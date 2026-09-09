México Deportes

Gran Premio de España 2026, EN VIVO: ¿Cuándo es la carrera de F1 en Madrid y dónde verla en México?

El nuevo trazado madrileño será una prueba inédita para todos los pilotos del campeonato

Los pilotos Carlos Sainz, Fernando Alonso y Sergio Pérez con trajes deportivos sobre un circuito de carreras al atardecer.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Fórmula 1 llega a Madrid para disputar por primera vez una carrera en el nuevo circuito de Madring, que hará su debut en el calendario del Gran Circo después de 45 años de ausencia de la máxima categoría en la capital española.

El Gran Premio de España 2026 representará una nueva oportunidad para que Fernando Alonso y Carlos Sainz compitan como locales, aunque para el piloto de Williams tendrá un significado especial al tratarse de la ciudad donde nació. Ambos llegan, además, en momentos diferentes dentro de la temporada.

PUBLICIDAD

Sainz viene de finalizar en el lugar 13 durante el Gran Premio de Italia, mientras que Aston Martin afronta el siguiente compromiso después de un doble abandono en Monza. En el otro extremo, Kimi Antonelli llegará a Madrid después de conseguir una victoria histórica en Italia, resultado que también le permitió fortalecer su liderato en el campeonato.

¿Cómo llega Checo Pérez al Gran Premio de España?

(REUTERS/Darko Bandic)
(REUTERS/Darko Bandic)

Sergio “Checo” Pérez llegará al país iberico después de terminar en la 18ª posición en la carrera italiana.

El piloto mexicano atraviesa una temporada complicada en el debut de Cadillac dentro de la máxima categoría, aunque la llegada a un circuito completamente nuevo representa una oportunidad para cambiar la dinámica.

PUBLICIDAD

Checo incluso anticipó que la nueva pista podría ofrecer oportunidades durante el fin de semana.

Creo que será divertido. Creo que será desafiante y puede haber algunas oportunidades”, señaló Pérez tras la carrera en Monza.

El piloto tapatio también comparó el nuevo trazado con Yeda y consideró que, en principio, no debería representar un desafío mayor en términos de peligrosidad, aunque todo dependerá del nivel de agarre que encuentren los pilotos.

Horarios del Gran Premio de España 2026 en México

(REUTERS/Mark Peterson)
(REUTERS/Mark Peterson)

El fin de semana en Madrid comenzará desde el viernes 11 de septiembre y terminará con la carrera del domingo.

Viernes 11 de septiembre

  • Práctica libre 1: 5:30 horas, tiempo del centro de México.
  • Práctica libre 2: 9:00 horas, tiempo del centro de México.

Sábado 12 de septiembre

  • Práctica libre 3: 4:30 horas, tiempo del centro de México.
  • Clasificación: 8:00 horas, tiempo del centro de México.

Domingo 13 de septiembre

  • Gran Premio de España: 7:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en México el GP de España 2026?

(REUTERS/Christian Hartmann)
(REUTERS/Christian Hartmann)

Los aficionados mexicanos podrán seguir el GP de España a través de F1 TV. También estará disponible mediante los sistemas de televisión de paga Izzi y Sky.

¿Cómo es el circuito de Madring?

(REUTERS/Violeta Santos Moura)
(REUTERS/Violeta Santos Moura)

El estreno del Madring marcará el regreso de la Fórmula 1 a la localidad madrileña después de varias décadas.

El Gran Premio de España pasó anteriormente por diferentes escenarios, entre ellos Pedralbes, Montjuïc, Jarama y Jerez, antes de establecerse durante varios años en el circuito de Catalunya.

Jarama fue el último escenario del Gran Circo en la zona de Madrid y albergó cinco ediciones entre 1976 y 1981. Ahora, la capital española vuelve al calendario con un trazado completamente nuevo.

Madring tiene una longitud de 5.416 kilómetros y 22 curvas, con el recorrido ubicado alrededor de IFEMA, uno de los principales recintos de congresos y exposiciones de Madrid.

Aunque es considerado un circuito urbano, buena parte de su recorrido fue construido específicamente para albergar esta fecha.

El trazado cuenta con desniveles y una combinación de curvas rápidas y lentas, entre las que destaca Monumental, una larga curva a la derecha y con peralte que corresponde a la duodécima del circuito.

