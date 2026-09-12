Julián Quiñones vuelve a marcar en Arabia Saudita y se acerca a la pelea por el liderato de goleo

Julián Quiñones del Al-Qadsiah marcó su tercer gol con el club de Arabia Saudita en esta temporada 2026-27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Julián Quiñones continúa demostrando su capacidad goleadora en Arabia Saudita. El delantero mexicano marcó uno de los goles con los que el Al Qadisiya empató 3-3 ante el Al-Ettifaq, en partido correspondiente a la jornada 7 de la liga de aquel país.

El atacante tricolor aprovechó una de las primeras oportunidades que tuvo frente al arco y abrió el marcador apenas al minuto 12, en una acción en la que solamente tuvo que empujar el balón al fondo de la portería después de recibir una asistencia de Mohamed Abu por la banda derecha.

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Con esta anotación, Quiñones llegó a tres goles en la presente temporada y mantiene su presencia en la pelea por los primeros lugares de la tabla de goleadores.

Julián Quiñones también participó en el segundo gol

La actuación del mexicano no se limitó a su anotación. Apenas dos minutos después de abrir el marcador, Quiñones volvió a ser protagonista al iniciar la jugada que terminó en el segundo tanto del Al Qadisiya.

El delantero se lució con un pase de tres dedos hacia la media luna, donde dejó a sus compañeros en una posición favorable para enfrentar al arquero rival.

El Al Qadisiya tomó así una ventaja de 2-0 en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd y parecía encaminarse a una victoria que incluso le habría permitido alcanzar el liderato de la clasificación.

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Sin embargo, el Al-Ettifaq reaccionó y consiguió descontar al minuto 25 por conducto de Bersant Celina.

En la segunda mitad, el conjunto visitante mantuvo la presión y encontró el empate al minuto 63. El español Álvaro Medrán apareció con un disparo colocado al ángulo que resultó imposible de detener para el portero Koen Casteels.

Al Qadisiya dejó escapar la victoria en los últimos minutos

Tercer gol del AlQadsiah Saudi anotado por AlQahtani (@AlQadsiahEN/X)

El partido mantuvo la intensidad durante la recta final. A diez minutos del silbatazo definitivo, Mohammed Al-Qahtani aprovechó un pase por la banda derecha y sacó un potente disparo para colocar nuevamente al Al Qadisiya arriba en el marcador.

El 3-2 parecía darle al conjunto local una victoria de gran importancia en la lucha por los primeros puestos de la liga saudí.

No obstante, el Al-Ettifaq encontró una última respuesta. Al minuto 85, Jordan Larsson realizó una jugada individual y consiguió el empate 3-3 para arrebatarle dos puntos al equipo de Quiñones.

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El resultado dejó al Al Qadisiya con 16 unidades, en el segundo puesto de la clasificación general, mientras que el Al-Ettifaq llegó a 11 puntos y se ubicó en la octava posición.

Quiñones busca repetir su éxito goleador

Julián Quiñones anota y dio pase para el empate de Alqadsiah (@Alqadsiah/X)

El atacante mexicano afronta la nueva temporada con el antecedente de haber conquistado el campeonato de goleo en la campaña anterior, cuando terminó con 37 anotaciones.

Aquella producción le permitió superar en la lucha por el título de máximo goleador a Cristiano Ronaldo, una de las principales figuras de la liga saudí y ganador de cinco Balones de Oro.

Ahora, Quiñones suma tres goles y busca volver a colocarse entre los mejores anotadores del futbol de Arabia Saudita. Por el momento, la cima pertenece a Ivan Toney, del Al Ahli, con ocho tantos, mientras que Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr, registra cuatro.

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El mexicano, quien también tuvo participación con la Selección Nacional durante la Copa Mundial de 2026, mantiene así su buen momento y vuelve a levantar la mano como uno de los delanteros a seguir en el futbol saudí, sobre todo después que fue nominado al Balón de Oro.

El empate ante Al-Ettifaq evitó que el Al Qadisiya asumiera el liderato, pero el punto conseguido le permitió mantenerse como sublíder con 16 unidades. Para Quiñones, el encuentro significó además una nueva oportunidad para aumentar su cuenta goleadora y comenzar a acercarse a los primeros lugares de la clasificación individual.