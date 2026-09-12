La Feria Artesanal del Café y Chocolate llega este fin de semana a Coyoacán: actividades, horarios y cómo llegar

Dos tazas humeantes de café y chocolate con una bandeja de pan dulce reposan sobre una mesa de madera frente a una ventana que da a una calle lluviosa en Coyoacán, Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ya Arrancó La Feria Artesanal del Café y Chocolate este fin de semana en Coyoacán y promete convertirse en una parada obligada para quienes buscan algo más que una taza caliente.

El barrio se llenará de aromas, colores y sabores que recorren distintas regiones del país, con productores que llegan directamente desde las montañas del sureste mexicano para compartir su trabajo.

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Entre puestos de granos recién molidos, tabletas artesanales y espectáculos en vivo, el evento reúne a caficultores y chocolateros en un mismo espacio. La propuesta incluye degustaciones, talleres y venta de artesanías, pensada para todas las edades y con acceso libre.

Este video promocional muestra la Feria Artesanal del Café y Chocolate/ Redes sociales

Actividades y variedades que ofrece la feria

Un afiche anuncia la Feria Artesanal del Café y Chocolate en Coyoacán, CDMX, del 11 al 13 de septiembre, con degustaciones de productos y entrada gratuita. (Cortesía/Ancestrum)

El recorrido por la Feria Artesanal del Café y Chocolate incluye degustaciones de café proveniente de distintas regiones mexicanas, además de chocolate artesanal elaborado con métodos tradicionales. Los visitantes pueden acercarse a productores que vienen de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, tres de los estados con mayor peso en la producción nacional de ambos productos.

La feria también contempla catas guiadas, talleres para aprender sobre los procesos de tueste y molienda, y un espacio de venta de artesanías relacionadas con la cultura cafetalera y cacaotera del país. A esto se suman presentaciones de música y danza folclórica que se desarrollan a lo largo de los tres días.

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El acceso al recinto es gratuito, aunque conviene considerar que las degustaciones, productos y participación en talleres sí tienen costo. Por eso se recomienda llevar efectivo o medios de pago adicionales para aprovechar la oferta completa del festival.

Coyoacán vive además otro atractivo gastronómico en simultáneo: el Festival del Pan Dulce Mexicano, que se celebra las mismas fechas en la zona de San Lucas, dentro de la misma alcaldía. La cercanía entre ambos eventos permite combinar la visita en una sola jornada.

Un delicioso budín de pan con manzanas y pasas, adornado con salsa de caramelo y azúcar glas, se presenta en una mesa de madera junto a manzanas frescas y café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café y el chocolate, dos protagonistas con historia en México

Un afiche promociona la Feria Artesanal del Café y Chocolate, que se celebra del 11 al 13 de septiembre en Coyoacán, Ciudad de México. (Cortesía/Ancestrum)

El café y el cacao no llegaron a las mesas mexicanas por casualidad: ambos productos cargan siglos de historia agrícola y ritual en el territorio. El cacao fue domesticado en Mesoamérica hace miles de años, y su consumo estuvo ligado a ceremonias, ofrendas y hasta a un uso como moneda entre distintas culturas prehispánicas.

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De acuerdo con investigaciones citadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los primeros vestigios del uso de cacao en el país datan de entre 1900 y 1750 antes de Cristo, hallados en las costas de Chiapas y Veracruz. Con el paso de los siglos, mayas y aztecas incorporaron la bebida a su vida cotidiana y ritual, dando origen a lo que hoy se conoce como chocolate.

Actualmente, Chiapas y Tabasco concentran la mayor parte de la producción de cacao en México, mientras que Oaxaca se ha consolidado como epicentro del consumo, con más de una decena de preparaciones distintas basadas en la tradición mesoamericana, según datos recopilados por la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova.

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En el caso del café, la historia es distinta pero igual de arraigada. El grano llegó al país hace más de dos siglos y encontró en las tierras altas del sureste mexicano las condiciones ideales para su cultivo. Hoy, Chiapas concentra entre el 41% y el 44% de la producción nacional, seguido de Veracruz, con cerca del 24%, según cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

México ocupa el noveno lugar entre los productores mundiales de café, con cerca de 3,9 millones de sacos de 60 kilogramos durante la temporada 2025, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos citados por la SADER. Más del 70% de los caficultores del país son pequeños productores con menos de cinco hectáreas de cultivo.

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El mercado cafetalero mexicano facturó 4 mil 580 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 6 mil 397 millones para 2030, con un crecimiento anual proyectado del 5,5%, según datos de Grand View Research. Del total producido en el país, cerca del 85% se destina a la exportación, con Estados Unidos como principal comprador.

En el caso del cacao, la producción nacional se ha visto afectada en las últimas décadas por plagas y precios bajos, pero sigue siendo un cultivo estratégico para comunidades rurales de Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Este último estado, pese a ser el mayor consumidor de chocolate del país, produce apenas una fracción mínima del cacao que utiliza, por lo que buena parte de la materia prima llega desde otros estados productores.

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Este entramado agrícola y cultural es justamente el que la Feria Artesanal del Café y Chocolate busca acercar al público capitalino, con la posibilidad de conocer de primera mano a los productores detrás de cada taza y cada tableta.

Fechas y horarios de la Feria Artesanal del Café y Chocolate

Un cartel publicitario ilustra la Feria Artesanal del Café y Chocolate en Coyoacán, Ciudad de México, que muestra pinole, mole poblano, cerámica y refrescos artesanales. (Cortesía/Ancestrum)

La Feria Artesanal del Café y Chocolate 2026 se realiza del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, con un horario de 12:00 a 20:00 horas durante los tres días de actividades.

El acceso al recinto es gratuito. Como se mencionó, los alimentos, bebidas, catas y talleres que se ofrecen dentro del festival tienen un costo aparte, por lo que se recomienda revisar la oferta antes de asistir.

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Cómo llegar a la sede en Coyoacán

El evento se desarrolla en la avenida Francisco Sosa, en la colonia Del Carmen, dentro de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Se trata de una zona céntrica del barrio, cercana a otros puntos turísticos y culturales de la demarcación.

Para quienes se trasladan en transporte público, la estación de Metro más próxima es Viveros/Derechos Humanos, de la Línea 3, desde donde se puede caminar hacia la avenida Francisco Sosa en pocos minutos. También es posible llegar mediante Metrobús o combinando con rutas de camión que conectan con el Centro Histórico de Coyoacán.

Quienes prefieran trasladarse en automóvil pueden ubicar la zona a través de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, una de las vías principales de acceso al barrio, aunque conviene considerar que la afluencia de visitantes suele ser alta durante este tipo de festivales, por lo que el estacionamiento en la vía pública puede ser limitado.

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