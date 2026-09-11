Carín León cancela concierto en Sphere de Las Vegas por fallas en aviones: fans abuchean tras reprogramar hasta 2027

Carín León cancela su concierto en Sphere de Las Vegas por fallas mecánicas en dos aviones durante su traslado desde Hermosillo. (Captura de pantalla/Instagram)

Guardar

Carín León canceló de último minuto su cuarto concierto de la residencia en Sphere de Las Vegas la noche del jueves 10 de septiembre, luego de que fallas mecánicas en dos aviones distintos impidieran su traslado desde Hermosillo, Sonora.

El anuncio se dio cuando parte del público ya se encontraba dentro del recinto, lo que provocó reclamos y abucheos entre los asistentes. El cantante sonorense informó que los boletos serán válidos para la nueva fecha reprogramada dentro de un año, el 15 de septiembre de 2027, y que también se abrió un proceso de reembolso.

PUBLICIDAD

Fallas en dos aviones impidieron el despegue del cantante

Carín León cancela de último momento show en Las Vegas. (Instagram)

Carín León detalló en un video publicado en sus redes sociales que el problema comenzó desde la salida programada, prevista entre las dos y las tres de la tarde. “Tuvimos fallas con los aviones desde el primero”, explicó el cantante, quien precisó que la aeronave presentó una falla de frenos antes de despegar.

Ante ese contratiempo, el equipo solicitó un segundo avión, que llegó al aeropuerto de Hermosillo entre las cuatro y las cinco y media de la tarde. “Tuvimos otra falla con la dirección ahora, que la verdad, pues no entiendo mucho, pero ahí están las bitácoras”, señaló el artista, quien aseguró que anexará evidencia y testimonios de pilotos y personal presente en el aeropuerto.

PUBLICIDAD

El intérprete de música regional mexicana afirmó que la decisión de no volar no dependió de su equipo y que tenía mucha vergüenza. “Los pilotos no nos dejaron volar, las autoridades correspondientes no nos dejaron volar”, dijo en el mismo mensaje, en el que subrayó que la seguridad se priorizó por encima del compromiso con la fecha.

Carín León cancela de último momento show en Las Vegas. (Instagram)

Fans abuchearon el anuncio dentro de Sphere

La cancelación ocurrió con las butacas del recinto casi a su máxima capacidad, lo que generó decepción y molestia inmediata entre los asistentes. Pese a la indicación de abandonar el lugar, cientos de personas permanecieron en sus asientos, incrédulas ante el anuncio.

El propio cantante ofreció una disculpa pública por el impacto económico que representó el viaje para buena parte del público, integrado por personas que llegaron desde México, Estados Unidos y, de acuerdo con reportes previos, incluso desde Cuba. “No les devuelvo su tiempo perdido, no les devuelvo tanta ilusión”, reconoció el artista en el video, visiblemente apenado.

PUBLICIDAD

Fans abuchean a Carín León tras cancelar concierto en Las Vegas. (TikTok)

En un mensaje posterior compartido en Instagram, Carín León amplió la disculpa. “Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos traían de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar”, escribió en el comunicado, en el que también agradeció la paciencia de sus seguidores.

Boletos válidos para nueva fecha en 2027 y reembolsos disponibles

Según el aviso oficial del cantante, los boletos adquiridos para la función cancelada mantienen validez total para la función reprogramada del 15 de septiembre de 2027. Quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar el reembolso en el punto donde realizaron la compra, dentro de un plazo de 30 días.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)

La preventa de boletos para las tres nuevas fechas de 2027, programadas para los días 16, 17 y 18 de septiembre en coincidencia con los festejos por la Independencia de México, arranca el próximo 15 de septiembre a las 11:00 horas del centro de México. Los paquetes VIP para esas funciones ya están disponibles.

Carín León debutó en Sphere como primer artista latino del recinto

La cancelación ocurre después de un primer fin de semana histórico para el sonorense, quien debutó en Sphere el 4 de septiembre como el primer artista latino en encabezar un concierto en el recinto. Aquella noche, con localidades agotadas, el cantante invitó al escenario a Cody Johnson y a la banda regiomontana The Warning.

PUBLICIDAD

El cantante mexicano Carín León interpreta sus temas durante su presentación musical en el recinto La Esfera en Las Vegas. (Instagram: spherevegas)

Las funciones del 10 al 13 de septiembre ya se encontraban agotadas antes de la cancelación de este jueves. Como parte de la experiencia para sus seguidores, el cantante llevó una propuesta gastronómica inspirada en Hermosillo al hotel Fontainebleau, donde el público pudo conectar con su cultura de origen.

Sobre el escenario, el artista compartió lo emotivo que resultó ver a su público cantar durante cada show, y confesó que estuvo a punto de quebrarse frente a todos. El 13 de septiembre concluirá esta primera ronda de conciertos en Las Vegas y retomará su gira por ciudades de Estados Unidos y México hasta finales de noviembre.

PUBLICIDAD

La residencia contempla un total de siete fechas y una producción de gran escala, con ocho tráileres de equipo, cerca de 70 personas de staff, 26 músicos y más de 50 empleados adicionales de montaje y del propio recinto.

Sphere abrió sus puertas el 29 de septiembre de 2023 con U2 como primer artista en presentarse ahí. El recinto cuenta con una pantalla exterior de 54,000 metros cuadrados, 1.2 millones de discos LED y 1,600 grupos de bocinas detrás de la pantalla interior.