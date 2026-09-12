Alejandro Zendejas aplaude labor de Baños con América y deja recadito a Cruz Azul previo al Clásico Joven: “El Azteca es nuestra casa”

El atacante azulcrema vuelve tras ochos demás fuera por lesión para mantener el liderato del Apertura 2026 y hacer frente a los Clásicos contra Cruz Azul, Chivas y Pumas. REUTERS/Raquel Cunha

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La reaparición de Alejandro Zendejas con el Club América tras ocho semanas de ausencia por lesión se convirtió en un acontecimiento doble: recuperar a un referente ofensivo y escuchar un discurso que refuerza la identidad institucional y competitiva del equipo en la Liga MX.

En conferencia desde Coapa, el atacante mexicoamericano elogió el trabajo de la directiva encabezada por Santiago Baños, y lanzó un mensaje directo al Cruz Azul previo al Clásico Joven: “Siempre cuando vamos en el Azteca es nuestra casa y así va a ser siempre”.

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El contexto no podría ser más exigente: América lidera el Apertura 2026 y enfrenta una seguidilla de partidos de máxima rivalidad. Primero contra La Máquina en el Coloso de Santa Úrsula, donde será visitante, y después frente a las Chivas de Guadalajara.

Respaldo a Santiago Baños e ilusión por los refuerzos

El primer mensaje de Zendejas fue hacia la directiva azulcrema. Con firmeza declaró: “De los refuerzos, el Presi Baños hizo un muy buen trabajo este mercado. Pudieron llegar tarde, pero llegaron. Aquí estamos muy felices con los que llegaron y creo que han demostrado que lo han hecho muy bien en ligas importantes”.

Con ello, legitimó un proceso que suele ser cuestionado por la afición, pero que en este torneo entregó seis incorporaciones de peso: Miguel Borja, Óscar Perea, Edwin Cerrillo, Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno.

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El atacante subrayó que parte del trabajo de los jugadores es hacer sentir en casa a los refuerzos lo más rápido posible. Para él, la fortaleza del América radica en la capacidad de Guillermo Almada de armar equipos distintos en cada competencia, mostrando versatilidad y profundidad.

Este respaldo público a Baños funciona como blindaje institucional y como mensaje de cohesión interna justo antes de un partido sumamente importante.

El Azteca como fortaleza americanista

Zendejas minimizó la condición de local de Cruz Azul y reafirmó la identidad americanista con una declaración contundente: “Capaz y si vamos de visitante, pero no creo que la banda lo sienta así”.

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Con estas palabras, dejó claro que el Coloso de Santa Úrsula es territorio azulcrema, independientemente de quién encabece el boletaje.

El mensaje busca presionar a La Máquina y motivar a la afición. “No sé si vaya a haber más azul que amarillo, ojalá y no, pero te digo, todo depende del tema de los boletos”, añadió.

Con ello, el jugador no sólo marca territorio, sino que convierte el partido en una batalla de orgullo y presencia y también busca encender a la afición en vísperas de un duelo clave.

Regreso y definición de los Clásicos

Tras ocho semanas de ausencia por una limpieza articular en la rodilla derecha, Zendejas reaparece en un tramo decisivo. Reconoció el nivel de Isaías Violante, quien tomó protagonismo en su ausencia: “Anda jugando muy bien, ya se lo he dicho”.

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Admitió que observa cómo juega su compañero para adaptarse mejor a la idea de Guillermo Almada, a la que aún se está acostumbrando tras perder la pretemporada en España.

Más allá de su regreso, Alejandro definió el mapa inmediato de rivalidades: “Para mí, son los tres Clásicos. Se sintió en la Liguilla pasada que fue una serie muy buena”.

Con ello, colocó a Cruz Azul, Chivas y Pumas como los duelos que definen la temporada, reforzando la narrativa de identidad y rivalidad que acompaña a las Águilas en cada torneo.

El atacante se posiciona como una voz clave en el vestidor y como un referente simbólico para la afición. Su regreso se convierte en un sinónimo de seguridad en un tramo clave con clásicos consecutivos. En vísperas del Clásico Joven, su mensaje es claro: América manda en casa, incluso cuando el trámite diga lo contrario.

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