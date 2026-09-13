El PAN se adelanta a Morena, nombra a Miriam Martínez como coordinadora de Tlaxcala

El nombramiento de Miriam Martínez se formalizó este 13 de septiembre en un encuentro con más de 10 mil personas. Crédito: X/@Dip_MiriamMar

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El PAN nombró a Miriam Martínez como coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Tlaxcala. El nombramiento se formalizó este 13 de septiembre en un encuentro al que asistieron más de 10 mil personas, según un boletín del partido.

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional, sostuvo que Tlaxcala merece un mejor rumbo ante el descuido, la inseguridad y los resultados de Morena. “Las familias quieren seguridad, oportunidades, buenos servicios y gobiernos que realmente resuelvan. Tlaxcala merece mucho más que abandono, ocurrencias y malos resultados”, afirma.

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Romero entregó la constancia a Martínez y señaló que el PAN busca fortalecer sus liderazgos estatales para construir una alternativa basada en seguridad, instituciones fuertes, libertades y mejores condiciones de vida para las familias. “Seguiremos trabajando unidos por las familias de Tlaxcala y por todo México”, expresó.

Por su parte, Morena no ha presentado a ningún coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Tlaxcala.

Coordinadora del PAN fue diputada local de Tlaxcala

La legisladora de Tlaxcala asumió la conducción del Consejo Estatal para el periodo 2025-2028, mientras mantiene tareas clave en el Congreso local. Crédito: X/@Dip_MiriamMar

Miriam Esmeralda Martínez Sánchez es diputada local del PAN en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, cargo que ocupa por representación proporcional. En octubre de 2025 fue electa para encabezar el Consejo Estatal del PAN Tlaxcala durante el periodo 2025-2028.

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La legisladora preside la Comisión de Fomento Artesanal y MIPYMES, además de participar como vocal en las comisiones de Asuntos Municipales; Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y Finanzas y Fiscalización.

Martínez Sánchez es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. También fue secretaria particular en el Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, secretaria técnica en el Congreso del Estado, gestora social en Apetatitlán y presidenta honorífica del DIF municipal. Antes de encabezar el Consejo Estatal, presidió el Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala.

Morena perfila ventaja rumbo a 2027, pero las crisis locales elevan el riesgo electoral

El partido gobernante llega al ciclo 2026-2027 arriba en sondeos, aunque los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, la inseguridad en entidades clave y el tema de documentos migratorios en EU tensionan la contienda. (Foto: Cuartoscuro)

El proceso electoral 2026-2027 inicia con ventaja de Morena en las encuestas nacionales, pero los casos de Rubén Rocha Moya, el retiro de visas estadounidenses a políticos y la inseguridad en estados gobernados por el partido elevan el riesgo de perder gubernaturas y diputaciones federales el 6 de junio de 2027.

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Morena gobierna 24 de las 32 entidades del país y, junto con el PT y el Partido Verde, ocupa 364 curules de las 500 que integran la Cámara de Diputados. Esa mayoría le ha permitido aprobar reformas constitucionales, aunque las disputas con sus aliados ya frenaron las propuestas de reforma electoral enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En las mediciones recientes, Morena conserva una ventaja marcada frente a la oposición y el PRI aparece en último lugar en varios sondeos. La encuesta de Buendía & Márquez, no obstante, ubica la intención de voto para diputaciones federales en 48%, 10 puntos por debajo del registro de 2025.

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La ausencia pública de Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido, también forma parte del escenario rumbo a la renovación de 17 gubernaturas. Morena mantiene el control de 12 de esos estados, pero enfrenta desgaste local por las polémicas de sus mandatarios y por conflictos dentro de su coalición.

Morena adelantó cinco candidaturas para las gubernaturas de 2027

La senadora asume la encomienda de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad, un nombramiento que la coloca como la figura del partido para competir por el Ejecutivo local en 2027

A finales de agosto, Morena realizó un acto en el World Trade Center de CDMX para nombrar a cinco Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Las figuras designadas se convertirán formalmente en candidatas y candidatos a partir del 4 de enero de 2027, aunque desde meses antes recorren los estados bajo la consigna de “casa por casa”.

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Dichos nombramientos fueron encabezados por Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. La dirigencia presentó los acuerdos 15 días antes del inicio del proceso electoral, en medio de críticas opositoras que calificaron esos actos como campañas anticipadas.

Las candidaturas virtuales corresponden a Nora Ruvalcaba Gámez en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche, Rosa Bayardo Cabrera en Colima, Santiago Nieto Castillo en Querétaro e Imelda Castro Castro en Sinaloa.

La cancelación de visa estadounidense de Andy Manuel López Beltrán abrió un frente con Estados Unidos. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Morena mantiene pendientes otros 12 nombramientos. Movimiento Ciudadano denunció al partido por el adelanto de sus definiciones, aunque el recurso no tuvo mayores efectos.

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El oficialismo sostuvo que comenzó antes su proceso interno para ganar tiempo frente a la oposición. El INE no intervino ante el adelanto de actividades de los partidos.

La cancelación de la visa estadounidense de Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, abrió otro frente para Morena. Él acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de estar detrás de la decisión.

Claudia Sheinbaum acusó al gobierno estadounidense de intervenir políticamente en México. El caso adquirió mayor atención por tratarse de un integrante de alto perfil dentro del partido fundado por López Obrador.

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