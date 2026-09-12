México Deportes

Checo Pérez vuelve a sufrir en Madrid y termina abajo en la Práctica 3 del GP de España 2026

La última práctica antes de la clasificación estuvo marcada por los accidentes de Lewis Hamilton y Oliver Bearman

Primer plano de un piloto con casco amarillo fluorescente y negro dentro de un coche de carreras blanco y negro. Se ven logotipos en el casco.
Guardar

La tercera práctica libre del Gran Premio de España 2026 terminó con Kimi Antonelli como el piloto más rápido en el circuito Madring, al registrar un tiempo de 1:32.797 con su Mercedes.

La sesión, sin embargo, estuvo lejos de desarrollarse con normalidad debido a dos accidentes que provocaron banderas rojas y redujeron el tiempo disponible para que los equipos prepararan la clasificación.

PUBLICIDAD

Charles Leclerc terminó segundo, mientras que los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris completaron las siguientes posiciones. Max Verstappen fue quinto y George Russell sexto en una sesión que tuvo poco margen para completar las últimas simulaciones de clasificación.

Lewis Hamilton provoca la primera bandera roja en el Madring

Automóvil de carreras rojo en la pista con rotura en el alerón delantero y panel lateral con la clasificación y la indicación de bandera roja
(Captura de video)

El primer incidente importante ocurrió cuando Lewis Hamilton perdió el control de su Ferrari al llegar a la curva 22. El británico bloqueó los neumáticos delanteros y terminó contra las barreras, con daños en el alerón delantero de su monoplaza.

Hamilton intentó continuar para regresar a los pits, pero los daños en el automóvil le impidieron completar la vuelta. Finalmente tuvo que detenerse en el trazado, mientras Ferrari trabajaba en la recuperación del monoplaza.

PUBLICIDAD

El accidente obligó a detener la sesión durante la reparación de las barreras, por lo que los pilotos tuvieron una ventana muy reducida para completar sus últimos trabajos antes de la clasificación.

La FP3 volvió a detenerse en los minutos finales después de un accidente de Oliver Bearman. El piloto de Haas perdió el control de su monoplaza en la curva 10 y terminó contra las barreras, provocando una segunda bandera roja que puso punto final a la práctica.

¿En qué posición terminó Checo Pérez la FP3 del GP de España?

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

Sergio “Checo” Pérez terminó en la posición 20 durante la última práctica libre del Gran Premio de España, por lo que llegará a la clasificación con el reto de encontrar una mejora importante en el rendimiento de su Cadillac.

La Qualy será especialmente importante para Checo y Cadillac debido a las características del Madring, un trazado en el que las oportunidades de adelantamiento podrían ser limitadas. La sesión está programada para las 08:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 12 de septiembre.

Temas Relacionados

Checo PérezGran Premio de España2026Madring MadridFórmula 1F1 Españamexico-noticiasÚltima Hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Cd Hidalgo

El temblor aconteció a las 05:16 horas, a una distancia de 79 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Cd Hidalgo

Muere persona tras caer a las vías en la estación Azcapotzalco del Metro CDMX

De acuerdo con reportes en redes sociales, la persona fue rescatada con vida por personal de seguridad del Metro, pero murió poco después debido a la gravedad de las lesiones

Muere persona tras caer a las vías en la estación Azcapotzalco del Metro CDMX

Sheinbaum rechaza que programas sociales estén endeudando a México: “Es falso”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los recursos de los programas sociales provienen de los impuestos que paga la población

Sheinbaum rechaza que programas sociales estén endeudando a México: “Es falso”

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este sábado 12 de septiembre: reporte completo por alcaldías y municipios

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este sábado 12 de septiembre: reporte completo por alcaldías y municipios
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

Capturan a objetivo prioritario de “Los Tatus” y a una mujer en La Magdalena Contreras: son señalados por homicidio, extorsión y narcomenudeo

No fue por gusto: La Chapodiputada revela la violencia y resistencia que vivió con El Chapo Guzmán

Fiscalía de Sonora liga asesinato de “El Piturris” a pelea entre grupos criminales: investigan a pariente que canta narcocorridos

Narcos disfrazan metanfetamina líquida en empaques de jugo de limón y termina asegurada en el Aeropuerto de Toluca

ENTRETENIMIENTO

La Feria Artesanal del Café y Chocolate llega este fin de semana a Coyoacán: actividades, horarios y cómo llegar

La Feria Artesanal del Café y Chocolate llega este fin de semana a Coyoacán: actividades, horarios y cómo llegar

¿Quiénes son los primeros nominados de La Granja VIP 2026?

La Casa de los Famosos México 2026: ¿qué habitante logró la salvación el viernes de Duelo?

Quién es Gabriela Alcalá, periodista que reveló denuncia póstuma contra Óscar Mario Beteta

Se quedaron esperando a Carin León: los famosos que sufrieron la cancelación de su show en Las Vegas

DEPORTES

Cruz Azul vs América: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Joven del Apertura 2026?

Cruz Azul vs América: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Joven del Apertura 2026?

Julián Quiñones vuelve a marcar en Arabia Saudita y se acerca a la pelea por el liderato de goleo

Alejandro Zendejas aplaude labor de Baños con América y deja recadito a Cruz Azul previo al Clásico Joven: “El Azteca es nuestra casa”

Presuntas amenazas a árbitros sacuden a Tepatitlán FC y a la Liga de Expansión MX

La millonaria cifra que Chivas pediría por el Piojo Alvarado ante insistencia del Spartak de Moscú