.

Ese mismo mes se suma el puente del 16 de noviembre por la Revolución Mexicana, ya con la fecha recorrida al lunes.

El calendario escolar SEP 2026-2027 no contempla el 14 ni el 15 de septiembre como días de descanso. (X/SEP)

El calendario también fija el miércoles 5 de mayo de 2027 como descanso por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Estos días se suman a las Juntas de Consejo Técnico Escolar programadas a lo largo del ciclo, que representan suspensiones adicionales de actividades frente a grupo.

Las clases se reanudan el jueves 17 de septiembre

Tras el descanso del miércoles, las actividades escolares se retoman con normalidad el jueves 17 y continúan sin interrupciones el viernes 18 de septiembre.

La semana patria incluye entonces un solo día sin actividades en las aulas para la mayoría de las comunidades escolares del país.

Exterior de escuela primaria Benito Juárez con arco, niños con uniformes a cuadros y mochilas, adultos esperando, globos, vendedores ambulantes en la calle.
El calendario escolar establece el reinicio de actividades el jueves 17 de septiembre, tras el descanso patrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de la SEP contempla la próxima suspensión de clases hasta el viernes 25 de septiembre, por la Junta de Consejo Técnico Escolar.

Ese día los estudiantes tendrán fin de semana largo y regresarán a clases hasta el lunes 28 de septiembre.

El pago compensatorio para quienes laboren el 16 de septiembre

Para trabajadores que presten servicio el miércoles 16 de septiembre, la LFT establece un pago compensatorio.

Un hombre de traje entrega sobres amarillos con billetes de pesos mexicanos a empleados de restaurante sonrientes, que visten camisas blancas y delantales negros.
El calendario laboral 2026 contempla el 16 de septiembre, el 16 de noviembre y el 25 de diciembre como descansos obligatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 75 señala que debe cubrirse el salario habitual más un salario doble por el servicio prestado, lo que equivale en la práctica a un pago triple por esa jornada.

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