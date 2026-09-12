Elección 2027: cuáles son las boletas “planchadas” y por qué generan temor hasta en la presidenta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al INE una explicación del por qué validó las boletas "planchadas". Horas después, el órgano electoral aclaró el destino de las boletas cuando se detecten en la jornada electoral de junio de 2027. Crédito: X / @asiesguzmanm

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La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este viernes sobre las boletas “planchadas”, es decir, sin doblez, las cuales, recientemente, fueron validadas por el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su conferencia mañanera, celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum Pardo expresó cierto desacuerdo con lo decidido por el órgano electoral, respecto a cómo el ciudadano debe ingresar una boleta electoral a la urna durante las elecciones intermedias de 2027.

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Sheinbaum no entiende bien cuál fue la resolución

Desde el punto de vista de la primera mandataria, la resolución del INE –sobre las boletas que no se doblen– puede dar paso a un fraude electoral. Algo que también advirtieron los partidos de oposición.

“No entendemos muy bien cuál fue la resolución tiene que ver con la anulación de boletas, hizo un cambio (el INE) en los lineamientos donde ahora están diciendo que las boletas que no se doblen pueden ser consideradas válidas, cuando desde hace muchos años nosotros mismos dijimos que no deben ser consideradas las boletas que no se doblen porque puede prestarse a un fraude de que se metan muchas boletas al mismo tiempo a la casilla”, criticó Sheinbaum.

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El INE tuvo que salir a aclarar que será de las boletas "planchadas" cuando se detecten en las urnas, pero porque Claudia Sheinbaum pidió una aclaración. Crédito: X / @UnoNoticias / @ramirezlalo_

También intentó explicar lo que refiere el INE:

“Es algo distinto, tiene que ver con cómo se dobla la boleta, pero sería muy bueno que el INE aclarara exactamente qué cambió en el lineamiento que se hizo porque hasta ahora hay cierta confusión”.

Tras señalamientos de Sheinbaum, INE aclara el destino de las boletas “planchadas”

Hora después de que Sheinbaum cuestionó la validación de las boletas “planchadas”, el propio INE compartió un comunicado, en el que intentó aclarar cuál será el destino de éstas durante los comicios de junio del año entrante.

De acuerdo con el Instituto que encabeza la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, las boletas planchadas “no serán validadas ni desechadas de manera automática”.

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Dejan decisión en los Consejos Distritales

Para fines prácticos, el INE dejó en manos de los plenos de los consejos distritales la decisión de determinar si un voto contenido en una boleta “planchada” debe ser contabilizado o desechado durante los cómputos de las elecciones federales de 2027.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que las boletas "planchadas" pueden dar paso a un fraude electoral. Crédito: X/ @alitomorenoc

En el boletín, el órgano electoral detalló que su Consejo General aprobó, por mayoría, el Acuerdo INE/CG542/2026, con el que quedaron establecidos los lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal del proceso electoral federal 2026-2027.

Ni capturada ni clasificada de manera inmediata

Dichos lineamientos establecen que, cuando durante el cómputo distrital se detecte una boleta que “no presente marcas de los dobleces necesarios para su depósito en la urna”, ésta no será clasificada ni capturada de manera inmediata.

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Cuando se presenten estos casos, la boleta deberá quedar reservada y le corresponderá al Pleno del Consejo Distrital determinar si el voto debe tomarse en cuenta y contabilizarse o, en su defecto, desecharse y no ser parte del cómputo final.

“No se determina de manera automática ni su inclusión ni su exclusión del cómputo”, explicó el INE.

El procedimiento obliga, además, a dejar constancia del incidente en el acta circunstanciada correspondiente. Ahí debe quedar registrada la entidad, el distrito, la sección y el tipo de casilla, así como el número de boletas detectadas bajo este supuesto, la hora de la detección y las personas presentes.

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INE justifica su decisión bajo el principio de “certeza”

Cabe señalar que el INE justificó la medida bajo el principio de certeza, al considerar que la ausencia de dobleces puede constituir un elemento que genera una duda razonable sobre la boleta.

Los partidos de oposición piden al INE una comisión de verificación que sea efectiva. Crédito: INE

En consecuencia, en lugar de validar o desechar automáticamente el voto, se preservará la evidencia y se recabarán los elementos disponibles para que el órgano distrital adopte una decisión fundada y motivada. Así, la falta de doblez no convierte por sí mismo al sufragio en válido o inválido.

Partidos políticos podrán impugnar las determinaciones

El procedimiento también contempla la intervención de las representaciones de los partidos políticos. Permite, además, que las determinaciones de los consejos distritales puedan ser controvertidas ante la autoridad jurisdiccional electoral.

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Por último, el instituto subrayó que sus decisiones deben sujetarse a las causales establecidas en la ley y mantenerse dentro de sus atribuciones.

Se supone que el INE es “autónomo”, pero no tardó ni un día para aclarar qué pasará con las boletas “planchadas” cuando se detecten durante la jornada electoral de junio próximo, esto, a petición de Claudia Sheinbaum.