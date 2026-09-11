Saltillo hace historia con la inauguración de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

(Conade)

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Saltillo se convirtió este jueves 10 de septiembre en el centro del tiro con arco internacional con la inauguración de la Final de la Copa del Mundo 2026, competencia que reunirá durante este fin de semana a 32 de los mejores arqueros del mundo.

La ceremonia de apertura se realizó en la Plaza de Armas, frente a la Catedral de Santiago y el Palacio de Gobierno, espacio que durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre será escenario de las rondas decisivas en las modalidades de arco compuesto y recurvo, tanto en la rama femenil como varonil. La sede recibirá a representantes de 17 países.

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Con este evento, Saltillo se convierte en la quinta ciudad mexicana en albergar una Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, después de Mérida, Ciudad de México, Tlaxcala y Hermosillo.

México tendrá siete representantes en Saltillo

(Matías Grande / Instagram)

La delegación mexicana contará con siete arqueros que competirán ante el público nacional: Andrea Maya Becerra, Matías Grande, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero, Alejandra Valencia, Sebastián García y Rodrigo González. Cuatro de ellos son originarios de Coahuila: Matías Grande, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero y Sebastián García.

Entre las principales cartas mexicanas aparece Andrea Maya Becerra, quien llega como campeona de la Final de la Copa del Mundo de 2025 y buscará repetir el título en arco compuesto femenil.

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En la modalidad de recurvo también estarán Matías Grande, Ana Paula Vázquez y Alejandra Valencia, mientras que Dafne Quintero, Sebastián García y Rodrigo González competirán en las pruebas de compuesto.

Saltillo recibe a la élite mundial del tiro con arco

(Conade)

La competencia contará con figuras destacadas del circuito internacional, entre ellas el estadounidense Brady Ellison, quien buscará conquistar nuevamente el título en arco recurvo varonil. El certamen reunirá a 32 participantes distribuidos en cuatro categorías, con ocho arqueros por rama y modalidad.

Las finales de arco compuesto se disputarán el sábado 12 de septiembre, mientras que el domingo 13 será el turno de las pruebas de arco recurvo. Cada jornada tendrá sesiones femeniles y varoniles.

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Además del impacto deportivo, el evento permitirá que Saltillo tenga exposición internacional, pues la competencia contará con transmisión para distintos mercados alrededor del mundo. World Archery contempla cobertura internacional de las cuatro sesiones decisivas.

La inauguración reunió a autoridades deportivas y gubernamentales, entre ellas el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; Carolina Acosta Álvarez, directora de Alto Rendimiento de la CONADE; Greg Easton, de World Archery; Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte, y Gabriel Ramos Rodríguez, presidente de World Archery México.

Con la llegada de la Final de la Copa del Mundo, Saltillo se suma al historial de ciudades mexicanas que han recibido el cierre del máximo circuito internacional de tiro con arco, en una competencia que este fin de semana pondrá a la Plaza de Armas en el centro de la actividad deportiva mundial.

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