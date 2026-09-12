México

La Casa de los Famosos México 2026: ¿qué habitante logró la salvación el viernes de Duelo?

Yahir, Brianda y Gema compitieron para robarse la salvación durante la gala del viernes

Seis personajes digitales en formato tridimensional sobre fondo rosa con el logotipo azul de La Casa de los Famosos México en la parte inferior
Seis avatares tridimensionales de los participantes de La Casa de los Famosos México muestran gestos de sorpresa frente a un fondo rosa. (Especial Infobae México)
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A unas semanas de la final de La Casa de los Famosos México 2026, sus habitantes finalmente comienzan a jugar individualmente. Durante la gala de salvación del viernes, Yahir superó a Mariana Ochoa y Brianda Deyanara en el duelo, accediendo al beneficio de salvarse a sí mismo o a otro habitante.

A pesar de que la semana pasada Massad lo sacó de la placa, el cantante tomó la decisión de no devolver el favor.

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Un hombre con camiseta negra sostiene una pelota verde junto a barriles de madera y una mujer con vestido brillante
Yahir superó a Mariana Ochoa y Brianda Deyanara en el duelo, accediendo al beneficio de salvarse a sí mismo o a otro habitante. (YouTube: La Casa de los Famosos México 4)

¿Yahir traicionó a Massad?

Las celebridades definieron al ganador mediante el juego Las Canicas, dinámica en la que tenían que lanzar una bola por una pista curvada al extremo para hacerla caer en una base con espacios para sumar puntos.

Yahir fue por mucho el más hábil y logró robarse la salvación. La Jefa le dio unos minutos para pensar en su decisión antes de volver a la casa.

El triunfo de Yahir lo ponía en un dilema: salvarse o corresponder el favor hecho por Massad el viernes de la semana pasada; sin embargo, el influencer facilitó su decisión al sugerirle salvarse para llegar juntos a la final.

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“Primero que nada, agradecerles todo; los vi contentos por esto y se los agradezco de corazón. Agradecido con Masad porque la semana pasada me hizo el favor de sacarme de la placa. Yo todo el tiempo he estado pensando en salvarme y hacerlo por mi hijo, mi familia, por Tris, mi padre, mi madre. Con todo mi amor, me voy a salvar yo”, expresó el cantante.

¿Cómo queda la placa de nominados de La Casa de los Famosos México 4?

Luego de evadir la placa de nominados por segunda semana consecutiva, las celebridades que están en riesgo de salir son Karina Torres, Gema Garoa, Mariana Ochoa, Brianda Deyanara y Masad.

De estas celebridades, Masad y Mariana Ochoa podrían tener una leve ventaja sobre el resto, al haber estado en más ocasiones en las votaciones de eliminación.

Tres tomas verticales de participantes vestidos con trajes típicos mexicanos en un foro de televisión
El cantante Yahir expresa la decisión de salvarse a sí mismo frente a sus compañeros. (YouTube)

¿Cómo votar por tu habitante favorito?

Para votar y salvar a tu participante favorito en La Casa de los Famosos México 4, el proceso es completamente digital y se realiza únicamente cuando las votaciones se encuentran abiertas durante las galas.

Pasos para votar en línea

  1. Ingresa al sitio oficial: Dirígete directamente a la página de Votaciones de La Casa de los Famosos México o abre la aplicación móvil de ViX.
  2. Escanea el código QR (alternativa): Si estás viendo la transmisión en vivo por televisión (Las Estrellas o Canal 5), puedes enfocar con la cámara de tu celular el código QR que aparece en la pantalla para que te dirija automáticamente al sitio de votación.
  3. Selecciona a tu favorito: En la sección de votación, busca la fotografía del habitante nominado que quieres salvar.
  4. Confirma tu voto: Haz clic en el botón de enviar o confirmar para registrar tu elección.

¿En qué horarios se puede votar?

Las plataformas de votación no están abiertas todo el tiempo; únicamente se habilitan durante los siguientes periodos:

  • Miércoles: Desde el momento en que se anuncia la placa de nominados en la Gala de Nominación, hasta el final de la Post Gala.
  • Jueves y viernes: Durante la Pre Gala, la Gala de Salvación/Repesca y hasta el cierre de la Post Gala.
  • Domingos: A partir de la Pre Gala de Eliminación y se cierran de manera definitiva durante la Gala Dominical.

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