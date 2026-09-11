México Deportes

Tabla de Goleo Liga MX Apertura 2026: así marcha la lucha por el título

Varios futbolistas aparecen muy cerca en la clasificación, por lo que cada nueva jornada podría modificar los primeros puestos

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)
Guardar

Juninho volvió a meterse en la pelea por el título de goleo del Apertura 2026. El delantero brasileño marcó en el partido pendiente de la Jornada 7 entre Pumas y León, resultado que le permitió alcanzar las cuatro anotaciones y colocarse entre los principales goleadores del torneo.

El atacante de Universidad Nacional convirtió uno de los tantos en la victoria de Pumas por 3-1 sobre León, con lo que igualó en cuatro goles a Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Gilberto Mora, Santiago Homenchenko y Julián Carranza.

PUBLICIDAD

¿Cómo quedó la tabla de goleo de la Liga MX después de la Jornada 7 del Apertura 2026?

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Salomón Rondón continúa en la cima de la clasificación de goleadores del Apertura 2026. El atacante del Pachuca suma siete tantos y mantiene una ventaja de dos anotaciones sobre Lucas Ocampos, quien ocupa el segundo puesto.

Con el resultado del partido pendiente entre Pumas y León, la pelea por los primeros lugares se apretó, pues varios futbolistas ya alcanzaron la cifra de cuatro goles.

Así marcha la tabla de goleo:

  1. Salomón Rondón (Pachuca) – 7 goles
  2. Lucas Ocampos (Monterrey) – 5 goles
  3. Juninho (Pumas) – 4 goles
  4. Ricardo Marín (Chivas) – 4 goles
  5. Roberto Alvarado (Chivas) – 4 goles
  6. Gilberto Mora (Tijuana) – 4 goles
  7. Santiago Homenchenko (Querétaro) – 4 goles
  8. Julián Carranza (Necaxa) – 4 goles

Por debajo de este grupo aparecen varios jugadores con tres anotaciones, entre ellos Henry Martín (América), Nico Ibáñez y Jeremy Márquez (Cruz Azul), Ali Ávila (Querétaro), Daniel Arcila (León), Eduardo Mustre (Puebla), Rodrigo Aguirre y Juan Brunetta (Tigres), además de Rafael Llorente (Atlético de San Luis).

PUBLICIDAD

¿Qué partidos pendientes de la Jornada 7 de la Liga MX faltan por jugarse?

Club América Henry Martín Juárez jornada 5 Liga MX
(Club América)

Aunque el duelo entre Pumas y León ya permitió actualizar la carrera por el título de goleo, todavía quedan tres encuentros pendientes de la Jornada 7 del Apertura 2026.

El primero será el Puebla vs. Toluca, programado para el martes 15 de septiembre a las 19:00 horas.

Los otros dos partidos se disputarán hasta octubre y noviembre, respectivamente:

  • América vs. Tijuana – 28 de octubre
  • Querétaro vs. Monterrey – 14 de noviembre

Estos encuentros todavía podrían modificar tanto la tabla general como la pelea por el título de goleo, dependiendo de los jugadores que consigan marcar en dichos compromisos.

¿Cómo marcha la tabla general de la Liga MX?

Gil Mora es parte de la alineación titular vs Chivas
(X / Xolos )
  1. América – 16 puntos
  2. Chivas – 14 puntos
  3. Toluca – 13 puntos
  4. Tijuana – 13 puntos
  5. Atlas – 13 puntos
  6. Cruz Azul – 12 puntos
  7. Pumas – 11 puntos
  8. Querétaro – 10 puntos
  9. León – 10 puntos
  10. Puebla – 10 puntos
  11. Monterrey – 9 puntos
  12. Pachuca – 8 puntos
  13. Necaxa – 8 puntos
  14. Atlante – 7 puntos
  15. Tigres – 6 puntos
  16. San Luis – 6 puntos
  17. Santos – 1 punto
  18. Juárez – 0 puntos

Temas Relacionados

Liga MXApertura 2026Gol2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Un panecito para el frío? Arranca el primer Festival del Pan Dulce mexicano en Coyoacán

La Secretaría de Cultura capitalina explica que la declaratoria se enfoca en panaderos, conocimientos y prácticas transmitidas entre generaciones, no en una pieza específica; el evento en Coyoacán reúne actividades y exhibiciones

¿Un panecito para el frío? Arranca el primer Festival del Pan Dulce mexicano en Coyoacán

Tequila mexicano apuesta por India como nuevo mercado clave ante la caída del consumo en Estados Unidos

Este país podría ubicarse entre los 10 principales mercados para el tequila mexicano en 2030

Tequila mexicano apuesta por India como nuevo mercado clave ante la caída del consumo en Estados Unidos

Gustavo Adolfo Infante queda entre fans enojados tras cancelación de Carín León en Las Vegas: “Va a ser un desastre”

El periodista se encontraba en Sphere cuando los asistentes se enteraron que ya no habría show hasta 2027

Gustavo Adolfo Infante queda entre fans enojados tras cancelación de Carín León en Las Vegas: “Va a ser un desastre”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre? Se reportan atrasos en Línea A y 8 por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre? Se reportan atrasos en Línea A y 8 por lluvia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre

Fotos del hospital clandestino del CJNG: así vivían los reclutas heridos entre muletas, colchones rotos y altares a la Santa Muerte

Red de extorsión en Ecatepec: Diputado contradice a FGJEM y niega detenciones en la Central de Abasto

Mariana Echeverría revela que dio shows privados a narcotraficantes: reconoció a uno tras verlo en las noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Carín León responde a fans molestos tras cancelación en Las Vegas: “Si se caía el avión, ¿ahí sí habrían llorado?”

Esposa de Carín León responde a fans molestos tras cancelación en Las Vegas: “Si se caía el avión, ¿ahí sí habrían llorado?”

Gustavo Adolfo Infante queda entre fans enojados tras cancelación de Carín León en Las Vegas: “Va a ser un desastre”

Ernesto Laguardia revive historia del yate donde murió Emilio Azcárraga Milmo

Carín León cancela concierto en Sphere de Las Vegas por fallas en aviones: fans abuchean tras reprogramar hasta 2027

Mariana Echeverría revela que dio shows privados a narcotraficantes: reconoció a uno tras verlo en las noticias

DEPORTES

Monterrey vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico Regio

Monterrey vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico Regio

Saltillo hace historia con la inauguración de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

Pumas quería retenerlo, pero el “Memote” eligió a Tigres: así se dio la polémica salida de Guillermo Martínez

Pumas golea al León y vuelve al triunfo: partido termina con agresiones en CU

Hormiga González lanza mensaje a Julián Quiñones por nominación al Balón de Oro y confiesa cómo tomó su poca participación en el Mundial 2026