Al ser una pista completamente nueva, los pilotos tendrán que familiarizarse con sus características desde los primeros entrenamientos del fin de semana.

Temas Relacionados

Gran Premio de España2026MadringMadridFórmula 1AutomovilismoCarlos SainzFernando AlonsoCheco Pérezmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Embajador de EEUU celebra intercambio de información con México para capturar al “Pepa”, jefe de plaza de La Línea en Chihuahua

Epifanio “N” es vinculado con el tráfico de migrantes, la producción y trasiego de drogas; cuenta con orden de extradición

Embajador de EEUU celebra intercambio de información con México para capturar al “Pepa”, jefe de plaza de La Línea en Chihuahua

Salinas Pliego cumple con pagos mensuales de su deuda fiscal, confirma Sheinbaum

La presidenta informó que el empresario mantiene al corriente las parcialidades acordadas para cubrir los adeudos relacionados con Grupo Elektra

Salinas Pliego cumple con pagos mensuales de su deuda fiscal, confirma Sheinbaum

Yordi Rosado tras reciente arresto de Luis de Llano: “La única medalla se la debe colgar Sasha”

El conductor habló de la polémica entrevista que le hizo al productor y que desató todo

Yordi Rosado tras reciente arresto de Luis de Llano: “La única medalla se la debe colgar Sasha”

Kate del Castillo continúa su batalla legal contra el gobierno de México por el caso de “El Chapo” Guzmán

La actriz aseguró que el proceso continúa y que mantiene toda la documentación relacionada con una de las etapas más polémicas de su vida

Kate del Castillo continúa su batalla legal contra el gobierno de México por el caso de “El Chapo” Guzmán

Simulacro 2026: ¿Se deben tener datos móviles o internet para que suene mi alarma el 19 de septiembre?

Los teléfonos móviles de las 32 entidades de México emitirán una alerta sísmica el próximo sábado a las 12:00 horas

Simulacro 2026: ¿Se deben tener datos móviles o internet para que suene mi alarma el 19 de septiembre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sinaloa escala al cuarto lugar nacional en homicidios dolosos durante el periodo de licencias de Rocha Moya

Sinaloa escala al cuarto lugar nacional en homicidios dolosos durante el periodo de licencias de Rocha Moya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Embajador de EEUU celebra intercambio de información con México para capturar al “Pepa”, jefe de plaza de La Línea en Chihuahua

“Chico Nuca” pisa tierra firme tras ocho días perdido en el Pacífico: la Semar lo encontró a 481 kilómetros de las costas de Oaxaca

Quién es Nancy Ortega, la inspectora municipal de Tecate que intentó cruzar casi 70 kilos de metanfetamina a Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera se despide con cariño de ¿Quién es la Máscara? Tras ser relevado por Mauricio Ochmann: “La música me llama”

Carlos Rivera se despide con cariño de ¿Quién es la Máscara? Tras ser relevado por Mauricio Ochmann: “La música me llama”

Yordi Rosado tras reciente arresto de Luis de Llano: “La única medalla se la debe colgar Sasha”

Kate del Castillo continúa su batalla legal contra el gobierno de México por el caso de “El Chapo” Guzmán

Pimpinela Escarlata conmueve a La Granja VIP con un mensaje para su madre y hace inesperada revelación sobre WWE

La Feria del Pulque en Ecatepec ofrecerá variedades y talleres de “la bebida de los dioses” muy cerca de CDMX: fechas y cómo llegar

DEPORTES

Pimpinela Escarlata conmueve a La Granja VIP con un mensaje para su madre y hace inesperada revelación sobre WWE

Pimpinela Escarlata conmueve a La Granja VIP con un mensaje para su madre y hace inesperada revelación sobre WWE

NFL en CDMX: Guía de mejores restaurantes y bares para ver la temporada 2026

Esta es la razón por la que Julián Quiñones le ganó un lugar a Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro 2026

El camino a los Juegos Olímpicos pasa por Lima 2027: México ya conoce qué disciplinas serán clasificatorias en los Panamericanos

Roman Reigns amenaza a Penta Zero Miedo y él responde antes de WWE RAW México 2026: “Te enfrentarás a un país entero”