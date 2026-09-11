Gustavo Adolfo Infante queda entre fans enojados tras cancelación de Carín León en Las Vegas: “Va a ser un desastre”

(YOutube/Captura de pantalla)

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Gustavo Adolfo Infante quedó entre una multitud molesta tras la cancelación de último minuto del concierto de Carín León en Sphere de Las Vegas, la noche del jueves 10 de septiembre

El periodista transmitió desde el recinto mientras asistentes reclamaban por los gastos de vuelos, hoteles y boletos ante la reprogramación del show.

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La función era la cuarta de siete fechas de la residencia del cantante sonorense en el recinto de Las Vegas. El concierto se suspendió cuando parte del público ya ocupaba sus lugares y esperaba el inicio del espectáculo.

Gustavo Adolfo Infante mostró el enojo de los asistentes en Sphere

En un video compartido en su Instagram, Gustavo Adolfo Infante relató que el anuncio ocurrió pocos minutos antes de que iniciara el concierto. El comunicador explicó que buscó salir del inmueble ante el ambiente que se formó en las inmediaciones de Sphere.

“Se acaba de cancelar el show de Carín León. Tenía que salir rápido porque si no va a ser un desastre”, dijo el conductor mientras caminaba entre los asistentes que abandonaban el lugar.

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Infante señaló que la nueva función se programó para el 15 de septiembre de 2027. La decisión provocó reclamos entre quienes viajaron desde otras ciudades y países para asistir a la presentación.

Cobertura de Gustavo Adolfo Infante desde un evento masivo al aire libre. El video muestra a un hombre grabando la congregación de personas en un ambiente que transita del atardecer a la noche. Se observan numerosos asistentes en el lugar y una edificación con patrones de luz. Las tomas documentan la situación posterior a la cancelación del concierto de Carín León. Este es un reportaje de evento.

Una mujer que apareció durante la transmisión cuestionó los gastos que implicó el viaje. “Venimos desde lejísimos. O sea, vuelos, hotel. No mamen, nomás venimos para esto”, expresó frente a la cámara.

El periodista retomó el reclamo de la asistente y sostuvo que había una molestia extendida entre el público. “Como dice una señora: su vuelo, hotel, y queremos venir a la noche. Exactamente”, comentó.

Mientras el recinto comenzaba a desalojarse, Infante advirtió que muchos asistentes todavía no entendían lo que había ocurrido. “Yo los veo caminar lentamente. Hay enojo por parte de la gente”, relató desde el exterior de Sphere.

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Gustavo Adolfo Infante habló de fallas en los aviones de Carín León

Durante su video, el conductor atribuyó la cancelación a los problemas que habría tenido Carín León para viajar desde Hermosillo, Sonora, a Las Vegas. Aclaró que esa información provenía de fuentes consultadas por él.

“Mis fuentes me informan que quiso rentar otro avión y que el otro avión falló”, aseguró Gustavo Adolfo Infante. El periodista agregó que verificó la duración del trayecto y calculó que el vuelo entre Hermosillo y Las Vegas superaba las cinco horas.

El presentador explicó que recibió reportes sobre la suspensión antes de que el recinto hiciera el anuncio. Dijo que esperó a tener una confirmación antes de hablar públicamente sobre el caso.

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“A las ocho con cinco minutos me lo informaron a mí, pero yo quise esperar, quise ser prudente, porque yo no podía hacer un anuncio de esta naturaleza sin tener una total confirmación”, explicó.

Carin León interpretó sus éxitos en un vibrante concierto en Tijuana. (Carin Leon: Instagram)

Infante dijo que comenzó a sospechar de la cancelación cuando vio que técnicos y trabajadores vinculados con el espectáculo se retiraban de sus puestos. “De repente, yo vi que no quedaba un músico. Dije: ‘Esto no está bien’”, contó.

El conductor también planteó que la suspensión representaría pérdidas para el intérprete de “Primera cita”, aunque evitó responsabilizarlo directamente. “Seguramente ni Carín quería esto, ni la gente quería esto”, afirmó.

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Carín León pidió disculpas y anunció reembolso para quienes no asistieran en 2027

Carín León confirmó después que dos fallas mecánicas en aeronaves impidieron su traslado desde Hermosillo. El primer avión presentó una falla en los frenos antes de despegar.

El cantante explicó que su equipo consiguió una segunda aeronave, pero también registró una falla. “Tuvimos otra falla con la dirección ahora”, dijo en un video compartido en sus redes sociales.

El sonorense señaló que los pilotos y las autoridades no autorizaron el vuelo. “Los pilotos no nos dejaron volar, las autoridades correspondientes no nos dejaron volar”, sostuvo.

Carín León cancela de último momento show en Las Vegas. (Instagram)

Carín León reconoció las afectaciones para sus seguidores, muchos de ellos llegados desde México y distintas partes de Estados Unidos. “No les devuelvo su tiempo perdido, no les devuelvo tanta ilusión”, expresó.

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La residencia había iniciado el 4 de septiembre y convirtió a Carín León en el primer artista latino en encabezar conciertos en Sphere.