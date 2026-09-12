Presuntas amenazas a árbitros sacuden a Tepatitlán FC y a la Liga de Expansión MX

El escudo del club de fútbol Tepatitlán F.C. destaca con dos estrellas sobre el tejido rojo de su camiseta oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tepatitlán FC, uno de los clubes que ya fueron campeones en la Liga de Expansión Mx, hoy se vuelve a encontrar en el ojo del huracán tras darse a conocer que el dueño del club, Hugo Isaac Vázquez, habría amenazado al cuerpo arbitral dentro y fuera del campo.

El periodista deportivo, David Medrano, compartió la cédula arbitral del silbante, Aldo Arellano, quien reportó supuestas amenazas por parte del jugador e hijo del dueño del Tepatitlán FC tras el partido contra Dorados de Sinaloa.

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“Hubo amenazas. El silbante Aldo Arellano reportó que Hugo Vázquez, jugador e hijo del dueño de Tepa se metió al vestidor arbitral a amenazarlo, por ello le metieron cuatro juegos de castigo”, informó David Medrano Félix en sus redes sociales.

¿Qué dice el reporte del árbitro acerca de las presuntas amenazas del futbolista del Tepatitlán?

Un reporte disciplinario detalla dos sanciones de dos partidos de suspensión cada una para Hugo Isaac Vázquez Zamudio por faltas en un encuentro. (X / David Medrano Félix )

El colegiado, Aldo Arellano, reportó en dos situaciones diversas al jugador, Hugo Isaac Vázquez Zamudio, una vez concluido el encuentro frente a Dorados de Sinaloa en el marco de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión Mx.

La primera por “amenazas a los oficiales del partido en cancha, accesos, pasillos, vestidores o cualquier lugar dentro del estadio, antes, durante y/o después de efectuado el encuentro”.

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La segunda señala que el hijo del dueño de Tepatitlán FC empleó “lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante (expulsión)”. Por cada explicación, el jugador se iría dos juegos de suspensión en la Liga de Expansión Mx.

Por lo tanto, Hugo Isaac Vázquez Zamudio, quien lleva la número “10″ en la espalda, no participará en los próximos cuatro compromisos correspondientes del Tepatitlán FC. Con el castigo, el mediocampista estaría disponible hasta la jornada 12.

¿A qué equipos no podrá enfrentar el hijo del dueño de Tepatitlán?

Hugo Isaac Vázquez Zamudio no verá actividad por todo septiembre y parte del mes de octubre. El jugador de 28 años volvería hasta el 9 del octubre cuando Tepatitlán FC juegue ante Atlético Morelia, en el estadio Tepa Gómez, de Morelos, Jalisco.

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Vázquez quedará ausente cuando el Tepa enfrente a los clubes: Venados de Mérida (Jornada 8), Mineros de Zacatecas (Jornada 9), Tapatío FC (Jornada 10 ) y Jaiba Brava (Jornada 11) de esta fase regular del Apertura 2026 de la Liga de Expansión Mx.

Tepatitlán FC suma otra polémica

El caso de Hugo Isaac Vázquez Zamudio sucede días después de la controversia causada por el mexicano, Dieter Villalpando, quien presuntamente buscaba acceso a grupos de pronósticos o apuestas deportivas antes del partido ante Dorados de Sinaloa.

Villalpando respondió públicamente que realiza apuestas en beisbol y futbol americano, pero rechazó que sus actividades estuvieran vinculadas con el Futbol Mexicano o con un posible conflicto de interés.

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El mediocampista no estuvo en la convocatoria del Tepatitlán FC para el duelo de la jornada 7 del Apertura 2026 contra el Gran Pez, escuadra que goleó al equipo morelense 1-4.

Curiosamente, el Tepa sufrió la perdida de ciertos patrocinadores que daban por finalizada su relación comercial un día después de darse esta sitaución. El negocio no atribuyó su decisión directamente al caso de Villalpando ni explicó las causas de la ruptura.