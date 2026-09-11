Ernesto Laguardia revive historia del yate donde murió Emilio Azcárraga Milmo

Así fue la lujosa vida de ‘El Tigre’ Azcárraga en la época de oro de Televisa; yates y residencia en Hollywood en su lista (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

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Fue diseñado para ser veloz, cruzó seis veces el Atlántico y terminó siendo el lugar donde murió Emilio Azcárraga Milmo. El yate Eco, propiedad del fundador de Televisa durante sus últimos años, escondía además una curiosa conexión con la Segunda Guerra Mundial.

La historia del lujoso navío volvió a salir a la conversación cuando Ernesto Laguardia habló sobre “El Tigre” durante una charla de madrugada en La Casa de los Famosos México.

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Antes de hablar del yate, los habitantes (Cinthya Klitbo, Memo Schutz, Mariana Ochoa) recordaron cómo era encontrarse a “el Tigre” en los pasillos de la empresa, su trato, las fiestas en Los Pinos y el peso que tenía su presencia entre los trabajadores.

Entre uno de los giros de la conversación, Ernesto Laguardia recordó el gran cariño que “El Tigre” le tenía a su yate ECO por la conexión histórica que poseía, además de que había sido hecho exclusivamente para él. Luego el actor recordó que ese fue el lugar donde el CEO finalmente murió.

El astillero alemán construyó también el acorazado Bismarck

Foto: Twitter @raulbrindis // Yacht Charter Fleet // Fleet Moon

El yate se llamó originalmente Eco y Azcárraga Milmo lo adquirió en 1991. Costó 2,000,000 de dólares, más un pago mensual de 50,000 pesos por los servicios del Club de Yates Acapulco.

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El dato que conecta al yate con la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con su constructor, la firma alemana Blohm+Voss, con más de 100 años de historia en la fabricación de barcos. Ese astillero construyó también el Bismarck, el acorazado insignia de la marina nazi que la Royal Navy británica hundió en 1941.

El diseño del yate estuvo a cargo de Martin Francis, mientras que los interiores, de estilo art decó, fueron obra de François Zuretti, quien se inspiró en el hotel Mamounia de Marrakech, Marruecos.

Foto: Yacht Charter Fleet

La revista BOAT International documentó una anécdota surgida durante las pruebas de navegación del Eco en el mar Báltico, cuando los motores fallaron y el sistema de escape expulsó humo oscuro y restos metálicos. Un representante de Blohm+Voss le dijo entonces al diseñador Martin Francis: “Recuerda, nosotros construimos el Bismarck”. Francis respondió: “Todos sabemos lo que le pasó al Bismarck”.

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El nombre Eco correspondía a Empresa de Comunicaciones Orbitales, el canal de noticias en español que Azcárraga lanzó en 1988.

El navío alcanzó 36 nudos y cruzó el Atlántico en tres días

Foto: Edmiston

Con 75 metros de eslora, el Eco fue botado en 1991 y se convirtió en una de las embarcaciones más veloces de su clase. Estuvo propulsado por dos motores diésel Deutz y una turbina de gas GE LM1600, la primera turbina de uso civil producida en serie, de acuerdo con BOAT International.

El yate acumuló 225,000 millas náuticas de navegación durante los seis años en que Azcárraga fue su propietario. Para uno de esos trayectos, el armador George Nicholson contrató un buque cisterna de 1,000 toneladas, bautizado Eco Supporter, que reabastecía de combustible al yate en altamar.

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La cubierta trasera se diseñó originalmente para transportar un hidroavión Maule de ala fija, ya que Azcárraga desconfiaba de los helicópteros. Cuando el yate cambió de dueño, esa sección se transformó en cancha de baloncesto.

Azcárraga murió a bordo del yate en abril de 1997

Foto: Facebook/ Amalio Vazquez Martinez

Emilio Azcárraga Milmo falleció el 16 de abril de 1997 a bordo del Eco, anclado en Miami Beach Marina, a causa de un cáncer de páncreas que había derivado de un melanoma. Lo acompañó durante las últimas seis semanas su pareja, Adriana Abascal, Miss México 1989 y cuatro décadas menor que él.

Según el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio de Televisa, de los periodistas Andrew Paxman y Claudia Fernández, el empresario invitó a Julio Iglesias y a productores musicales de Miami a una cena a bordo cuatro meses antes de morir. Ahí le dijo al cantante: “Qué pena que los leones tenemos que morir hasta el final”.

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Foto: Fleet Moon

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer por el noticiero 24 Horas, que entonces conducía Jacobo Zabludovsky, quien declaró: “Murió esta noche en la ciudad de Miami, Florida, víctima del cáncer. Sus restos serán traídos en las próximas horas”.

Después del fallecimiento de Azcárraga, su hijo Emilio Azcárraga Jean vendió la embarcación al empresario estadounidense Larry Ellison, fundador de Oracle, quien la rebautizó Katana y modificó los interiores hacia un estilo zen.

En 2004, el yate volvió a venderse, esta vez al empresario británico Aidan Barclay, quien le dio el nombre de Enigma. La última transacción registrada ocurrió en 2017, cuando lo adquirió el promotor inmobiliario chipriota John Christodoulou, propietario del Yianis Group, quien lo nombró Zeus.

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