La millonaria cifra que Chivas pediría por el Piojo Alvarado ante insistencia del Spartak de Moscú

Alvarado vería bien llegar a Rusia, según algunos medios. Robert Edwards-Imagn Images

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El mercado de fichajes volvió a colocar a Roberto “Piojo” Alvarado en el radar del futbol europeo, luego de que el Spartak de Moscú mantuviera su interés por el jugador de Chivas.

El conjunto ruso ya había intentado acercarse al futbolista durante el pasado periodo de transferencias, aunque las condiciones no permitieron que la operación avanzara.

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Con el mercado de invierno cada vez más cerca, desde Rusia aseguran que el club de Moscú no habría descartado la posibilidad de volver a buscar al mexicano.

La situación podría generar un nuevo capítulo en torno a uno de los elementos importantes del Guadalajara, aunque todavía no existe ninguna transferencia confirmada ni certeza sobre una eventual salida.

Chivas pediría 20 millones de dólares por el Piojo Alvarado

De acuerdo con información difundida por medios rusos, uno de los principales obstáculos para que el Spartak de Moscú pudiera concretar el fichaje durante el verano fue la postura de Chivas, que habría rechazado la posibilidad de desprenderse de Alvarado por una cantidad inferior a los 20 millones de dólares.

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Si Chivas lo llega a vender, sería por una buena cantidad (@Chivas)

Esta versión coincide con los reportes que surgieron durante el pasado mercado, cuando el conjunto ruso mostró interés por el atacante mexicano y habría puesto una propuesta sobre la mesa.

Algunas informaciones señalaron que la oferta llegó a rondar los 15 millones de dólares, pero no fue suficiente para convencer a la directiva rojiblanca.

La diferencia económica terminó siendo determinante para que el movimiento no se concretara.

Ahora, de acuerdo con las versiones provenientes de Rusia, el escenario sería conocido por el Spartak: si pretende volver a intentar el fichaje después, tendría que realizar un esfuerzo económico considerable para acercarse a las condiciones que tendría establecidas el Guadalajara.

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La valoración también se entiende por la situación contractual del futbolista. Alvarado tiene vínculo con Chivas hasta 2029, por lo que la institución no enfrenta una necesidad inmediata de venderlo y conserva margen para decidir qué hacer ante una propuesta del extranjero.

Por esa razón, los 20 millones de dólares aparecen como una referencia importante dentro de esta historia.

No significa que exista una cifra oficial publicada por Chivas ni que el club haya confirmado que esa sea su cláusula de salida, sino que es el monto señalado por los reportes rusos como el mínimo que Guadalajara habría contemplado para permitir una negociación.

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Spartak de Moscú volvería a la carga en el mercado de invierno

El interés del Spartak tampoco habría desaparecido después de que la operación se frustrara durante el verano.

Alvarado tuvo un mundial destacado. REUTERS/Henry Romero

El periodista ruso Michele Antonov, de Sport Express, señaló que el conjunto de Moscú tendría previsto insistir nuevamente por el mexicano durante el mercado invernal.

La información adquiere relevancia porque el club ruso ya conoce las dificultades que enfrentaría para convencer a Guadalajara.

En caso de presentar una nueva propuesta, no solamente tendría que mejorar las condiciones económicas del primer intento, sino también conseguir que todas las partes involucradas consideren viable el movimiento.

La postura del propio Piojo Alvarado también ha sido objeto de diferentes versiones. Mientras reportes mexicanos han señalado que el futbolista se encuentra cómodo en Guadalajara, desde Rusia se ha mencionado que el jugador no necesariamente cerraría la puerta a una experiencia en ese país.

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Al mismo tiempo, también se reportó que habría rechazado la propuesta concreta que recibió durante el verano.

Por ahora, Roberto “Piojo” Alvarado continúa como jugador del Guadalajara y no existe confirmación de que vaya a salir del club.

Lo que sí aparece nuevamente sobre la mesa es el interés del Spartak de Moscú, que según medios rusos podría regresar por el mexicano en invierno.