Euro hoy en México: cotización de apertura del 11 de septiembre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,65 pesos mexicanos, manteniendo el mismo precio que el cierre anterior, con una leve variación porcentual de 0,01% en relación a la sesión precedente, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance de 0,32, aunque a nivel interanual muestra un descenso del -7,36%.
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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, manteniéndose en alza durante un día consecutivo.
La volatilidad actual del tipo de cambio euro-peso mexicano es del 4,34%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,34%, indicando un periodo de estabilidad en el mercado.
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