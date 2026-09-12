Capturan a objetivo prioritario de “Los Tatus” y a una mujer en La Magdalena Contreras: son señalados por homicidio, extorsión y narcomenudeo

En la acción fue detenido alias "Odek", identificado como objetivo prioritario. Crédito: SSC

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México capturaron a José “N”, alias “Odek”, señalado como objetivo prioritario y presunto operador de primer nivel de la célula delictiva de “Los Tatus”, junto con una mujer identificada como Brenda “N”, en un cateo realizado en la alcaldía La Magdalena Contreras. Ambos fueron señalados por su presunta participación en homicidios, extorsiones y narcomenudeo en esa demarcación.

La detención se derivó de trabajos de inteligencia e investigación de la SSC, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de la Ciudad de México y del Gabinete de Seguridad federal.

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El operativo contó con apoyo de fuerzas federales. Crédito: SSC

En representación de las fuerzas militares, el operativo contó con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar). La orden de cateo se cumplimentó en un inmueble de la calle Prolongación Carbonera, en la colonia El Ocotal.

Los detenidos son señalados por homicidio, extorsión y narcomenudeo

Brenda “N”, de 27 años, y José “N”, de 30 años y alias “Odek”, fueron señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al homicidio y a la extorsión en su modalidad de cobro de piso. También se les atribuyó participación en la compra, venta y distribución de droga con operaciones en La Magdalena Contreras.

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Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, identificó a José “N” como objetivo prioritario y presunto operador de primer nivel de la célula delictiva conocida como “Los Tatus”.

Brenda "N", detenida en el operativo. Crédito: SSC

Durante la diligencia ministerial en el domicilio de la colonia El Ocotal, los elementos policiales aseguraron 119 dosis de aparente marihuana y dos armas de fuego. El inmueble quedó sellado y permaneció bajo resguardo policial mientras continuaron las indagatorias correspondientes.

A los detenidos les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones del caso.

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José “N” registra un ingreso previo al sistema penitenciario capitalino

Las autoridades detectaron que José “N” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, así como por robo agravado en grado de tentativa, registrado en 2025.

Este antecedente se suma a los señalamientos actuales por su presunta pertenencia a “Los Tatus”, célula criminal con actividad en la capital del país.

De acuerdo con un comunicado oficial de la SSC, a los detenidos se les presume inocentes y serán tratados como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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Vázquez Camacho señaló que la dependencia continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones de seguridad para combatir a los grupos delictivos y detener a generadores de violencia. El funcionario añadió que estas acciones buscan erradicar los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, a través de la desarticulación de células delictivas que busquen quitar la tranquilidad y la paz de la capital.

Otras acciones recientes contra el crimen en la capital

La SSC también reportó, este mismo 11 de septiembre, la cumplimentación de otra orden de cateo, esta vez en una bodega de la alcaldía Xochimilco, donde fueron detenidos seis hombres de 19, 21, 38, 46, 47 y 55 años de edad. Los elementos policiales aseguraron en el lugar aproximadamente 150 toneladas de autopartes, entre ellas cajas de dirección, ejes delanteros y traseros, puertas, facias, amortiguadores, vidrios, parabrisas, puentes vehiculares y cofres.

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(X @PabloVazC)

De acuerdo con la corporación, los detenidos posiblemente forman parte de un grupo delictivo dedicado al almacenamiento, desmantelamiento y venta de vehículos robados, con operaciones tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. En el mismo inmueble, ubicado en avenida Aquiles Serdán, colonia Las Ánimas Santiago Tulyehualco, los policías localizaron un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 15 envoltorios con una sustancia blanca similar a la metanfetamina y ocho dispositivos móviles.

La acción se enmarcó en la Estrategia Integral Contra el Robo de Autopartes y Vehículos, con la participación de la GN y la Semar. Los seis hombres quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por estos hechos.

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