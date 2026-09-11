Pumas golea al León y vuelve al triunfo: partido termina con agresiones en CU

Confrontación entre jugadores de Pumas y León mientras árbitros intentan separarlos; la trifulca se dio al término del partido en Ciudad Universitaria (Video: @ChequeGasca17/X)

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Los Pumas de la UNAM volvieron a la senda del triunfo en el Apertura 2026 de la Liga MX tras imponerse 3-1 al León, en un partido pendiente de la jornada siete que terminó con un altercado entre futbolistas universitarios, jugadores y miembros del cuerpo técnico del conjunto esmeralda.

El encuentro, disputado este jueves en el Estadio Olímpico Universitario, permitió al conjunto dirigido desde el banquillo auriazul cortar una racha de tres partidos sin victoria y sumar tres puntos importantes en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

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La victoria dejó a Pumas con 11 puntos en el séptimo lugar de la tabla general, mientras que León se quedó con 10 unidades en la décima posición.

El duelo había sido programado originalmente para el domingo, pero tuvo que ser reprogramado debido a la participación de León en la Leagues Cup.

Pumas toma ventaja antes del descanso

Pumas León Apertura 2026 Liga MX Jornada 7 (Pumas MX/FB)

El conjunto universitario saltó a la cancha un día después de la salida de uno de sus principales referentes ofensivos, Guillermo “Memote” Martínez, quien dejó Pumas para incorporarse a Tigres.

Además, los auriazules no pudieron contar con su flamante refuerzo César “Chino” Huerta, quien esperaba disputar su segundo debut con el equipo universitario.

La ausencia del atacante no impidió que los universitarios encontraran la fórmula para hacer daño a León.

Al minuto 45, Juninho abrió el marcador con un potente cabezazo dentro del área, después de aprovechar un centro enviado por Rodrigo López desde el sector derecho tras un saque de esquina.

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El tanto permitió a Pumas marcharse al descanso con la ventaja de 1-0.

León empata, pero Pumas responde

La Fiera reaccionó al comienzo del segundo tiempo y consiguió la igualada al minuto 53.

José Alvarado sorprendió al arquero universitario Keylor Navas con un espectacular remate de chilena desde el centro del área para colocar el marcador 1-1.

Pumas no bajó los brazos y volvió a tomar el control del encuentro.

Al minuto 70, Robert Morales apareció dentro del área para conectar de cabeza una asistencia de Luciano Herrera y devolverle la ventaja a los locales.

El conjunto auriazul encontró espacios durante los últimos minutos y sentenció el encuentro al 85.

Pedro Vite recibió el balón fuera del área y sacó un potente zurdazo que terminó en el fondo de las redes para colocar el 3-1 definitivo.

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Con este resultado, Pumas consiguió apenas su tercer triunfo del torneo y recuperó terreno en la clasificación.

El partido termina con trifulca entre Pumas y León

Robert Morales marcó el segundo de la noche (Pumas MX/FB)

La nota negativa llegó después del silbatazo final. Robert Morales y Adalberto Carrasquilla, de Pumas, protagonizaron una trifulca con Rodrigo Echeverría y un integrante del cuerpo técnico de León.

El altercado ocurrió en los momentos posteriores al final del encuentro y generó tensión entre integrantes de ambos equipos, en un cierre marcado por las agresiones e intercambios entre jugadores.

Ya en conferencia de prensa, el director técnico universitario Esteban Solari dijo que el portero Keylor Navas fue golpeado por el cuerpo técnico de León.

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“Los que estamos afuera estamos para calmar a los jugadores, no para excitar a los jugadores. Entonces, si uno llega y un jugador está tratando de separar, creo que hay que tener el respeto necesario para que el jugador que está en un momento de calentura trate de, calmarlo y no terminar golpeándolo”.

Esteban Solari habló en conferencia de prensa (especial)

Por igual, Solari espera que se den las disculpas correspondientes al guardameta universitario por estas agresiones.

“La verdad es que es un acto lamentable y espero que la persona que fue tenga la integridad para salir también a pedir disculpas, porque obviamente que no se lo esperaba Keylor y le golpearon. Después tuvo la templanza para calmarse”.

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La situación contrastó con la celebración de Pumas por una victoria que le permite recuperar confianza después de una racha de tres encuentros sin ganar.

Mientras los universitarios celebraron tres puntos que los colocan en el séptimo puesto, León deberá asimilar una derrota que lo mantiene en la décima posición y que además dejó un cierre polémico en la cancha del Olímpico Universitario.

Para Pumas, el triunfo representa un respiro en el Apertura 2026 y una oportunidad para mantenerse en la pelea por los puestos altos de la Liga MX, a la espera de conocer la evolución de la lesión de César “Chino” Huerta.

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