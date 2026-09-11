Pumas quería retenerlo, pero el “Memote” eligió a Tigres: así se dio la polémica salida de Guillermo Martínez

Esteban Solari habla de la salida de Memote Martínez de Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez/ @TigresOficial)

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La salida de Guillermo “Memote” Martínez de Pumas rumbo a Tigres dejó versiones encontradas sobre las circunstancias que rodearon el traspaso. Mientras el conjunto universitario aseguró que contaba con el delantero y buscó renovarlo, el atacante explicó a su llegada a Nuevo León que la propuesta de los felinos representaba una oportunidad importante tanto en lo deportivo como en lo familiar.

El director técnico de Pumas, Esteban Solari, fue cuestionado sobre la salida del atacante y dejó claro que, desde su perspectiva, el club no pretendía desprenderse de uno de sus delanteros.

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“Yo he sido muy claro con él desde el primer día que llegó de la selección. Le dije que yo contaba con él, que era un jugador de sus características”, explicó el estratega.

El entrenador, quien recordó su pasado como delantero, destacó la importancia de contar con jugadores capaces de marcar diferencia frente al arco.

“Yo fui delantero y siempre sé que son importantes porque los goles son importantes para lograr objetivos”, señaló.

Pumas sí buscó renovar al “Memote”

El entrenador Esteban Solari dijo que el Memote salió de Pumas porque no quiso renovar contrato (REUTERS/Raquel Cunha)

De acuerdo con el técnico universitario, la salida del atacante no obedeció a que Pumas hubiera decidido prescindir de sus servicios. Por el contrario, aseguró que la directiva, en coordinación con el cuerpo técnico, le presentó una propuesta para extender su vínculo con el club.

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“En alineación con la dirigencia, se le presentó una oferta de renovación que él no terminó aceptando en algún momento y que después él trajo una oferta del otro equipo, que es Tigres”, explicó.

El estratega reconoció que la intención del club era conservar al delantero, quien llegó a convertirse en una pieza habitual del plantel y además alcanzó la Selección Mexicana durante su etapa con Pumas.

“Obviamente, nosotros no queríamos que salga. El club sabe el valor de él como jugador, como persona y como profesional”, agregó.

Finalmente, destacó la conducta del atacante durante su paso por la institución: “Siempre fue un profesional que estuvo con nosotros”.

“Memote” explica por qué eligió a Tigres

Memote Martínez confesó la razón que lo llevó a firmar con Tigres para lo que resta del Apertura 2026 (X/ @TigresOficial)

Horas después de concretarse su llegada a Tigres, Guillermo Martínez habló sobre su decisión y dejó claro que el cambio de equipo representaba una oportunidad que estaba dispuesto a aprovechar.

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“Muy contento, creo que se tomó la decisión acertada. Vengo con muchas ganas, ilusión y, sobre todo, con mucho compromiso”, declaró.

Martínez también destacó que ya conocía la exigencia de enfrentar a Tigres como rival y ahora asumirá la responsabilidad de defender sus colores.

“Sé lo que es vestir esta playera, me ha tocado enfrentarla de rival y creo que ahora tenerla propia es un gran orgullo”, comentó.

Sin embargo, uno de los principales motivos que expuso para explicar su salida de Pumas fue la posibilidad de encontrar estabilidad para su familia y, al mismo tiempo, recuperar protagonismo sobre la cancha.

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“Cuando supe de la intención de Tigres sabía que tenía que venir, porque también eso le daba mucha estabilidad a mi familia y era lo que yo buscaba”, afirmó.

El delantero también vinculó su decisión con su objetivo de mantenerse en la pelea por un lugar en la Selección Mexicana, luego de haber formado parte del plantel que disputó el Mundial de 2026.

Un nuevo reto para Guillermo Martínez

Memo Martínez busca ser tomado en cuenta en el futuro con la selección mexicana (Luz Coello/ Infobae)

Con su incorporación a Tigres, el “Memote” inicia una nueva etapa en su carrera después de su paso por Pumas. El movimiento se concretó en los últimos días del mercado de fichajes del Apertura 2026 y puso punto final a una negociación que, hasta horas antes del anuncio oficial, parecía complicada.

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La operación también tuvo como contexto las declaraciones previas del técnico de Tigres, Víctor Manuel Vucetich, quien había reconocido que el delantero tenía interés en llegar a Monterrey, aunque señalaba a Pumas como el principal obstáculo para cerrar el acuerdo.

Finalmente, Tigres hizo oficial la incorporación del atacante y Pumas confirmó su salida. El club universitario agradeció al delantero por su entrega durante su etapa en la institución, mientras que Martínez comenzó de inmediato su nuevo reto bajo las órdenes de Vucetich.