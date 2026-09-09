Gran Premio de España 2026, EN VIVO: ¿Cuándo es la carrera de F1 en Madrid y dónde verla en México?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fórmula 1 llega a Madrid para disputar por primera vez una carrera en el nuevo circuito de Madring, que hará su debut en el calendario del Gran Circo después de 45 años de ausencia de la máxima categoría en la capital española.

El Gran Premio de España 2026 representará una nueva oportunidad para que Fernando Alonso y Carlos Sainz compitan como locales, aunque para el piloto de Williams tendrá un significado especial al tratarse de la ciudad donde nació. Ambos llegan, además, en momentos diferentes dentro de la temporada.

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Sainz viene de finalizar en el lugar 13 durante el Gran Premio de Italia, mientras que Aston Martin afronta el siguiente compromiso después de un doble abandono en Monza. En el otro extremo, Kimi Antonelli llegará a Madrid después de conseguir una victoria histórica en Italia, resultado que también le permitió fortalecer su liderato en el campeonato.

¿Cómo llega Checo Pérez al Gran Premio de España?

(REUTERS/Darko Bandic)

Sergio “Checo” Pérez llegará al país iberico después de terminar en la 18ª posición en la carrera italiana.

El piloto mexicano atraviesa una temporada complicada en el debut de Cadillac dentro de la máxima categoría, aunque la llegada a un circuito completamente nuevo representa una oportunidad para cambiar la dinámica.

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Checo incluso anticipó que la nueva pista podría ofrecer oportunidades durante el fin de semana.

“Creo que será divertido. Creo que será desafiante y puede haber algunas oportunidades”, señaló Pérez tras la carrera en Monza.

El piloto tapatio también comparó el nuevo trazado con Yeda y consideró que, en principio, no debería representar un desafío mayor en términos de peligrosidad, aunque todo dependerá del nivel de agarre que encuentren los pilotos.

Horarios del Gran Premio de España 2026 en México

(REUTERS/Mark Peterson)

El fin de semana en Madrid comenzará desde el viernes 11 de septiembre y terminará con la carrera del domingo.

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 5:30 horas, tiempo del centro de México.

Práctica libre 2: 9:00 horas, tiempo del centro de México.

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 4:30 horas, tiempo del centro de México.

Clasificación: 8:00 horas, tiempo del centro de México.

Domingo 13 de septiembre

Gran Premio de España: 7:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en México el GP de España 2026?

(REUTERS/Christian Hartmann)

Los aficionados mexicanos podrán seguir el GP de España a través de F1 TV. También estará disponible mediante los sistemas de televisión de paga Izzi y Sky.

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¿Cómo es el circuito de Madring?

(REUTERS/Violeta Santos Moura)

El estreno del Madring marcará el regreso de la Fórmula 1 a la localidad madrileña después de varias décadas.

El Gran Premio de España pasó anteriormente por diferentes escenarios, entre ellos Pedralbes, Montjuïc, Jarama y Jerez, antes de establecerse durante varios años en el circuito de Catalunya.

Jarama fue el último escenario del Gran Circo en la zona de Madrid y albergó cinco ediciones entre 1976 y 1981. Ahora, la capital española vuelve al calendario con un trazado completamente nuevo.

Madring tiene una longitud de 5.416 kilómetros y 22 curvas, con el recorrido ubicado alrededor de IFEMA, uno de los principales recintos de congresos y exposiciones de Madrid.

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Aunque es considerado un circuito urbano, buena parte de su recorrido fue construido específicamente para albergar esta fecha.

El trazado cuenta con desniveles y una combinación de curvas rápidas y lentas, entre las que destaca Monumental, una larga curva a la derecha y con peralte que corresponde a la duodécima del circuito.

Al ser una pista completamente nueva, los pilotos tendrán que familiarizarse con sus características desde los primeros entrenamientos del fin de semana.