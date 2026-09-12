México

El Bogueto sorprende a sus fans más fieles con concierto gratis en la CDMX: ellos eligieron el setlist

Los seguidores del reguetonero pudieron ver a su artista en un show más íntimo y exclusivo

El Bogueto actúa en un concierto. El artista principal, vestido con chaqueta y pantalones negros, así como gafas de sol, canta con un micrófono en el escenario. Está acompañado por bailarinas con ropa oscura. La iluminación del escenario incluye focos brillantes y luces de tonos púrpuras. Se observa una multitud en el fondo. El evento transcurre en un espacio cerrado con un telón de fondo gráfico. Este video es una cobertura de evento.

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El Bogueto agotó gritos y coros afuera de los foros IP9 la noche del 11 de septiembre, cuando Spotify premió a sus fans más fieles con un show gratuito armado a partir de sus votos. Desde las seis de la tarde, decenas de asistentes formaban fila con bocinas de celular a todo volumen, repitiendo cada canción del artista antes de entrar al recinto.

Los fans eligieron el setlist días antes del concierto

La selección musical no fue decisión del artista. A través de la plataforma de streaming, los oyentes más fieles votaron por diez canciones que querían escuchar en vivo, entre ellas Cuando No Era Cantante, Cállate y Bésame y Dale Bogueto. El resultado definió el repertorio que El Bogueto llevó al escenario esa noche.

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El Bogueto -México- 12 septiembre
(Zurisaddai González/Infobae)

La app identificó previamente a quienes más lo escuchan y los invitó de forma directa. Ese filtro determinó quién ocupó el frente del escenario en el evento bautizado El Bogueto Pa’ los OG’s, pensado para reconocer a la comunidad que ha seguido al cantante desde sus inicios.

Más de 600 personas asistieron a los foros IP9

La cifra de asistentes superó los 600 fans, según los datos compartidos. Adentro del recinto había zonas de foto y un espacio habilitado para observar al artista a corta distancia, algo que no ocurre en shows convencionales de mayor aforo.

También se les dieron algunas bebidas sin alcohol como azulitos, refrescos y aguas de forma gratuita.

Los visuales proyectados durante el concierto incluyeron retratos de los propios asistentes. Algunos de ellos recibieron cámaras para documentar la noche desde su perspectiva, y ese material se transmitió en tiempo real frente al escenario mientras el artista se presentaba.

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El Bogueto -México- 12 septiembre
(Zurisaddai González/Infobae)

Uzielito Mix abrió el show antes de la llegada del artista

Alrededor de las 8:40 de la noche subió Uzielito Mix, encargado de musicalizar el arranque del evento. Minutos después llegó El Bogueto y tomó el escenario entre los gritos de quienes esperaban desde temprano con outfits alusivos al artista.

El repaso visual incluyó fotografías del barrio de origen del cantante y momentos de su trayectoria, combinados con estética inspirada en la cultura del reggaetón. La historia personal del artista se cruzó con las imágenes de sus propios seguidores proyectadas en pantalla.

El Bogueto -México- 12 septiembre
(Zurisaddai González/Infobae)

El público coreó “Dale Bogueto Dale” en distintos momentos del show

Durante la interpretación de uno de sus sencillos, el cantante lanzó la frase “¿Y cómo dicen los ñeros?” y los hombres del público respondieron con un coro de ladridos. Cuando El Bogueto dijo “¿Y cómo dicen las nenas?”, las mujeres respondieron al unísono: “dale Bogueto, dale”.

El Bogueto -México- 12 septiembre
(Zurisaddai González/Infobae)

En medio del repertorio votado por los fans, el artista estrenó una canción inédita, Todas Mienten, frente a los asistentes que la plataforma había clasificado como sus oyentes más constantes. El tema no había sido presentado públicamente antes de esa noche.

La dinámica del evento colocó a los propios seguidores como parte del contenido visual del concierto, algo inusual en presentaciones de artistas emergentes del género urbano. El material grabado por los asistentes con cámara se sumó al repaso histórico proyectado durante el show.

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