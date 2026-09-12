México

¿Quiénes son los primeros nominados de La Granja VIP 2026?

Julio Camejo y Maya Karunna traicionaron a dos granjeros en el reality de TV Azteca

Logotipo neón rosa y amarillo con el texto "LA GRANJA VIP SEGUNDA TEMPORADA" y la figura de un gallo sobre un fondo morado con líneas de luz
La Granja VIP, reality de TV Azteca tiene a sus primeros nominados. (Facebook)
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La primera nominación de La Granja VIP 2026 quedó definida tras una jornada marcada por decisiones estratégicas y traiciones. Manelyk González, Kevyn Bicolor, Rafael Mercadante y La Coreañera quedaron en riesgo de abandonar el reality.

La dinámica tuvo como protagonistas a Maya Karunna y Julio Camejo, quienes obtuvieron el poder para modificar la placa mediante sus respectivos privilegios.

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¿A quién traicionó Julio Camejo?

Julio Camejo, en su papel de Capataz, obtuvo mediante un sorteo la posibilidad de completar la lista de nominados. Su decisión fue enviar directamente a La Coreañera a la placa.

El actor explicó que su estrategia consiste en competir contra los participantes que considera más fuertes. La Coreañera tomó la decisión con tranquilidad y reconoció que todavía enfrenta una etapa de adaptación dentro del reality.

“Tal vez sí me lo imaginaba, pero no me lo tomo a mal. Ha sido una semana muy interesante y nueva; es todo nuevo para mí. Agradezco al capataz por su paciencia conmigo”, expresó.

Con esta jugada, la creadora de contenido se convirtió en la cuarta habitante en riesgo de eliminación.

Capturas de un programa de televisión con personas en un escenario temático y un gráfico con tres participantes nominados
Maya Karunna decide enviar a Manelyk a la lista de nominados junto a Kevyn y Rafa durante una emisión del programa de televisión La Granja VIP. (YouTube)

¿A quién traicionó Maya Karunna?

Antes de la decisión de Julio Camejo, Maya Karunna obtuvo el privilegio de modificar la placa tras ganar el reto de salvación.

La cantante decidió no salvar a Kevyn Bicolor y posteriormente eligió rescatar a Mónica Escobedo, quien dejó la zona de riesgo. El movimiento llevó a Karunna a colocar directamente a Manelyk González en la nominación.

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La decisión respondió, según explicó Maya, a la falta de empatía entre ambas.

“Te he estado ignorando todo este tiempo. No te dije buenos días porque no me interesa. Te la pasas quejándote, te la pasas dormida todo el día. Me hartas, me desesperas, mejor te evito”, afirmó.

De esta forma, Manelyk se sumó a Kevyn Bicolor y Rafael Mercadante como parte de la primera placa de La Granja VIP 2.

Afiche promocional con cuatro personas vestidas con sombreros de vaquero bajo la palabra nominados y el logotipo de La Granja VIP
Coreañera, Kevyn Contreras, Manelyk y Rafael Mercadante integran la lista de nominados en la segunda temporada de La Granja VIP. (Instagram)

Los granjeros de la segunda temporada:

  1. Carlos Trejo — Investigador paranormal y escritor
  2. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  3. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  4. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  5. Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness
  6. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  7. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  8. Kenny Avilés — Vocalista de Kenny y los Eléctricos
  9. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  10. María Karunna — Cantante, integrante de Caló
  11. Mónica Escobedo — Comediante de stand up
  12. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  13. Natalia Alcocer — Actriz y conductora
  14. Abigail Pak “La Coreañera” — Creadora de contenido y pianista
  15. Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA
  16. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  17. Pascal Nadaud — Atleta, modelo y exparticipante de Exatlón
  18. Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad
  19. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante

¿Cómo votar en La Granja VIP 2?

Los seguidores del programa pueden votar para ayudar a su granjero favorito a permanecer en la competencia. Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP, seleccionar al participante y enviar su voto.

También existe la opción de utilizar la aplicación TV Azteca En Vivo:

  1. Ingresa a la plataforma oficial de votaciones.
  2. Selecciona a tu granjero favorito.
  3. Envía el voto.

Otra alternativa consiste en descargar la aplicación TV Azteca En Vivo, ingresar al banner de votaciones de La Granja VIP y elegir al habitante que se desea apoyar.

Durante el Domingo de Eliminación, los votos del público determinarán qué participantes consiguen mantenerse dentro de la competencia.

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