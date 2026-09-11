Mariana Echeverría revela que dio shows privados a narcotraficantes: reconoció a uno tras verlo en las noticias

Mariana Echeverría contó que dio shows de comedia a narcotraficantes. (Instagram)

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Mariana Echeverría reveló que durante los dos años en los que formó parte de las giras de Guerra de chistes fue contratada en al menos tres ocasiones para presentaciones privadas de presuntos narcotraficantes.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, la conductora recordó que era llevada con los ojos cerrados a lugares desconocidos y que solo al terminar el show le mostraban un portafolio lleno de dinero como forma de pago.

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Su testimonio se suma al de otros comediantes mexicanos que, en distintos años, han relatado haber sido contratados para fiestas privadas de presuntos integrantes del narcotráfico. Brincos Dieras, Adrián Uribe y Jorge Falcón también contaron públicamente experiencias similares, desde shows organizados con engaños hasta presentaciones frente a capos en eventos exclusivos. Otros nombres, como el de Teo González, han figurado hasta en invitaciones de capos de peligrosas organizaciones.

“Llegabas con los ojos cerrados”

Mariana Echeverría revela que trabajó para narcos. (Captura de pantalla)

La conductora explicó, en la entrevista con Infante, el mecanismo con el que operaban estas presentaciones privadas. “Nos tocaban giras muy pesadas de gente, pues sí, de narcos, que nos contrataban para ir a sus eventos privados”, relató.

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Detalló que el hermetismo era total desde el traslado hasta el pago. “Llegabas con ojos cerrados a un lugar donde no sabías dónde, dónde estabas ni con quién estabas y así mismo te sacaban, te sacaban el portafolio con el dinero”, dijo.

En una entrevista distinta con Yordi Rosado, Echeverría amplió la descripción de esos traslados. Contó que los organizadores la llevaron primero a un hotel y después la trasladaron en una camioneta blindada hasta un lugar que nunca pudo ubicar. También precisó entonces que en esos portafolios también les ofrecían cocaína.

La comediante reconoció, en la conversación con Infante, que como mujer la exposición en esos ambientes representó un riesgo mayor. “No digo la palabra cómo estaba, pero me moría de los nervios”, confesó sobre el estado en el que enfrentaba cada uno de esos compromisos.

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Atribuyó su seguridad durante esas giras a sus compañeros de Guerra de chistes, Lalo Manzano y El Borrego Nava, quienes según su relato actuaban como una especie de escudo frente a cualquier acercamiento indebido. “Tranquila, tú no metes nada, tú no digas nada, tú nada más haz tus chistes, vete a sentar”, le decían, de acuerdo con su testimonio.

Vio a uno en las noticias cuando fue detenido

Logró reconocer a uno en las noticias. | Jesús Aviles / Infobae México

Infante también le preguntó de forma directa si en alguna ocasión supo que había trabajado para alguien que después terminó detenido o extraditado. Echeverría respondió primero que no, aunque de inmediato se corrigió: “bueno, sí, sí, pero no me acuerdo el nombre ni quiero decirlo, pero sí, una vez nos tocó... Yo dije ‘Ah chinga, yo lo vi’, de repente en las noticias y dices ‘ah canijo’”.

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Echeverría permaneció en Guerra de chistes durante dos años, con giras y presentaciones personales cada fin de semana por la noche. El programa, producido por Telehit no tenía cabida en televisión abierta por su contenido para adultos.

La conductora explicó a Infante que decidió alejarse de ese formato conforme fue identificando situaciones que la incomodaban. “Ya no quiero tampoco esto para mí”, dijo sobre el momento en que tomó la decisión, y añadió que el consumo de alcohol en esos eventos era un factor constante: “de repente era mucho borracho”.

Tras su salida de Guerra de chistes, Echeverría continuó su carrera en proyectos como El privilegio de mandar y El gran chapuzón, antes de integrarse al elenco de Me caigo de risa en 2014 y finalmente en La Casa de los Famosos México.

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Otros comediantes que también dieron shows a narcos

Brincos Dieras hizo estas confesiones a Adela Micha. (La Saga/Captura de pantalla)

El caso de Mariana Echeverría no es el único. El comediante regiomontano Brincos Dieras, cuyo nombre real es Roberto Carlos Oliva, contó en entrevista con Adela Micha para el canal La Saga que trabajó durante un año dando shows semanales al mismo grupo de narcotraficantes.

“Sí, hubo un año donde cada semana era así, me ponía nervioso porque sonaba la llamada y me pedían ir”, dijo. Reveló que los organizadores le entregaban una lista con nombres de capos a los que podía dirigir sus bromas: “el jefe decía: ‘madréate a este’, y así los trataba durante el show”, recordó.

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Con el dinero de esas presentaciones construyó una casa para su familia. Antes, en entrevista con Yordi Rosado en 2024, había descrito el trato recibido como positivo: “me la paso bien chido, te atienden bien padre, te dan snacks, te preguntan qué le falta”. El comediante señaló que el grupo que lo contrataba dejó de existir tras conflictos internos entre sus integrantes.

Otro caso fue el de Adrián Uribe. Contó en el podcast La Cotorrisa, en 2022, que fue contratado con engaños para lo que le dijeron sería la fiesta de “un empresario”. Un chofer armado lo recogió en una caseta de Cuernavaca y lo llevó hasta una hacienda.

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Adrián Uribe (Televisa)

“Llego a una hacienda y empecé a ver a personas con armas largas, y aquí estoy vivo. Ahora sí que hice un show privado, pero de mi libertad”, relató. El comediante reconoció entre el público a un capo relevante y tuvo que modificar parte de su rutina, que hacía referencia a decomisos de marihuana, para evitar un malentendido.

El comediante Jorge Falcón contó a Yordi Rosado, en marzo de 2025, que vivió una experiencia similar: fue contratado para amenizar la fiesta de un narcotraficante sin que le advirtieran de antemano la naturaleza del evento.

El comediante infantil Ricardo González, “Cepillín”, fallecido en 2021, reveló en 2019 que entre su público también hubo capos del narcotráfico, incluido Amado Carrillo Fuentes. “Hasta me regalaron un centenario”, contó en entrevista para Venga la Alegría.

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Cepillín también aseguró que Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, ofreció shows al narco pese a negarlo siempre en público. Carlos Villagrán, “Quico”, hizo una acusación similar en 2008 sobre el elenco de El Chavo del 8. Versiones apuntan a que dio shows a capos colombianos.

El comediante Teo González participó en la fiesta de XV años de Nicole Guerrero, hija de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán y Jalisco.

(Redes sociales)

El evento se realizó el 25 de septiembre de 2023 en la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato. González fue el primer artista del programa y el único proveniente del ámbito de la comedia entre una cartelera dominada por música regional mexicana, de acuerdo con el itinerario difundido en redes sociales.

La celebración reunió a cerca de mil invitados y contó también con las presentaciones de Julión Álvarez, Pancho Barraza, Alfredo Olivas, Los Sebastianes y Los Alegres del Barranco, agrupación que interpreta una canción con el mismo nombre que el alias del líder criminal, y se extendió por más de 17 horas, desde el mediodía hasta la mañana siguiente.