“Pa’ cuidarte y serte fiel”: Nodal adelanta canción y fans aseguran que será el tema de su boda con Ángela Aguilar

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

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Christian Nodal compartió un adelanto de una nueva canción centrada en el matrimonio y la fidelidad, apenas días después de declarar en una entrevista que le resulta más difícil componer temas de amor que canciones de despecho.

El fragmento reavivó las burlas sobre su historia con Cazzu, madre de su hija Inti, de quien se separó días antes de iniciar su relación con Ángela Aguilar, su hoy esposa.

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El cantante sonorense publicó el adelanto en sus historias de Instagram, en un par de videos en blanco y negro donde aparece con guitarra.

En el fragmento se escucha: “Es momento de sentar cabeza, el amor de mi vida llegó. Voy camino al altar con certeza, son perfectos los tiempos de Dios”. Más adelante, Nodal canta: “Solo por ti, solo contigo, no me da miedo el destino. Tú dame el sí, acepta cariño, juro amarte pa’ siempre, hay testigos, que en las buenas y en las malas estaré pa’ cuidarte y serte fiel”.

Nodal lanza adelanto de nueva canción donde habla de casarse y se fiel. (Redes sociales)

El verso final del adelanto remata con una imagen directa al matrimonio: “Que fue el beso que soñé pa’ ser marido y mujer”. Nodal no reveló el título de la canción ni una fecha de lanzamiento, y tampoco confirmó que el tema tenga una dedicatoria específica, sin embargo, en redes sociales todos relacionan el tema con la menor de la dinastía Aguilar.

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El adelanto llegó poco después de que el cantante concediera una entrevista donde fue cuestionado sobre qué le resulta más sencillo componer, un tema de amor o uno de despecho. “Creo que la creatividad para el dolor y todos esos temas tan oscuros de la vida, siento que tengo más repertorio que para el amor”, respondió. “En el palabreo del amor, siento que no se me da tan bien”, añadió.

Esa declaración generó su propia ola de burlas antes del adelanto. “Ángela no lo inspira”, “en este momento no tiene creatividad porque no está enamorado” y “¿no que era un alma enamorada?” fueron parte de los comentarios que circularon en ese momento.

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Fans divididos entre la dedicatoria y el escepticismo

El cantante habló de sus planes musicales (Gentileza xxx)

El adelanto de la canción generó opiniones encontradas. Un grupo de usuarios celebró la letra como una muestra de compromiso hacia Ángela Aguilar. “Sabía que haría algo para su boda”, escribió una cuenta, mientras otra defendió que “esta canción está dedicada a su esposa, para que no hable la gente que ella no lo inspira”.

Otro sector de comentarios recordó la contradicción con la entrevista previa del cantante. “No sé por qué necesita prensa”, escribió un usuario, mientras otros recordaron el tema que le compuso a Cazzu, madre de su hija Inti. “Que pongan Cazzualidades, es más genuina”, comentó.

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La coincidencia entre el adelanto y el aniversario de la relación con Ángela Aguilar también apareció en los comentarios. “Dos años de relación: listo. Canción dedicada a la pareja: listo. ¿Y después qué viene?”, escribió un usuario bajo el video publicado en redes.

Finalmente, otros criticaron que el sonido de la canción suena muy similar a la de canción de You Are The Reason de Calum Scott.

La boda religiosa que sigue sin fecha, tras un tiroteo en Zacatecas

Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron en medio de un fuego cruzado durante un operativo policial en Zacatecas, confirmó el fiscal estatal, quien descartó que la pareja haya sido blanco directo de la agresión. (Redes sociales)

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron por el civil el 24 de julio de 2024, en una ceremonia privada en una hacienda de Morelos.

Desde entonces mantienen pendiente una boda religiosa que planean celebrar en el Templo de la Hacienda de Tayahua, en Villanueva, Zacatecas, una construcción de cúpula roja terminada en 1906 y que actualmente está en rehabilitación.

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El enlace estaba previsto para mayo de este año, pero la pareja lo pospuso después de quedar atrapada en un fuego cruzado cuando salían del rancho de la cantante. En febrero, un operativo derivó en la detención de cuatro personas, entre ellas Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, sobre la carretera federal 54 en Villanueva, lo que generó una respuesta armada con disparos y explosivos mientras Nodal y Aguilar circulaban por la zona.

“No sé si te enteraste, pero nos tocó como un bombardeo por ahí. Entonces no está en su momento más seguro Zacatecas y queremos que sea una experiencia linda para todos los invitados, sobre todo que sea seguro para todos”, relató Nodal en una entrevista con el periodista Alex Rodríguez para el programa ¡Siéntese quien pueda!, grabada en el marco de Premios Juventud 2026 en Marbella.

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Ángela Aguilar abordó el mismo episodio en la misma serie de entrevistas. “También siento que vivimos un susto por allá en Zacatecas. Ahorita las cosas están... pues se tienen que mejorar. Adoro mi estado, yo soy representante cultural de ahí, pero sé que no es el momento adecuado para traer tanta logística, tantas personas a un lugar”, dijo la cantante.

Ambos coincidieron en que la ceremonia depende de dos condiciones: la conclusión de las obras en la cúpula y una mejora en la situación de seguridad de la región. “Cuando la cúpula esté lista y cuando el agua esté un poco más tranquila, ya sabes que va a ser lo primero que voy a decir”, afirmó Aguilar.

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El cantante no descartó que la espera se prolongue, y bromeó sobre la cantidad de bodas que ya lleva con Aguilar. “Yo me caso las veces que haya que casarse. Ya llevamos tres, dos. Estamos esperando la tercera”, declaró. “Cuando sea el momento indicado, estoy seguro que va a llegar la tercer boda y ahí los invito para la cuarta y la quinta y la sexta”, añadió entre risas.

Ángela también prepara una canción para Nodal

Ángela Aguilar. (@PremiosJuventud)

La coincidencia no es unilateral. En la entrevista con Alex Rodríguez, Ángela Aguilar reveló además que trabaja en un nuevo álbum, el segundo que produce ella misma, y que incluye una composición dedicada a su esposo.

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“Por primera vez compuse algo de amor para mi marido”, dijo la cantante, sin precisar fecha de lanzamiento ni descartar que la sorpresa llegue alrededor de su cumpleaños.

Aguilar también explicó que evita escribir canciones inspiradas en conflictos personales y que nunca se atrevería a hacer lo que Shakira. “Yo, la verdad, nunca me sentiría cómoda con una canción tirándole a alguien o inspirada en algo negativo de alguien”, señaló, en una postura que internautas contrastaron con entrevistas anteriores donde había expresado lo opuesto.