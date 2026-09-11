¿Un panecito para el frío? Arranca el primer Festival del Pan Dulce mexicano en Coyoacán

Ciudad de México estrena un espacio dedicado por completo a esa tradición: un encuentro que reúne a decenas de productores y exhibe cientos de variedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Detrás de las vitrinas de cualquier panadería mexicana hay un mundo mucho más grande que las conchas, cuernos y mantecadas de todos los días. Ciudad de México estrena un espacio dedicado por completo a esa tradición: un encuentro que reúne a decenas de productores, exhibe cientos de variedades y pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántos panes tradicionales ya dejamos de conocer?

La respuesta empieza a construirse en Coyoacán, con la primera edición de un festival que busca que el pan dulce no se quede solo en el recuerdo.

PUBLICIDAD

Secretaría de Cultura CDMX

Qué actividades habrá en el festival

El festival reúne a más de 30 productores procedentes de Ciudad de México y de otras regiones del país. Su objetivo no es solo la venta: se busca que los asistentes puedan acercarse a panaderos que todavía elaboran piezas con recetas y procesos que no llegan a las cadenas comerciales.

El atractivo principal será el Museo del Pan Dulce, una exhibición que mostrará alrededor de 500 variedades de pan tradicional. Dentro de esa muestra se incluirá una selección histórica de unas 50 piezas consideradas desaparecidas o extintas, un registro pensado para observar el pan no solo como alimento, sino como testimonio de técnicas y costumbres que también pueden desaparecer.

PUBLICIDAD

La programación se completa con demostraciones de elaboración en vivo, donde los visitantes podrán ver de cerca los procesos de amasado, horneado y decorado. También habrá conferencias y mesas de análisis con especialistas vinculados con la historia y el oficio panadero.

El festival suma además un espacio llamado Museo Vivo, con pintura y escultura inspiradas en el universo del pan, junto con actividades artísticas y musicales que acompañarán los tres días de actividades.

La sede elegida no es un dato menor. La Utopía Elena Poniatowska Amor es un parque público y cultural inaugurado en un predio recuperado de casi 20 mil metros cuadrados (215 mil 278 pies cuadrados), conocido como El Parián, en el Barrio de San Lucas. Su construcción representó una inversión superior a los 242 millones de pesos.

PUBLICIDAD

La Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares de México (Canainppa) confirmó estos horarios como parte de la organización del evento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es el Festival del Pan Dulce Mexicano

El Primer Festival del Pan Dulce Mexicano se realiza durante tres días consecutivos, con entrada gratuita para todo el público.

Fecha: 11, 12 y 13 de septiembre de 2026

Horario: de 10:00 a 18:00 horas

Sede: Utopía Elena Poniatowska Amor, en Coyoacán

La Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares de México (Canainppa) confirmó estos horarios como parte de la organización del evento.

La tradición del pan dulce y su camino al patrimonio

Pan de dulce mexicano, una tradición que combina sabor, color y cultura en cada pieza artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar de pan dulce mexicano implica enfrentarse a un catálogo mucho más amplio que el que suele encontrarse en una panadería de barrio. La Canainppa ha señalado que en el país se han identificado alrededor de 2 mil 400 variedades de pan dulce, resultado de ingredientes, técnicas y nombres que cambiaron de una región a otra a lo largo de generaciones.

PUBLICIDAD

Conchas, cocoles, chilindrinas, ojos de buey, cubiletes, garibaldis, piedras, besos, bisquets y campechanas forman apenas una parte de ese repertorio. Algunas de estas piezas siguen siendo habituales en cualquier vitrina. Otras sobreviven únicamente en determinadas regiones o en panaderías específicas. Y hay preparaciones que prácticamente han dejado de elaborarse, atrapadas entre cambios en el consumo, nuevas formas de producción y recetas que dejaron de transmitirse entre generaciones.

El festival llega en un momento particular para la panadería capitalina. La celebración forma parte del proceso para reconocer los saberes y prácticas vinculados con el pan dulce tradicional como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Esta distinción dirige la atención hacia los panaderos, las técnicas y los conocimientos que permiten que estas piezas continúen elaborándose, más allá del producto final.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Cultura capitalina ha explicado que el interés de esta declaratoria no está puesto en reconocer a una concha o a un cocol en particular como patrimonio. El foco está en las personas, los conocimientos y las prácticas transmitidas entre generaciones que hacen posible que esa panadería siga existiendo.

En ese sentido, reunir cientos de variedades en un mismo espacio permite dimensionar cuánto ha cambiado la panadería mexicana en las últimas décadas. Mientras algunas piezas se reproducen diariamente por miles en panaderías de toda la capital, otras permanecen asociadas a un pueblo específico, una festividad, una familia de panaderos o una receta que cada vez menos personas saben preparar.

PUBLICIDAD

Entre las variedades que mantienen mayor presencia en el gusto popular destacan las conchas, uno de los panes más reconocidos y reproducidos del país, junto con los cuernos, las campechanas y las mantecadas, piezas que forman parte del consumo diario en buena parte de las panaderías mexicanas. Junto a ellas conviven piezas de menor circulación, como el puerquito de piloncillo, que ilustra la diversidad de formas, sabores y técnicas que integran ese catálogo de más de dos mil variedades identificadas.

Pan de dulce mexicano, una tradición que combina sabor, color y cultura en cada pieza artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegar a la Utopía Elena Poniatowska Amor

El recinto se encuentra en avenida Miguel Hidalgo 128, Barrio de San Lucas, alcaldía Coyoacán, cerca de la Escuela Nacional Preparatoria Número 6.

Para quienes se desplazan en transporte público, existen varias rutas posibles:

En Metro: una opción es bajar en la estación Coyoacán, de la Línea 3 (verde olivo), y desde ahí tomar un transporte hacia el centro de Coyoacán para continuar a pie por avenida Miguel Hidalgo hasta el número 128. También puede utilizarse la estación Viveros, de la misma línea, con el mismo destino final. Quienes ya se encuentren en el Centro de Coyoacán pueden llegar caminando, ya que la Utopía está a unas tres cuadras de esa zona.

PUBLICIDAD

Otra alternativa es la Línea 2 del Metro (línea azul), bajando en la estación General Anaya, desde donde es necesario continuar el trayecto en autobús o taxi sobre la avenida Miguel Hidalgo hasta llegar al Barrio de San Lucas.

En Metrobús: puede utilizarse la Línea 1, con parada en La Bombilla, y desde ahí tomar un transporte con dirección al centro de Coyoacán para continuar caminando por avenida Miguel Hidalgo.

En automóvil: la dirección para ubicar el recinto en cualquier aplicación de navegación es Av. Miguel Hidalgo 128, San Lucas, Coyoacán, código postal 04100, Ciudad de México.

Las autoridades recomendaron a los asistentes llevar dinero en efectivo para realizar compras directas en los puestos de los expositores durante los tres días del festival.

PUBLICIDAD