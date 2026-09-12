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Cruz Azul vs América: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Joven del Apertura 2026?

La Máquina y las Águilas se enfrentan en la Jornada 8 de la Liga MX; conoce el horario, sede y opciones para ver el partido en TV y streaming

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)
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El Clásico Joven vuelve a escena este fin de semana con un duelo entre Cruz Azul y América correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La rivalidad entre La Máquina y las Águilas tendrá como escenario el inmueble que durante décadas fue conocido como Estadio Azteca y que actualmente lleva el nombre de Estadio Banorte, en una cita que promete reunir a miles de aficionados capitalinos.

El encuentro será uno de los principales atractivos de la jornada debido al momento que viven ambos clubes y a la histórica rivalidad que existe entre ellos. Mientras Cruz Azul intenta acercarse a los primeros puestos de la clasificación, América llega como líder del campeonato y con la intención de mantener su dominio en la fase regular.

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¿Cuándo y a qué hora juega Cruz Azul vs América?

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

El Clásico Joven se disputará este fin de semana en el Estadio Banorte, casa de ambos equipos para este compromiso. Los aficionados deberán estar atentos al horario establecido para el encuentro, que corresponde a la octava fecha del campeonato mexicano.

La expectativa alrededor del partido ha crecido conforme se acerca el silbatazo inicial, principalmente por el buen comienzo de torneo que han protagonizado las Águilas y la recuperación que busca La Máquina después de un inicio irregular.

¿Dónde ver EN VIVO el Clásico Joven?

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Los seguidores de Cruz Azul y América tendrán diferentes alternativas para disfrutar del partido desde casa. La transmisión estará disponible tanto en televisión abierta como mediante plataformas digitales.

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TV: Canal 5 y TUDNOnline: ViX

De esta manera, los aficionados podrán elegir entre las opciones disponibles para seguir en vivo uno de los encuentros con mayor tradición dentro del futbol mexicano.

¿Cómo llegan Cruz Azul y América?

José Paradela (20) celebra con sus compañeros tras anotar el gol con el que Cruz Azul venció a Santos Laguna en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha
José Paradela (20) celebra con sus compañeros tras anotar el gol con el que Cruz Azul venció a Santos Laguna en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Cruz Azul ocupa actualmente el sexto puesto de la clasificación con 12 puntos. La Máquina ha conseguido cuatro triunfos y acumula tres derrotas en el Apertura 2026, aunque llega al Clásico Joven con confianza después de conseguir dos victorias consecutivas.

El conjunto cementero logró imponerse recientemente a Necaxa y Santos Laguna, resultados que le permitieron recuperar terreno en la tabla y llegar al enfrentamiento ante América con una dinámica positiva.

Un futbolista vestido de amarillo y otro de verde disputan un balón en una cancha de fútbol frente a vallas publicitarias
Jugadores de los clubes América y León disputan el balón durante el partido por el tercer puesto de la Leagues Cup. (X/ @clubleonfc)

Del otro lado, las Águilas atraviesan un momento todavía más destacado en el campeonato. El cuadro azulcrema es líder del Apertura 2026 con 16 unidades de 18 posibles, producto de cinco victorias y un empate.

Sin embargo, América también llega con cuentas pendientes después de su participación en la Leagues Cup, torneo en el que sufrió dos golpes consecutivos al quedar fuera en las semifinales y posteriormente perder el partido por el tercer lugar.

Por ello, el Clásico Joven representará una nueva oportunidad para que el conjunto dirigido por Guillermo Almada retome el camino positivo y mantenga el primer lugar de la clasificación.

Cruz Azul, por su parte, buscará aprovechar su buen momento reciente para propinarle a las Águilas su primer tropiezo importante dentro del Apertura 2026.

La mesa está servida para un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano.

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