Euro hoy en México: cotización de apertura del 11 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,65 pesos mexicanos, manteniendo el mismo precio que el cierre anterior, con una leve variación porcentual de 0,01% en relación a la sesión precedente, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,32, aunque a nivel interanual muestra un descenso del -7,36%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, manteniéndose en alza durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-peso mexicano es del 4,34%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,34%, indicando un periodo de estabilidad en el mercado.