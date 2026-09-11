Tabla de Goleo Liga MX Apertura 2026: así marcha la lucha por el título

(REUTERS/Raquel Cunha)

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Juninho volvió a meterse en la pelea por el título de goleo del Apertura 2026. El delantero brasileño marcó en el partido pendiente de la Jornada 7 entre Pumas y León, resultado que le permitió alcanzar las cuatro anotaciones y colocarse entre los principales goleadores del torneo.

El atacante de Universidad Nacional convirtió uno de los tantos en la victoria de Pumas por 3-1 sobre León, con lo que igualó en cuatro goles a Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Gilberto Mora, Santiago Homenchenko y Julián Carranza.

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¿Cómo quedó la tabla de goleo de la Liga MX después de la Jornada 7 del Apertura 2026?

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Salomón Rondón continúa en la cima de la clasificación de goleadores del Apertura 2026. El atacante del Pachuca suma siete tantos y mantiene una ventaja de dos anotaciones sobre Lucas Ocampos, quien ocupa el segundo puesto.

Con el resultado del partido pendiente entre Pumas y León, la pelea por los primeros lugares se apretó, pues varios futbolistas ya alcanzaron la cifra de cuatro goles.

Así marcha la tabla de goleo:

Salomón Rondón (Pachuca) – 7 goles Lucas Ocampos (Monterrey) – 5 goles Juninho (Pumas) – 4 goles Ricardo Marín (Chivas) – 4 goles Roberto Alvarado (Chivas) – 4 goles Gilberto Mora (Tijuana) – 4 goles Santiago Homenchenko (Querétaro) – 4 goles Julián Carranza (Necaxa) – 4 goles

Por debajo de este grupo aparecen varios jugadores con tres anotaciones, entre ellos Henry Martín (América), Nico Ibáñez y Jeremy Márquez (Cruz Azul), Ali Ávila (Querétaro), Daniel Arcila (León), Eduardo Mustre (Puebla), Rodrigo Aguirre y Juan Brunetta (Tigres), además de Rafael Llorente (Atlético de San Luis).

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¿Qué partidos pendientes de la Jornada 7 de la Liga MX faltan por jugarse?

(Club América)

Aunque el duelo entre Pumas y León ya permitió actualizar la carrera por el título de goleo, todavía quedan tres encuentros pendientes de la Jornada 7 del Apertura 2026.

El primero será el Puebla vs. Toluca, programado para el martes 15 de septiembre a las 19:00 horas.

Los otros dos partidos se disputarán hasta octubre y noviembre, respectivamente:

América vs. Tijuana – 28 de octubre

Querétaro vs. Monterrey – 14 de noviembre

Estos encuentros todavía podrían modificar tanto la tabla general como la pelea por el título de goleo, dependiendo de los jugadores que consigan marcar en dichos compromisos.

¿Cómo marcha la tabla general de la Liga MX?

(X / Xolos )

América – 16 puntos Chivas – 14 puntos Toluca – 13 puntos Tijuana – 13 puntos Atlas – 13 puntos Cruz Azul – 12 puntos Pumas – 11 puntos Querétaro – 10 puntos León – 10 puntos Puebla – 10 puntos Monterrey – 9 puntos Pachuca – 8 puntos Necaxa – 8 puntos Atlante – 7 puntos Tigres – 6 puntos San Luis – 6 puntos Santos – 1 punto Juárez – 0 puntos