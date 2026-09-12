Checo Pérez vuelve a sufrir en Madrid y termina abajo en la Práctica 3 del GP de España 2026

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La tercera práctica libre del Gran Premio de España 2026 terminó con Kimi Antonelli como el piloto más rápido en el circuito Madring, al registrar un tiempo de 1:32.797 con su Mercedes.

La sesión, sin embargo, estuvo lejos de desarrollarse con normalidad debido a dos accidentes que provocaron banderas rojas y redujeron el tiempo disponible para que los equipos prepararan la clasificación.

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Charles Leclerc terminó segundo, mientras que los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris completaron las siguientes posiciones. Max Verstappen fue quinto y George Russell sexto en una sesión que tuvo poco margen para completar las últimas simulaciones de clasificación.

Lewis Hamilton provoca la primera bandera roja en el Madring

(Captura de video)

El primer incidente importante ocurrió cuando Lewis Hamilton perdió el control de su Ferrari al llegar a la curva 22. El británico bloqueó los neumáticos delanteros y terminó contra las barreras, con daños en el alerón delantero de su monoplaza.

Hamilton intentó continuar para regresar a los pits, pero los daños en el automóvil le impidieron completar la vuelta. Finalmente tuvo que detenerse en el trazado, mientras Ferrari trabajaba en la recuperación del monoplaza.

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El accidente obligó a detener la sesión durante la reparación de las barreras, por lo que los pilotos tuvieron una ventana muy reducida para completar sus últimos trabajos antes de la clasificación.

La FP3 volvió a detenerse en los minutos finales después de un accidente de Oliver Bearman. El piloto de Haas perdió el control de su monoplaza en la curva 10 y terminó contra las barreras, provocando una segunda bandera roja que puso punto final a la práctica.

¿En qué posición terminó Checo Pérez la FP3 del GP de España?

(REUTERS/Jakub Porzycki)

Sergio “Checo” Pérez terminó en la posición 20 durante la última práctica libre del Gran Premio de España, por lo que llegará a la clasificación con el reto de encontrar una mejora importante en el rendimiento de su Cadillac.

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La Qualy será especialmente importante para Checo y Cadillac debido a las características del Madring, un trazado en el que las oportunidades de adelantamiento podrían ser limitadas. La sesión está programada para las 08:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 12 de septiembre.