Tequila mexicano apuesta por India como nuevo mercado clave ante la caída del consumo en Estados Unidos

Tequila mexicano Crédito: Notimex

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México y la India avanzan en las conversaciones para concretar un acuerdo comercial parcial que beneficie a la industria del tequila mexicano, una negociación que la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) considera una oportunidad para disminuir los aranceles que enfrenta la bebida mexicana y ampliar su presencia en ese mercado.

La propuesta surge en un contexto de menor consumo de alcohol a nivel internacional y de una reducción en la demanda de Estados Unidos, principal destino de las ventas externas de este producto. Ante esta situación, el sector busca fortalecer su presencia en otros países y considera al país indio como uno de los de mayor potencial.

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Ana Cristina Villalpando, directora general de la CNIT, explicó que las conversaciones no contemplan un tratado de libre comercio, sino un mecanismo enfocado únicamente en las bebidas que resulten prioritarios para ambas partes.

“Va a ser un acuerdo parcial en donde se van a negociar únicamente los productos que son de interés, no va a ser un acuerdo total o de libre comercio”, señaló la directiva, quien anticipó que podría haber avances durante este año.

Asimismo, también señaló que India vende a México tres veces más insumos de los que adquiere, por lo que la cámara solicitó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard otorgar prioridad al tequila y a otras denominaciones de origen mexicanas dentro del pacto.

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India gana terreno como destino para el tequila mexicano

Actualmente, esta nación del sur de Asia, adquiere alrededor de 2 millones de litros de tequila al año. Entre 2024 y 2025, el volumen enviado a ese país aumentó más de 30%, aun cuando la bebida enfrenta un arancel de 150% y gravámenes locales que elevan la carga total hasta 264%, de acuerdo con información presentada por la industria.

Villalpando estimó que India podría ubicarse entre los 10 principales mercados para el tequila mexicano en 2030, luego de varios años con incrementos de dos dígitos. Consideró posible una reducción de las tasas, especialmente después de que el whisky escocés consiguió un impuesto de 70% y el bourbon uno de 50%.

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El mercado de India aumenta más del 30 % sus compras de tequila mexicano pese a enfrentar tributos de hasta el 264 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CNIT también identificó oportunidades de crecimiento en Costa Rica, impulsada por su actividad turística, así como en Japón y China. Sin embargo, la representante destacó que Nueva Delhi es actualmente el único destino en el que existe una estrategia acompañada de coordinación entre el sector y el Gobierno mexicano.

Estados Unidos concentra las exportaciones, pero otros mercados internacionales crecen

Durante 2025, México envió al exterior 405.9 millones de litros de tequila, lo que representó un incremento de 1.4% respecto al año anterior.

Estados Unidos concentró la mayor parte de estos envíos, con 331.4 millones de litros, equivalentes a 81.64% del total. No obstante, ese volumen disminuyó 1%, mientras que España registró una reducción de 7.6%.

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En contraste, otros destinos mostraron avances importantes: Colombia encabezó el crecimiento con 123.1%, seguida de Australia con 40.9%, Reino Unido con 29.4% y Francia con 22.7%.

La industria tequilera produjo 584 millones de litros durante 2025 y actualmente tiene presencia en más de 120 países. En 2024, las exportaciones alcanzaron 4,130 millones de dólares y su actividad genera ingresos para más de 100,000 familias.

El número de productores de agave registrados también aumentó de manera considerable durante la última década: pasó de 4,631 en 2016 a 43,291 en 2025, prácticamente diez veces más.

A nivel mundial, el tequila representa 2.6% del consumo de bebidas alcohólicas, por lo que la CNIT busca incrementar esta participación a nivel global. Dentro de la población mexicana, la bebida tiene una presencia todavía mayor, pues uno de cada tres licores consumidos en el país corresponde a tequila.

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A pesar de estos resultados, la industria enfrenta cambios en los hábitos de consumo, debido a que existe una desaceleración en la ingesta entre los jóvenes. La búsqueda de alternativas consideradas saludables y el uso de medicamentos para perder peso, los cuales pueden disminuir el deseo de tomar alcohol.